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В «Краснодаре» рассказали, с какой проблемой столкнулся Сперцян в академии

вчера, 18:57

Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал о проблеме, с которой столкнулся полузащитник команды Эдуард Сперцян на раннем этапе карьеры.

Галицкий настоял, чтобы Сперцяна оставили в первой молодёжной команде, несмотря на рост? Да, это было так. Эдик очень талантлив с детства. Он очень хорошо играл в своём возрасте, даже с детьми старше себя. Но рост – да. Помню встречи с Эдиком и его папой. Мы переживали, что он маленького роста. А Эдик говорил: «Я вырасту, обязательно вырасту». А папа говорил нам потерпеть, что у них нет в семье маленьких. Галицкий принял огромное участие в судьбе Сперцяна. Когда мы перевели Эдика в другую команду, то ему было тяжело физически. Это решение Галицкого – ждать столько, сколько нужно. Помню момент, когда Эдик после летних каникул приехал высоким парнем.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:08
Сперцян один из немногих не зазвездившихся футболистов. Честь и уважуха ему. Желаю ему только успехов и обходиться без травм. А если не бросит играть, то обязательно получится и в Европу уехать. Он мне всегда напоминал Мхитаряна (того тоже помню с самого юного возраста). Такой же пахарь, трудолюбивый, не звездный, но очень талантливый парень. Молодец, открытый, улыбается всегда. И теплое отношение к Краснодару заслуживает всяческого уважения.
По большому счету Галицкий заслуживает уважения всех столько сделал для футбола большого стоит.
stanichnik
stanichnik ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 21:39
Доброго Здоровья Гуркюф!
Вы забыли самого титулованного низкорослого футболиста нынешнего столетия, которого хейтеры прозвали "гномом" ЛЕО МЕССИ!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:34
При чём тут какая-то карета, тыква? Сперцян стал футболистом сборной Армении ещё в сезоне 20/21, тогда, когда он играл в ФНЛ за "Краснодар-2" и даже не был уверен, что станет основным игроком команды.
minai
minai ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 21:30
А коротышка Ламм ? А Литтбарски ?
adekvat
adekvat
вчера в 20:45
Какой молодец, захотел вырос, захотел стал гражданином армянии. Так быстро только карета в тыкву превращалась.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 19:40
А чё обязательно надо быть высоким чтобы хорошо играть в футбол? Жюли и Вальбуена зажигали будучи низкими
НикСта63
НикСта63
вчера в 19:20
А что у них есть летние каникулы? У нас в свое время летом был спортлагерь
Гость
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