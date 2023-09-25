ПСЖ интересуется форвардом «Реала» Родриго Силвой

ПСЖ интересуется нападающим «Реала» Родриго Силвой.
Сообщается, что французский клуб рассматривает бразильца в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который может покинуть парижан следующим летом.
По данным Defensa Central, мадридцы рассчитывают получить за своего форварда от 100 до 120 млн евро.
Если чесно, не вижу прогресса Родриго. Да, я не болельщик Реала, и не рассматриваю их матчи под микроскопом, но на общем плане Родриго такой же игрок что и был пару сезонов назад....
Если чесно, не вижу прогресса Родриго. Да, я не болельщик Реала, и не рассматриваю их матчи под микроскопом, но на общем плане Родриго такой же игрок что и был пару сезонов назад....