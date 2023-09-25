«Реал» хочет провернуть два громких трансфера в январе .

«Реал» намерен серьезно усилиться в зимнее трансферное окно.
По данным источника, мадридский клуб хочет подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в январе.
«Реал» намерен серьезно усилиться в зимнее трансферное окно.
По данным источника, мадридский клуб хочет подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в январе.
А вообще, покупка левого защитника зимой не так важна для Реала, куда нужнее правый защитник, т.к Карвахаль уже давно не тот, а Васкес как бы не старался но он не защитник. Вот укрепить правый фланг ну и нападающего зимой было бы самое то для Реала
А вообще, покупка левого защитника зимой не так важна для Реала, куда нужнее правый защитник, т.к Карвахаль уже давно не тот, а Васкес как бы не старался но он не защитник. Вот укрепить правый фланг ну и нападающего зимой было бы самое то для Реала