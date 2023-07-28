«Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак»

«Спартак» вёл переговоры по трансферу защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.
По данным источника, греческий клуб подал жалобу в ФИФА на «Спартак». По мнению «Олимпиакоса», московская команда неправомерно вела переговоры с футболистом напрямую.
Однако на данный момент «Спартаку» не грозят никакие санкции.
По данным греческой прессы, москвичи дают за 25-летнего игрока сборной Молдавии 3 млн евро, в то время как клуб из Пирея хочет получить 5 млн.
...видать греки обломались...
...и давай жалобы строчить...))
По данным греческой прессы, москвичи дают за 25-летнего игрока сборной Молдавии 3 млн евро, в то время как клуб из Пирея хочет получить 5 млн.
...видать греки обломались...
...и давай жалобы строчить...))