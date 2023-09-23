Будущий игрок «Барселоны» Роке получил серьёзную травму в Бразилии

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сегодня, 00:59

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» получил травму.

Игрок не смог продолжить матч 24-го тура бразильской Серии А с «Интернасьоналом» после подката от защитника .

По информации источника, у форварда — разрыв двух связок правой лодыжки. Операция футболисту не потребуется, но, как ожидается, он не сможет вернуться на поле до конца года. Средний срок восстановления от таких травм составляет как минимум три месяца. Однако в «Атлетико» ожидают, что Витор вернётся в строй через два месяца. Отмечается, что лечение уже начато.

Роке в следующем году перейдёт в «Барселону», о чём клубы договорились прошедшим летом.