Гави — самый яркий молодой футболист по версии FourFourTwo

FourFourTwo представил свой рейтинг самых ярких молодых игроков в мире.
Первое место занял полузащитник «Барселоны» Гави. На второй позиции оказался Уоррен Зайре Эмери из ПСЖ, а замкнул тройку вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль.
В первую десятку также вошли Арда Гюлер («Реал»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас», перейдёт в «Реал» в 2024 году), Габриэль Москардо («Коринтианс»), Усман Диоманде («Спортинг»), Алехандро Бальде («Барселона») и Антонио Силва («Бенфика»).
кого хотят распиарить, тех и поднимают в топ
кого хотят распиарить, тех и поднимают в топ