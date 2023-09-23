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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниБразилия. Серия А 2023

Будущий игрок «Барселоны» Роке получил серьёзную травму в Бразилии

сегодня, 00:59

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке получил травму.

Игрок не смог продолжить матч 24-го тура бразильской Серии А с «Интернасьоналом» после подката от защитника Николаса Эрнандеса.

По информации источника, у форварда — разрыв двух связок правой лодыжки. Операция футболисту не потребуется, но, как ожидается, он не сможет вернуться на поле до конца года. Средний срок восстановления от таких травм составляет как минимум три месяца. Однако в «Атлетико» ожидают, что Витор вернётся в строй через два месяца. Отмечается, что лечение уже начато.

Роке в следующем году перейдёт в «Барселону», о чём клубы договорились прошедшим летом.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:05
Будущее для него туманное
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:29
Можно поставить крест на карьере второй Эдуардо из Арсенала
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:26
Таких игроков как Эрнандес нужно пожизненно отстранять от футбола, и те кто смотрел матч, меня поймут, там подкат был выполнен с такой яростью и конкретным желанием сделать игроку больно, вот и вышло так, что нанес травму, и после эпизода, даже небыло видно,что игрок сожалеет, нет, прям "угробил" молодого и с чувством удовлетворения покинул поле....
Mekail
Mekail
сегодня в 08:06
С такой травмой главное не форсировать события... нужно полностью выздоравливать и постепенно набирать форму.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:04
Вот тебе и договаривайся за ранее... здоровья ему.
sqdb7yabbhha
sqdb7yabbhha
сегодня в 06:57
На молодом должно зажить как на собаке
adekvat
adekvat
сегодня в 06:55
Барса проследит что бы пролечили нормально.
протон
протон
сегодня в 04:45
там фол был на чистую красную
w9daawmzaswg
w9daawmzaswg
сегодня в 04:34
Ну до перехода в Барсу всяко разно поправится
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:34
Надеюсь что все обойдётся без эксцесса . Скорейшего выздоровления.
Гость
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