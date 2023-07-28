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«Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак»

вчера, 23:10

«Спартак» вёл переговоры по трансферу защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

По данным источника, греческий клуб подал жалобу в ФИФА на «Спартак». По мнению «Олимпиакоса», московская команда неправомерно вела переговоры с футболистом напрямую.

Однако на данный момент «Спартаку» не грозят никакие санкции.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:15
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:18, ред.
01 июля 2023, 10:25
По данным греческой прессы, москвичи дают за 25-летнего игрока сборной Молдавии 3 млн евро, в то время как клуб из Пирея хочет получить 5 млн.

...видать греки обломались...
...и давай жалобы строчить...))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:24
Сказали, как в лужу пер...ли
4mfdry6hvbya
4mfdry6hvbya
вчера в 23:26
Сначала надо со Спартака снять санкции, а потом предъявлять новые
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:21
Это потому, что Спартак из России
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:18
Претензии все эти пусть игроку предьявляют
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13, ред.
Что вообще значит неправомерно ??? Если итога никакого нет . Пробовать, не значит сделать !) Вообще уже все ох.Ели ,хотят у России хоть чего-то отщипнуть !((( 😡😡😡
Гость
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