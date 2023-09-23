Гави — самый яркий молодой футболист по версии FourFourTwo

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сегодня, 00:03

FourFourTwo представил свой рейтинг самых ярких молодых игроков в мире.

Первое место занял полузащитник «Барселоны» . На второй позиции оказался из ПСЖ , а замкнул тройку вингер «сине-гранатовых» .

В первую десятку также вошли Арда Гюлер («Реал»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас», перейдёт в «Реал» в 2024 году), Габриэль Москардо («Коринтианс»), Усман Диоманде («Спортинг»), Алехандро Бальде («Барселона») и Антонио Силва («Бенфика»).