В «Спартаке» отреагировали на обвинения со стороны «Олимпиакоса»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что «Олимпиакос» подал на московский клуб жалобу в ФИФА.
Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведём себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно.
Почему их так мало в самом клубе?
Почему их так мало в самом клубе?
Мы не комментируем слухи
А что же вы делаете
Мы не комментируем слухи
А что же вы делаете