16-летний Ямаль стал лучшим игроком матча «Барселоны». Выдали безумный триллер со счётом 3:4

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сегодня, 12:55

В гостях переиграли сильный «Вильярреал».

У юниора голевой пас и решающий удар матча

«Барселоне» не хватает баланса без Араухо и Педри в основе. В дебюте матча завоевали комфортное преимущество в гостях, когда повели 2:0, но позволили сопернику отыграться. В перерыве Хави не нашел правильные слова, на пятидесятой минуте оппонент вышел вперед. Но камбэк не привел к успеху «Вильярреала». «Барселона» сравняла счет усилиями Феррана Торреса. После сложного прошлого сезона форвард изменил подход к работе, перейдя на двойные тренировки.

Крайнего форварда могли отпустить в межсезонье, но Хави оценил упрямство и трудолюбие футболиста. Наградой Торреса стал важный третий гол каталонцев, а главным героем всего поединка назвали Ламина Ямаля, шестнадцатилетнего новичка в основе «Барселоны». Крайний форвард, который также может выйти на позиции латераля, на 12-й минуте матча отметился ассистом на Гави. В 21-м веке никто не делал голевую передачу в Ла Лиге так рано, в 16 лет и 38 дней. Ямаль побил рекорд Фабриса Олинги из «Малаги».

Но еще важнее, что юниор «Барселоны» Ямаль не устал во втором тайме. На 71-й минуте игры именно Ламин смело пошел в атаку и пробил в штангу ворот. Мяч отскочил к стервятнику Левандовскому, Роберт со времен «Баварии» привык забивать подобные мячи. Вместо победы или ничьей «Вильярреал» получил поражение 3:4. «Барселона» не отпустила «Реал» в таблице, а вся Испания говорит о том, кого называли «новым Месси».

Ямалю важно учесть опыт футбольных вундеркиндов

Перед миллионной аудиторией выступает ребенок. Многие его слова, решения и реакции подчиняются гормонам. Кстати, они же отвечают за преимущество на поле со взрослыми мужчинами. Правый вингер «Барселоны» вырос до 180 сантиметров, он резкий и техничный игрок. С ростом интереса к футболисту после дебюта за каталонцев 29 апреля в 15 лет и 290 дней подскочила также стоимость контракта.

Агент Мендеш на контакте с родителями уроженца Испании из семьи выходцев из Марокко и Экваториальной Гвинеи. По закону Ямаль не может иметь официального представителя до 18-летия, но за кулисами его дела ведет бывший агент Роналду. Мендеш не заботится о будущем клиентов, как видим по печальной судьбе португальского вундеркинда Феликса, который хочет оказаться в «Барселоне». В футболе было много «новых Марадон», а теперь очередь «новых Месси».

Надеемся, Ямаль избавится от прозвища, ведь это путь в никуда. Можно вспомнить Бояна Кркича – испанский хавбек закончил карьеру в этом году. А для Ламина актуальнее пример 20-летнего Фати, который мечтал стать лидером каталонцев, а теперь может уйти из клуба после травм. Дебют в 15 лет и голевой пас в 16 это крутой результат. Поздравляем Ямаля, парнишка шикарно дебютировал и заслужил комплименты. Но не стоит переоценивать игру ребенка.

Успех Ламина позволит «Барселоне» сэкономить

Бывший управляющий «Барселоны» Льопис заявил, что долги клуба составляют около 3 миллиардов евро. Важно учесть реконструкцию «Камп Ноу» стоимостью 1.5 миллиарда евро, под которую тоже брали кредиты. Но даже если на шею «Барселоне» повесили полтора миллиарда евро других долгов, то это шаг в сторону банкротства. Реструктуризация поможет, местные власти в Каталонии сделают все, чтобы финансовые службы закрывали глаза на рычаги Лапорты.

Но ситуация нездоровая. Поэтому проблемы с регистрацией новичков. Из-за долгов «Барселона» не смогла себе позволить Бернарду Силву. Летом каталонцы потратили лишь 3.4 млн евро, причем хавбек Ромеу доплатил, чтобы вернуться в родной клуб. Также «Барселона» приобрела бразильского форварда Витора Роке за 40 млн евро, но он приедет через год. А пока у Левандовского нестабильные напарники. Если Ямаль будет хорош, то отправит в запас Рафинью за 58 млн евро.

Гави играет в линии атаки, ведь с крайними форвардами у «Барселоны» проблемы. Дембеле ушел в ПСЖ за 50 млн евро, причем половину заберет себе в карман, а пришел за 135 миллионов. Гризманн вернулся в «Атлетико» за двадцатку, а пришел за 120 млн евро. Португальца Тринкана взяли за 31 млн евро, а отдали за 7 миллионов в «Спортинг» этим летом. Даже с учетом оплачиваемой аренды потеряли большие деньги. На трансфере Коутиньо потеряли более 100 млн евро.

Свободный агент Депай и Брейтуэйт за 18 млн евро не задержались в команде, не принесли большие деньги при расставании. Вот откуда огромные долги. Дело не только в зарплатах футболистов. Так что контракт с Ямалем выгоден «Барселоне». Кстати, Ламин и Ямаль это два имени игрока, родители решили не пугать публику фамилией Назрауи Эбана. Мама подростка переживает каждый раз, когда сын играет со взрослыми. Боится, как бы не сломали ребенка.

Ямаль не побил клубный рекорд «Барселоны». Самым юным дебютантом остался Паулино Алькантара. Но Ламин с радостью повторит результаты уроженца Филиппин. Легендарный Паулино забил 369 голов за «Барселону» с учетом товарищеских матчей, которые сто лет назад были важнее, чем сейчас. Стабильность Ямаля и его прогресс – спасительная соломинка для «Барселоны».

Во-первых, в личном плане Хави есть пункт о выпускниках академии. Если Гави, Педри, Бальде и Ямаль будут в основе чемпионов Испании, то это крутой результат для Ла Масии. Во-вторых, у каталонцев настолько мало денег, что заменить Дембеле в основе на Ямаля, подготовка которого не стоила 135 млн евро – большой клубный успех. А дальше два варианта. Или Ламин не сможет перейти на взрослый уровень и потеряется со временем, или вчера первый ассист в Ла Лиге сделал будущий лидер «Барселоны» и звезда мирового футбола.