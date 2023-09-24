«Спартак» намерен продлить контракт с Джикией

Руководство «Спартака» намерено продлить контракт с защитником сборной России . Об этом сообщил агент футболиста .

Повлияет ли ситуация с сокращением игрового времени Джикии на продление контракта? Мне сложно сказать. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнения тренера. Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет.