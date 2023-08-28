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Футболисты из Белоруссии выиграли международный турнир в Санкт-Петербурге

вчера, 10:40

Сборная Белоруссии со счетом 5:0 разгромила казахстанский «Кайрат» в финале международного турнира памяти Ю. А. Морозова в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимали участие игроки 2008 года рождения.

В поединке за третье место «Зенит» в серии пенальти обыграл сборную России.

Пятое место на турнире занял бразильский «Интернасьонал», шестое — сербская «Црвена Звезда», седьмое — бразильский «Сантос», восьмое — турецкий «Фенербахче».

Лучшим вратарем турнира стал Руслан Пичиенко из сборной России, лучшим защитником — игрок «Зенита» Тимофей Хотулев. Лучшим полузащитником был признан игрок сборной Белоруссии Сергей Живушко, лучшим нападающим — Дастан Сатпаев из «Кайрата».

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Flamen
Flamen
вчера в 14:33
БЕЛАРУСИ - когда вы запомните уже, позорище
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:12
Если в финале 5-0, то каков же класс остальных команд?
sova147
sova147
вчера в 12:15
Молодцы держать победную марку своего футбола
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:50
Ай да молодцы ребятушки из Белоруссии !)
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