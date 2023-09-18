В «Краснодаре» рассказали, с какой проблемой столкнулся Сперцян в академии

Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал о проблеме, с которой столкнулся полузащитник команды на раннем этапе карьеры.

Галицкий настоял, чтобы Сперцяна оставили в первой молодёжной команде, несмотря на рост? Да, это было так. Эдик очень талантлив с детства. Он очень хорошо играл в своём возрасте, даже с детьми старше себя. Но рост – да. Помню встречи с Эдиком и его папой. Мы переживали, что он маленького роста. А Эдик говорил: «Я вырасту, обязательно вырасту». А папа говорил нам потерпеть, что у них нет в семье маленьких. Галицкий принял огромное участие в судьбе Сперцяна. Когда мы перевели Эдика в другую команду, то ему было тяжело физически. Это решение Галицкого – ждать столько, сколько нужно. Помню момент, когда Эдик после летних каникул приехал высоким парнем.