Сын Патрика Клюйверта подписал контракт с «Барселоной»

Шейн Клюйверт, сын бывшего футболиста «Барселоны» Патрика Клюйверта, подписал первый профессиональный контракт с каталонским клубом.
Патрик Клюйверт выступал за «сине-гранатовых» с 1998 по 2004 год.
Шейн Клюйверт, сын бывшего футболиста «Барселоны» Патрика Клюйверта, подписал первый профессиональный контракт с каталонским клубом.
Патрик Клюйверт выступал за «сине-гранатовых» с 1998 по 2004 год.
У меня было несколько любимых клубов и вот Аякс был один из моих любимых потом я начал из-за Патрика смотреть Милан а потом полностью переключился только на Барселону когда он туда перешёл это супер игрок особенно его полёты в воздухе когда он мяч останавливал прямой ногой.
Надеюсь будет даже круче чем его отец, а его отец был очень крут.
У меня было несколько любимых клубов и вот Аякс был один из моих любимых потом я начал из-за Патрика смотреть Милан а потом полностью переключился только на Барселону когда он туда перешёл это супер игрок особенно его полёты в воздухе когда он мяч останавливал прямой ногой.
Надеюсь будет даже круче чем его отец, а его отец был очень крут.