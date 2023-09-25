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ПСЖ интересуется форвардом «Реала» Родриго Силвой

вчера, 12:46

ПСЖ интересуется нападающим «Реала» Родриго Силвой.

Сообщается, что французский клуб рассматривает бразильца в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который может покинуть парижан следующим летом.

По данным Defensa Central, мадридцы рассчитывают получить за своего форварда от 100 до 120 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:25
Ну вот и договорятся, одним Мбаппе, вторым Родриго.
Если чесно, не вижу прогресса Родриго. Да, я не болельщик Реала, и не рассматриваю их матчи под микроскопом, но на общем плане Родриго такой же игрок что и был пару сезонов назад....
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:33
Ну замена так себе.... да и Реал может его не отпустить.
Гость
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