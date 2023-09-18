В «Краснодаре» рассказали, с какой проблемой столкнулся Сперцян в академии

Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал о проблеме, с которой столкнулся полузащитник команды Эдуард Сперцян на раннем этапе карьеры.
Галицкий настоял, чтобы Сперцяна оставили в первой молодёжной команде, несмотря на рост? Да, это было так. Эдик очень талантлив с детства. Он очень хорошо играл в своём возрасте, даже с детьми старше себя. Но рост – да. Помню встречи с Эдиком и его папой. Мы переживали, что он маленького роста. А Эдик говорил: «Я вырасту, обязательно вырасту». А папа говорил нам потерпеть, что у них нет в семье маленьких. Галицкий принял огромное участие в судьбе Сперцяна. Когда мы перевели Эдика в другую команду, то ему было тяжело физически. Это решение Галицкого – ждать столько, сколько нужно. Помню момент, когда Эдик после летних каникул приехал высоким парнем.
По большому счету Галицкий заслуживает уважения всех столько сделал для футбола большого стоит.
По большому счету Галицкий заслуживает уважения всех столько сделал для футбола большого стоит.
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Вы забыли самого титулованного низкорослого футболиста нынешнего столетия, которого хейтеры прозвали "гномом" ЛЕО МЕССИ!