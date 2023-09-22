Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Леви назвал ошибкой назначения Конте и Моуриньо в «Тоттенхэм»

сегодня, 00:52

Президент и председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви высказался о том, что в своё время пригласил в клуб Антонио Конте и Жозе Моуриньо.

Я хочу побеждать так же, как и все остальные. На меня повлияло разочарование из-за того, что у нас не было побед, давление со стороны, возможно, некоторых игроков и значительной части болельщиков, разговоры о том, что нам нужно побеждать, нужны деньги, топовый тренер, громкое имя.

Я пережил период, когда мы почти выиграли титул, с Маурисио [Почеттино] у нас были очень, очень хорошие времена. Мы не совсем достигли цели, но были очень близки, и нам пришлось изменить стратегию. Она заключалась в том, чтобы пригласить специалиста по трофеям, и мы сделали это дважды. Вы должны учиться на ошибках.

Они [Моуриньо и Конте] отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба. Мы хотим играть определённым образом, и если это означает, что для победы потребуется немного больше времени, возможно, это правильный вариант для нас.

И именно поэтому, с моей точки зрения, привлечение Анге [Постекоглу] было совершенно правильным решением.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноБывший тренер «Милана» Монтелла возглавил сборную Турции
Вчера, 18:53
Слухи«Тоттенхэм» покинул главный скаут клуба
Вчера, 17:59
ОфициальноМарселино покинул «Марсель»
20 сентября
ОфициальноСтало известно имя нового главного тренера сборной Польши
20 сентября
ОфициальноСостоялась первая отставка в сезоне в Серии А
19 сентября
В РПЛ новая тренерская отставка. «Сочи» скатился со второго места до потери смыслов
17 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии6
Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 04:46
Приглашение Конте не считаю ошибкой,он всегда даёт результат,а вот приглашение переводчика и ошибка и риск всегда. У него всегда все виноваты,кроме себя любимого.
s7c526dab3ft
s7c526dab3ft
сегодня в 03:07
Правильным решением было бы просто расформировать беспонтовый курятник
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 