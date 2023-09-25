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Сын Патрика Клюйверта подписал контракт с «Барселоной»

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ОПС
ОПС
сегодня в 03:25
Интересно, что он из себя представляет. Вряд ли он сможет в чем то превзойти отца.
a7wj5y6szzqw
a7wj5y6szzqw
сегодня в 03:14
Похож на батю Шейн Патрикович
протон
протон
сегодня в 00:01
Было бы здорово, если бы хоть кто-то из них достиг уровня Патрика или даже превзошёл его. Он был просто превосходен и в клубах, и в сборной!
У меня было несколько любимых клубов и вот Аякс был один из моих любимых потом я начал из-за Патрика смотреть Милан а потом полностью переключился только на Барселону когда он туда перешёл это супер игрок особенно его полёты в воздухе когда он мяч останавливал прямой ногой.
Надеюсь будет даже круче чем его отец, а его отец был очень крут.
Гость
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