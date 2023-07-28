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В «Спартаке» отреагировали на обвинения со стороны «Олимпиакоса»

вчера, 23:29

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что «Олимпиакос» подал на московский клуб жалобу в ФИФА.

Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведём себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:51
Олимпиакос в чёрный список
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:50
Во всех командах есть воспитанники Спартака.
Почему их так мало в самом клубе?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:45
А греки-то гнилые
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:44
Опять типовые слова...
Мы не комментируем слухи
А что же вы делаете
ABir
ABir
сегодня в 02:54
Греки еще те друзья и коммерсанты. Оставьте этого Ребчука себе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
0тветная реакция Спартака на обвинение правильная - ведь голословно наговорить можно , что угодно.
Гость
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