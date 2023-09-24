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«Спартак» намерен продлить контракт с Джикией

вчера, 14:32

Руководство «Спартака» намерено продлить контракт с защитником сборной России Георгием Джикией. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

Повлияет ли ситуация с сокращением игрового времени Джикии на продление контракта? Мне сложно сказать. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнения тренера. Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет.

Ранее Шипинёв высказывался о статусе Джикии в «Спартаке».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 16:03
Джикия необходим для подмены. Ребров тоже находился в таком амплуа, а затем нашли должность и все остались при своих.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:35
Вряд ли Джикия выйдет уже на свой прежний уровень.
Более того, чем он старше становится, тем играет всё хуже и хуже.
Какой смысл тогда в продлении контракта с ним?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:33
Он, конечно очень сильно сдал за последние 2 сезона, но для обоймы нужен обязательно.
Capral
Capral
вчера в 15:03
Если Спартак не продлит контракт с Джикия- перестану уважать руководство КБ!!! Игровые спады бывают у всех, но Джикия- незаурядный футболист!!! В этом случае, очень важна работа тренера- как он видит игру футболиста, на какой позиции, знает его достоинства и недостатки. А в игровой добротности Джикии, я лично- никогда не сомневался!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:40
Я думаю что это всё читается. И вариантов других нет.
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