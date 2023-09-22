Леви назвал ошибкой назначения Конте и Моуриньо в «Тоттенхэм»

Президент и председатель правления «Тоттенхэма» высказался о том, что в своё время пригласил в клуб и .

Я хочу побеждать так же, как и все остальные. На меня повлияло разочарование из-за того, что у нас не было побед, давление со стороны, возможно, некоторых игроков и значительной части болельщиков, разговоры о том, что нам нужно побеждать, нужны деньги, топовый тренер, громкое имя.

Я пережил период, когда мы почти выиграли титул, с Маурисио [Почеттино] у нас были очень, очень хорошие времена. Мы не совсем достигли цели, но были очень близки, и нам пришлось изменить стратегию. Она заключалась в том, чтобы пригласить специалиста по трофеям, и мы сделали это дважды. Вы должны учиться на ошибках.

Они [Моуриньо и Конте] отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба. Мы хотим играть определённым образом, и если это означает, что для победы потребуется немного больше времени, возможно, это правильный вариант для нас.

И именно поэтому, с моей точки зрения, привлечение Анге [Постекоглу] было совершенно правильным решением.