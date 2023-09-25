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«Реал» хочет провернуть два громких трансфера в январе

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:34
Короче Перес опять будет в роли клоуна, давать обещания и унижаться ради Мбаппе.
Мбаппе в итоге продинамит Переса.
Да и если даже Мбаппе в итоге перейдёт к Пересу, то это пожалуй ещё позорнее будет, короче Перес в патовой ситуации.
Кардинал 2
Кардинал 2 ответ v6csgeutpy33 (раскрыть)
сегодня в 02:00
Ну, не все такие, как гном. Реал - на классе.
v6csgeutpy33
v6csgeutpy33
сегодня в 01:43
Два трансфера?🤔 Купить Зидана и ЛЧ?😮
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:56
Я его никогда не считал дураком , а даже совершенно наоборот, те кто его считает дураком , являются сами такими . Это первое .
Во вторых он всегда знает счёт деньгам о чём я не раз говорил, а то бы Мбаппе уже давно бы был в Реале. Кстати который является его любимчиком , даже несмотря то что Мбаппе сделал по отношению к Реалу и самому Пересу .
Ну а то что он обновляет и омолаживает состав качественными игроками , об этом я тоже всегда говорил. И это у него получается очень грамотно, причём не с огромными тратами в сравнение с другими топ клубами . А с чего ты взял, что Родриго нужно продавать, он очень молод и довольно перспективный паренёк и его точно никто не думает даже продавать. Тем более что, в конце сезона на мой субъективный взгляд Анчелотти в любом случае уйдёт тренировать сборную Бразилии, а Реал ждёт возвращения Зидана . Приход Зидана и Мбаппе, это будет для Переса венцом его ЭГО. И Реал с таким молодым составом и у руля которого будет Зидан , это нимб на голове Переса на много лет вперёд ! Супер клуб, супер Галактикос, супер Перес !
И ещё одно забыл тебе ответить, для Переса никогда не было всё равно на Чемпионство во внутреннем чемпионате. Это сродни в*йне , битва Реала и Барселоны ! И такое сражение нельзя проигрывать ни при каком раскладе ! Это даже хуже проигрышу в Лиге Чемпионов .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
Я думаю, надо смотреть глубже и не считать Переса дураком, когда он покупает в команду единственного 34-летнего среднего нападающего, когда, опять же, он берёт защитников со свободных трансферов, чтобы сэкономить, хотя ни Алаба, ни Рюдигер всё-таки не топ надёжности, он вполне отдаёт себе отчёт в том, что с этой командой можно добиться и чего нет.

Сделал он только минимальные, но разумные вложения, чтобы поддержать команду на плаву и иметь шансы неплохо выступить в ЛЧ, и именно на выступление в ЛЧ он и будет рассчитывать в перую очередь.

По сути, он обновил в последние годы центр поля и сделал это с прицелом на годы вперёд, Биллингем + Тчуамени (если он придёт в форму) + Камавинга, и дальше он будет так же методично и неторопливо обновлять команду.

Для Переса чемпионство не имеет ключевого значения, потому, что первое и второе место в призовых отличаются на менее 10 миллионов евро, а вот победа в ЛЧ приносит 140 миллионов евро (т.е. можно заработать к 60 миллионов за групповой этап ещё 80 миллионов).

Наоборот, никаких поспешных покупок в принципе не будет, это очевидно по его стратегии. Я бы на его месте главное, что сделал, это продал Родриго, а то он окончательно обесценится сейчас.
salleeh
salleeh ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:04
Так Альфонсо в сборной Канаде по моему вообще нападающий…🤔
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:55
Да это все утки! Вот Реал один матч проиграл и бросились сразу журналисты сочинять утиные истории. Реалу не нужен не Мбаппе не тем более Девис!!
Ironigor
Ironigor ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:30
Да ему всего двадцать два года , ты о чём ???
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:24
«Реал» хочет провернуть два громких трансфера в январе .
Незнаю даже как относится к этой новости, но есть некоторые "За" и "Против" . Во первых, босс сливочных Перес очень тщательно относится к финансовой состовляющей любого процесса который связан с его командой. А это значит, что в зимнее трансферное окно, любое приобретение, любого игрока идёт к лишним затратам . А учитывая что такие игроки как Мбаппе и Аьфонсо Дэвис выскакивать будут в крупный куш 💰 💰 💰 , то есть сомнения, что Перес из-за половины сезона пойдёт на такую сделку . Да ещё и огромный вопрос возникает, что наврядли клуб Бавария отдаст так просто своего лидера защиты , а это значит что Дэвис даже при том что клубы договорятся, обойдётся Пересу в очень кругленькую сумму . Это во первых, не говоря уже о приобретении своего любимчика Мбаппе.
Теперь второй момент, который явно не нравится самому Пересу , это игра команды в этом сезоне, и вчерашнее разгромное поражение от Атлетико, наверняка задевает ЭГО Переса . И он хочет как минимум исправить такую ситуацию. Отсутствие одного Винисиуса сразу сказалось на качестве игры и итоговом счёте на табло. И это не есть хорошо для Переса и его команды. И тут вполне возможно, что Перес пойдёт на какой-то шаг в это зимнее трансферное окно. А какое оно будет мы сможем узнать только зимой. И то что команде предстоит не шуточная борьба за чемпионство, а терять его второй год подряд для Переса сродни катастрофе, не говоря уже о Лиги Чемпионов .
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:05, ред.
Девис? От Канадца осталась только хорошее воспоминание , три года назад считался лучшим левым защитником, не тот он , не умеет обороняться, Да и Бавария не отпустит его посередине сезона, не кем заменить, желтухой попахивает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:02
Самое смешное, что "Реал" как раз только что выкупил Франа Гарсию и Менди, наконец, вроде здоров, поэтому, действительно, утятина просто показательнейшая))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:50
Всем давно известно, что совершать большие покупки зимой очень сложно, и очень дорого, а тут сразу два футболиста, которых за дешево точно не отдадут, и если в ситуации с Мбаппе еще можно понять, шейхи могут полкчить хоть какие-то деньги, то Бавария точно не продаст Альфонсо зимой, я думаю, они и летом выжмут максимум с продажи канадца!
А вообще, покупка левого защитника зимой не так важна для Реала, куда нужнее правый защитник, т.к Карвахаль уже давно не тот, а Васкес как бы не старался но он не защитник. Вот укрепить правый фланг ну и нападающего зимой было бы самое то для Реала
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:42, ред.
Мне не кажется, что по сотому разу перепечатывать одни и те же утки классно, вдобавок сам Перес тоже деньги не печатает. Брать Дэвиса после того, что с ним сделал МС и "Байер" просто смешно, а Мбаппе всех друзей скупили в ПСЖ для того, чтобы он сам свалил, что ли?
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:33
Скорее всего следующим летом
Зимой никто их не отпустит
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:32
Провернуть?.. Ну, до января далеко.. А пока им атлеты хорошо провернули.. А-ха-ха-ха.. 🤭😄.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:23
Никто бы не отказался от таких трансферов...
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