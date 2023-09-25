Неймар может вернуться в «Сантос»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в Бразилию.
Журналист Адемир Квинтино сообщил следующее:
Во время разговоров с друзьями Неймара я получил информацию о том, что он подписал с саудовцами не четырёхлетний контракт, а однолетний. Контракт на год, чтобы иметь возможность вернуться (в «Сантос») за год до чемпионата мира, как это сделал Робиньо в 2010 году.
Неймар обратился к «Сантосу» и попросил вернуться. У меня есть общие друзья, имени которых я не назову, но у него очень сильное желание вернуться в «Сантос».