Неймар может вернуться в «Сантос»

Нападающий «Аль-Хиляля» может вернуться в Бразилию.

Журналист Адемир Квинтино сообщил следующее:

Во время разговоров с друзьями Неймара я получил информацию о том, что он подписал с саудовцами не четырёхлетний контракт, а однолетний. Контракт на год, чтобы иметь возможность вернуться (в «Сантос») за год до чемпионата мира, как это сделал Робиньо в 2010 году.

Неймар обратился к «Сантосу» и попросил вернуться. У меня есть общие друзья, имени которых я не назову, но у него очень сильное желание вернуться в «Сантос».