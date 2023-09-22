Сборная Германии объявила о назначении Нагельсманна

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вчера, 12:37

Пресс-служба сборной Германии сообщает, что новым главным тренером национальной команды стал .

Контракт с 36-летним специалистом подписан до 31 июля 2024 года. Он будет руководить сборной Германии на Евро-2024.

Напомним, что 10 сентября из национальной команды был уволен Ханс-Дитер Флик.