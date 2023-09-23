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Гави — самый яркий молодой футболист по версии FourFourTwo

сегодня, 00:03

FourFourTwo представил свой рейтинг самых ярких молодых игроков в мире.

Первое место занял полузащитник «Барселоны» Гави. На второй позиции оказался Уоррен Зайре Эмери из ПСЖ, а замкнул тройку вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль.

В первую десятку также вошли Арда Гюлер («Реал»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас», перейдёт в «Реал» в 2024 году), Габриэль Москардо («Коринтианс»), Усман Диоманде («Спортинг»), Алехандро Бальде («Барселона») и Антонио Силва («Бенфика»).

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
сегодня в 07:59
Интересная версия.... главное чтобы молодежь не зазналась.
3m5e2yfpydd8
3m5e2yfpydd8
сегодня в 07:00
Очень талантливый паренёк, лишь бы звёздочку не поймал
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:57
Что-то нет ни немцев, ни голландцев в этом списке.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:22
по классике
кого хотят распиарить, тех и поднимают в топ
протон
протон
сегодня в 00:11
Гави конечно молодец. Но еще Тель в 17 лет начал клепать голы за Баварию и продолжает в 18, но конечно куча игроков , которые на серьезном уровне не сделали примерно ничего там есть, а его нет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:04
Приняли правильное решение - он хорош !
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