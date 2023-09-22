Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияЕвро-2024

Сборная Германии объявила о назначении Нагельсманна

вчера, 12:37

Пресс-служба сборной Германии сообщает, что новым главным тренером национальной команды стал Юлиан Нагельсманн.

Контракт с 36-летним специалистом подписан до 31 июля 2024 года. Он будет руководить сборной Германии на Евро-2024.

Напомним, что 10 сентября из национальной команды был уволен Ханс-Дитер Флик.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Германия  Нагельсманн Юлиан
Перевод с Dfb.de Фото: Твиттер сборной Германии
Нагельсманн – новый тренер Германии. Будет бороться со временем и скепсисом перед большим турниром
Вчера, 18:15Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
ОфициальноСухина покинул пост начальника «Факела»
Вчера, 15:26
Леви назвал ошибкой назначения Конте и Моуриньо в «Тоттенхэм»
Вчера, 00:52
ОфициальноБывший тренер «Милана» Монтелла возглавил сборную Турции
21 сентября
Слухи«Тоттенхэм» покинул главный скаут клуба
21 сентября
ОфициальноМарселино покинул «Марсель»
20 сентября
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:54
Ну то, что Киммих дружил с Юлианом я знал, поэтому его и не написал, а вот про Горецку не знал, спасибо что подметили
salleeh
salleeh ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:25
Горецка и Киммих были на стороне Нагельсмана, их объединяют идеи расизма. В Баварии он больше был занят интригами чем футболом и Левандовски ушёл из за Нагельсмана. Нужно было оставить Флика в Баварии, он очень хорошо ладил со всей командой, но нет боссам Мюнхенцев показалось, что они живут скучно… А теперь тупик, что в Баварии, что в сборной Германии, все из рук вон плохо…
протон
протон ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:06
Ну это как ни крути большая честь - возглавить свою сборную на домашний чемпионат Европы, наверняка и побьет там какие-то рекорды по типу самый молодой тренер чего-то там и так далее.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:37
Маттеус очень предвзято относится к оппонентам и кроме себя никого не видит. Он- главный эксперт в Германии и считает, что больше других понимает футбол. Именно он нещадно критиковал Кана и Сали, после того, как они уволили Нагеля. Твои примеры с рядом тренеров- показательные, но не уверен, что светлое будущее ждет Нагельсманна, с его примитивным футболом. Кроме того, Нагель, как человек- плохой, неуравновешанный, невоспитанный и об этом, неоднократно писалось в немецких СМИ. Вобщем, посмотрим...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:21
Были примеры когда и без опытный тренер неплохо себя проявлял сужу по результатам.....Клинсман его карьера как раз началась в сборной на домашнем ЧМ для немцев взял бронзу, Райкард тренировал сборную Голландию на домашнем евро 2000 полуфиналисты, не повезло с пенальтями против итальянцев, хотя на группе они побеждали французов будущих чемпионов.

Хочешь сказать что Маттеус не разбирается в футболе, если он единственный был на стороне Нагельсманна, а доверяешь Эффенбергу и др?

Магат тоже такой себе кандидат, да опытный, но он тоже может и перегнуть с дисциплиной, провалы у него тоже есть и не малые.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:17
Ш.Эффенберг предлагал многих из бывших игроков сб.ФРГ. Другие специалисты предлагали Магата, Заммера. Я лично, тоже- за Магата, обеими руками. Грамотный, опытный тренер, умеющий держать дисциплину в команде. За Нагеля, кроме Маттеуса- никто не топил. Клопп, просто побоялся взять на себя такую ответственность, после провального прошлого сезона в Ливере... Что касаемо конфликтов. У Нагеля, непросто были конфликты, у него были два противоборствующих лагеря -это гораздо хуже, чем непонятки с отдельными игроками. То-есть, одна часть команды- за тренерские идеи, другая- категорически против. Если говорить о тренерских достоинствах Нагеля, то никто из авторитетных немецких деятелей от него не в восторге, ну и как я уже писал, Эффенберг и Мюллер- высмеяли это назначение. Вобщем посмотрим, что получится. Мне лично, игровая схема Нагеля не импонирует- она простая как угол дома и легко читается...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
А есть у немцев другие кандидаты? из того списка который был тут в статье озвучан были Ван Гал, Феликс Магат, Матиас Заммер и вроде как Клопп ну и кто из них по твоему смог бы подойти?

Я не пропагандирую кандидатуру Нагельсманна просто, говорил молодой перспективный и свободный, но хотелось бы посмотреть на Евро на Юргена Клоппа, как по мне лучший кандидат.......но тот......Если что Клопп включил петрушку и отшутился от кресла сборной, сказав он всем сердцем принадлежит Ливерпулю.

