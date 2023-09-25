Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Неймар может вернуться в «Сантос»

вчера, 13:59

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в Бразилию.

Журналист Адемир Квинтино сообщил следующее:

Во время разговоров с друзьями Неймара я получил информацию о том, что он подписал с саудовцами не четырёхлетний контракт, а однолетний. Контракт на год, чтобы иметь возможность вернуться (в «Сантос») за год до чемпионата мира, как это сделал Робиньо в 2010 году.

Неймар обратился к «Сантосу» и попросил вернуться. У меня есть общие друзья, имени которых я не назову, но у него очень сильное желание вернуться в «Сантос».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тебас: «Мбаппе на 80% будет играть в Ла Лиге в следующем сезоне»
Сегодня, 00:11
Слухи«Реал» хочет подписать защитника «Арсенала»
Вчера, 22:03
СлухиЯн Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:39
Слухи«Реал» хочет провернуть два громких трансфера в январе
Вчера, 21:16
Слухи«Бавария» намерена подписать вундеркинда «Байера»
Вчера, 20:03
Слухи«Ливерпуль» готов продать Алькантару в январе
Вчера, 19:45
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:21
Ну да, в Саудии ему неверное запретили носить серёжки и джинсы со стразами..
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Этот неймар пару дней назад был уличен в ночном клубе испании. Для арабской страны это жирный минус. Чтобы разрушать, тоже нужен талант. Если человек - талант, то он талантлив во всём... С дураками та же ситуация.
протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
Ему давно пора повесить бутсы на гвоздь, и открыть в Бразилии ночной клуб, пив-бар или вроде этого. неймар не игрок!!!!
протон
протон
вчера в 17:25
Пусть уходит, это будет во благо клубу и СА.
h277gjev46gq
h277gjev46gq
вчера в 16:41
Такую зарплату он уже там не получит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:48
Очень смешно)

Прямо слезу пустил, скажите ещё, Неймар решил перестать ходить по ночным клубам, прожигать жизнь на яхтах и скоро отправится в монастырь.

Сколько Ней заплатил этому журналисту за пиар, интересно))
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:42
Блудный карнавальный попугай...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:42
Неймар, как игрок, закончился.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:06
Мне кажется, Сантос не потянет его зарплатных запросов. Зарплаты в Бразилии ниже зарплат Грузии, Бразилия это академия для европы, там платят копейки, как молодняку. Пусть катится, пусть попробует променять миллионы евро на сотни евро или на тысячи евро. Такова должна быть судьба за упущенные возможности и завышенные ожидания от этого бездаря-выпендрежника
FenixSL
FenixSL ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:05
смотря какого ты уровня
у него там вечеринки точно найдутся)
да и денег на частный самолет достаточно
можно хоть каждый день летать потусить
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:31, ред.
Может в Сантосе и закончит карьеру? Понятно что в Саудии он всего на один год, прилично заработает он там , он себя обеспечил до Грабовой доски, В Саудии вечеринок нету , страна Исламская сложнее ему там тусить, поэтому летает в Барселону и обнимает двух путан, а подавал большие надежды мог и золотой мяч получить, роскошная жизнь погубила его карьеру, после Барселоны он не горел желанием играть и стать лучшим, ну в Барселоне он был в тени Месси, в другой клуб надо было ему когда он был сильно распиарен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:14
Правильное решение,сыграть на ЧМ .
112910415
112910415
вчера в 14:14
Сантосу впору напрячься :
вот уволит тренера, и сразу к ним !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 