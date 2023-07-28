В «Спартаке» отреагировали на обвинения со стороны «Олимпиакоса»

Глава пресс-службы московского «Спартака» отреагировал на информацию о том, что «Олимпиакос» подал на московский клуб жалобу в ФИФА .

Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведём себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно.