«Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак»

1690575005

вчера, 23:10

«Спартак» вёл переговоры по трансферу защитника «Олимпиакоса» .

По данным источника, греческий клуб подал жалобу в ФИФА на «Спартак». По мнению «Олимпиакоса», московская команда неправомерно вела переговоры с футболистом напрямую.

Однако на данный момент «Спартаку» не грозят никакие санкции.