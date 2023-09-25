ПСЖ интересуется форвардом «Реала» Родриго Силвой

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вчера, 12:46

ПСЖ интересуется нападающим «Реала» .

Сообщается, что французский клуб рассматривает бразильца в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который может покинуть парижан следующим летом.

По данным Defensa Central, мадридцы рассчитывают получить за своего форварда от 100 до 120 млн евро.