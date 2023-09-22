Сборная Германии объявила о назначении Нагельсманна

Пресс-служба сборной Германии сообщает, что новым главным тренером национальной команды стал Юлиан Нагельсманн.
Контракт с 36-летним специалистом подписан до 31 июля 2024 года. Он будет руководить сборной Германии на Евро-2024.
Напомним, что 10 сентября из национальной команды был уволен Ханс-Дитер Флик.
PS По хорошему Флика можно было снимать еще после ЧМ 22 когда немцы второй раз подряд не смогли выйти из группы, но наверно тогда все списали на ЧМ который проходил по середине сезона, а так как дальше не становилось лучше итог был справедлив.
Еще помню как кто то сравнивал флик и немецкую сборную с черчесовым и нашими пешеходами, мол к подготовке домашнему турниру тренировчные матчи не показатель, мы тоже там проигрывали, но тоже мне сравнили то есть хотят сказать у немцев все также плохо и с тренерами и игроками как и у нас или решили немцев совсем опустить ниже плинтуса.
PS По хорошему Флика можно было снимать еще после ЧМ 22 когда немцы второй раз подряд не смогли выйти из группы, но наверно тогда все списали на ЧМ который проходил по середине сезона, а так как дальше не становилось лучше итог был справедлив.
Еще помню как кто то сравнивал флик и немецкую сборную с черчесовым и нашими пешеходами, мол к подготовке домашнему турниру тренировчные матчи не показатель, мы тоже там проигрывали, но тоже мне сравнили то есть хотят сказать у немцев все также плохо и с тренерами и игроками как и у нас или решили немцев совсем опустить ниже плинтуса.