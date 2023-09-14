«Кто может уехать – уезжайте». Карпин советует талантливым россиянам покинуть РПЛ

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вчера, 19:52

Семак поддержал коллегу мыслями о легионерах.

Болельщики поняли фразу Карпина

Благодаря комментарию ветерана Пономарёва, который назвал Карпина «предателем родины», раздувают скандал. Но если посмотреть на реакцию фанатов, то народ понял наставника. Какие «предатели», если почти все мегазвезды российского спорта живут и работают за рубежом? От боксеров до хоккеистов, от теннисистов до прыгунов, бегунов, биатлонистов и пловцов.

Атлетам можно жить в США и Европе, а футболисту нельзя сыграть в топ-5 несколько лет? Фраза об отъезде ради повышения уровня мастерства была актуальной для поколений Аршавина и Кокорина. Идея сохраняет свежесть для однолеток Захаряна. Особенно в новых обстоятельствах. Карпин отметил разницу в подготовке Головина, игрока «Монако», и ребят, которые остались в РПЛ .

Дома борьба за первое место и вылет, что убивает мотивацию. Также критики Карпина забывают, что нет очереди за российскими игроками. Никто всех и сразу не заберет. В топ-5 мало россиян, хотя за рубежом целая команда. Карпин также понимает футболистов последнего десятилетия в РПЛ , которые отказывались от приличных приглашений из-за разницы в зарплатах.

За рубежом надо больше пахать и выше конкуренция, как у Миранчука в «Аталанте». Стоит поблагодарить тренера сборной за откровенность. Хуже врать себе и окружающим, что ничего не изменилось с отлучением российских клубов от еврокубков. При этом каждый футболист думает о семье, поэтому многие останутся в РПЛ из-за большой разницы в зарплатах.

Но от роста числа трансферов россиян за рубеж выиграют все стороны. Клубы РПЛ получат реальные деньги, а не переложенные из кармана в карман. Футболисты покажут себя. А клубы РПЛ вернутся к разговору, почему оклад футболиста с российским паспортом выше рыночной оценки. Лимит ведь медленный убийца футбола, о чем правильно рассуждает Семак.

В наценке за паспорт давно нет смысла

Тренер «Зенита» поделился мыслями об устройстве российского футбола:

За игроков уровня сборной России у «Зенита» просят 20 млн евро. Три года назад за Фернандеса попросили 30-35 млн евро. Для сравнения, мы Дугласа взяли за 12 млн евро у «Гамбурга». С экономической точки зрения выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна и Сперцяна, которые выйдут для нас дороже бразильца. Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт. Иностранцы помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как Вендел. Марио Фернандес – пример профессионализма. Первый приезжает, последний уезжает.

Семак активно переключился в «Зените» на бразильцев, которые оказались профессиональнее, чем россияне. В РПЛ почти во всех клубах хватает полезных легионеров. И молодых россиян много, ведь заманить иностранца теперь сложнее. Всем есть место. Но Семак прав, что если выбросить десятки миллионов евро на трансферы «детей лимита», то ничего хорошего для клубного футбола и сборной не будет.

Видим по АПЛ , где устроили гонку вооружений, переплачивая за англичан и легионеров. Футболистов в результате травят фанаты, ведь видят суммы и не видят сильный футбол от новичков. А клубы теряют прибыль, ведь расходы растут быстрее, чем доходы. Впрочем, дело не только в экономике. Разрушают карьеры. Вингеру Бакаеву не стоило переходить из «Спартака» в «Зенит», но его заинтересовала зарплата.

В результате нет прогресса молодого игрока для сборной. Без лимита и при равных зарплатах дома и за рубежом Бакаев мог или остаться в «Спартаке», принося пользу и играя за сборную, или оказаться в Италии или Франции. Карпин и Семак правы, что есть общие законы футбола, а в РПЛ их нарушали годами. Даже без отлучения от еврокубков ситуация не была здоровой и не сулила мгновенный прогресс сборной.

Изоляционизм в футболе не развивает

Предлагаете патриотично проедать государственные деньги, оставляя всех россиян в РПЛ ? Сборная точно не будет сильнее. Вот японцы обыгрывают Испанию и Германию, а их лидеры давно в Европе. Можно привести десятки примеров успеха сборных, чьи футболисты за рубежом. От Аргентины и Бразилии, где никогда не тянули с расставаниями, до Дании и Бельгии.

В РПЛ государственные корпорации навредили сборной и крутым игрокам, когда не отпускали на повышение в прошлом из-за лимита. Не стоит портить карьеру новому поколению талантов, настаивая на бессмысленной ставке на игру дома. Как только вингер Пиняев найдет интересный зарубежный вариант, «Локомотив» должен проявить благоразумие и отпустить Сергея.

В «Краснодаре» у Ивича есть один сезон, но дальше Сафонов, Черников, Волков и Сперцян, если за ними придут серьезные клубы из Европы, должны уезжать и показывать себя на международном уровне. Нормальная практика, от которой не стоит шарахаться. РПЛ не пропадет, если начнет зарабатывать. «Крылья Советов» потеряли Пиняева, зато у них появился Салтыков.

Никита и Сергей одного года рождения, им по 19 лет. Таланты есть, но с ними надо учиться работать. Многих в РПЛ испортили быстрые деньги. Вот в американском футболе к новичкам приставляют экономических консультантов. Раньше после драфта таланты покупали кроссовки за 10 000 долларов за пару, пропивали сотни тысяч в ночных клубах и казино Лас-Вегаса.

Некоторые в межсезонье оставались без денег, ведь не знали, что раньше зарплату платили только в недели, когда были игры или тренировки. В европейском футболе всё устроено иначе, но сомневаемся, что игроков РПЛ учат финансовой грамотности. Надо начинать с базовых вещей, а не обзывать «предателями» тех, кто повторяет опыт почти успешных футболистов.

Холанд не играет в Норвегии, а Кварацхелия в Грузии. Оба патриоты. Российскому футболу повезет, если игроки попробуют себя в Европе. Уровень РПЛ падает из-за исключения, но чтобы спасти сборную и сохранить шанс на восстановление, надо слушать Карпина и Семака. В РПЛ нужны крепкие иностранцы, которые помогут переждать, а молодым россиянам пора в топ-5.