хорошо, ты пишешь, читаешь немецкую прессу, следишь за бундестим, а кого там предлагают сами немцы? и как тебе кандидатура Юргена Клоппа?
И у какого специалиста нету конфликтов с игроками? прямо из нагельсманна сделали конте или моуриньо, юлиан вроде тренировал Лейпциг он там тоже конфликты устраивал, делил команду на двое свои и чужие????
с Лейпциг он доводил до полуфинала ЛЧ, уступив как раз ПСЖ, а с Баварией взял реванш, и когда оставалось пару дней до матча с МС его выперли и поставили Тухеля который облажался, а все думали в Баварии что он сможет как в Челси......... пришел и победил как раз Гвардиолу выбивая и в финале победив того. а тут хоп и Пеп его на этот раз на место поставил, как и всю баварскую контору.

PS Если скажем Нагель слишком молодой и не опытный на таком посту почему тогда скажем не позвать деда Юппа Хайнкеса, пусть он и отошел от дел? ван Гал возвращался на ЧМ 22 в сборную Голландии хотя и был вроде как на пенсии, плюс после болезни..........авторитетный специалист, тем более ЕВРО дома.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 18:14
Хуже точно не будет с Юликом
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:42
Осторожно, Юлик!..
Capral
Capral ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 15:29
    Capral
    Capral ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 15:12, ред.
    Ну да, конечно- не дали показать, не дали попробовать, не дали проявить и тд. Человек затеявший конфликт в Баварии, создавший два конфликтных лагеря в команде, и в принципе- нигде не побеждавший, с весны сидел без работы. И сидел бы еще долгое время, не вспомни о нём в сборной, и только по одной причине- никто не хотел брать сборную... Только один человек, всё это время поддерживавший Нагеля был Л.Маттеус. Остальные, такие известные люди, как Т.Мюллер, Ш.Эффенберг и другие- высмеяли назначение Нагеля!!! Со своей стороны, Нагель не дурак, из сборной, его вероятно не выгонят только по одной причине- стыдно, вторично увольнять из команды, с богатейшей историей, а значит, будет сидеть до упора, пока окончательно всё не развалит... Ну что же- флаг ему в руки.

    Обычная выскочка и пустышка возглавила сборную, со знаменитой Историей. Аминь!
    Grizly88
    Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 14:17
    Да Я сам так лез когда играл в футбол, одиночку хотел обвести, теперь вижу как Сане лезит так и понимаю со стороны как это глупо.
    Grizly88
    Grizly88 ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Следующий Тухлый
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:02
    Самый молодой тренер в истории Бундеслиги .......
    Самый молодой тренер в истории Лиги чемпионов ........
    Самый молодой обладатель награды «Тренер года» в Германии .....

    А теперь он второй самый молодой тренер сборной Германии после Отто Нерца в 1926 году....
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 14:00
    Ну поглядим, что из этого получится. У Юлиана был конфликт с некоторыми игроками Баварии, а там много игроков из сборной, и не думаю, что о конфликте забыто, а это значит, что Найер, Сане, Горецка, Гнабри и Мусиала будут либо не вызванны в сборную, либо будут там на вторых ролях. Ладно, Нойера еще можно заменить на Тер Штегена, а кто за атаку будет отвечать??? Неужели один Мококо?! Или будут много новых имен?!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:59
    Сборная Германии подсматривает за «Баварией». Потом ждем Тухеля, получается...
    liverpool-today
    liverpool-today
    вчера в 13:54
    Да надо Лёва возвращать уже. Каждый из них уже усвоил урок, и лучше уже не найдут
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:26
    Ну вот все и разрешилось - есть новый тренер.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 13:21
    Теперь все из Баварии будут возглавлять сборную Германии? Значит, следующим будет Тухель
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 13:17
    Для сборной это шаг вперёд. Тренер очень высокого уровня плюс молодость играет большую роль. Он на свои года очень даже уже плодотворно о себе заявил. С молодежью очень быстро находит подход аналогично и с опытными игроками. С ним сборная получит новый глоток воздуха плюс новые подходы к работе которые наверняка будут по душе большинству игрокам!
    DXTK
    DXTK
    вчера в 13:15
    Нагельсманну не дали себя показать особо в Баварии, может у него в сборной будет побольше времени себя проявить. Если смотреть наоборот то Флик достиг всего с Баварией, и провалился полностью в сборной.

    PS По хорошему Флика можно было снимать еще после ЧМ 22 когда немцы второй раз подряд не смогли выйти из группы, но наверно тогда все списали на ЧМ который проходил по середине сезона, а так как дальше не становилось лучше итог был справедлив.
    Еще помню как кто то сравнивал флик и немецкую сборную с черчесовым и нашими пешеходами, мол к подготовке домашнему турниру тренировчные матчи не показатель, мы тоже там проигрывали, но тоже мне сравнили то есть хотят сказать у немцев все также плохо и с тренерами и игроками как и у нас или решили немцев совсем опустить ниже плинтуса.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:56, ред.
    Согласен, пока что не из кого там топ-сборную лепить. Более того, дриблеры, которые не дают пасов и руинят "Баварию" (Сане и Мусиала) там будут те же самые, и Нагельсманн будет стоять перед выбором - поставить ли Сане и смотреть всю игру, как он лезет сам, плюёт на соперников и теряет мячи, либо не поставить и потом его захейтят и ещё и расистом объявят.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:48
    Ничего не изменится
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     