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«Динамо» планирует сохранить Тюкавина на долгие годы

вчера, 10:52

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с контрактом нападающего «бело-голубых» и сборной России Константина Тюкавина.

Послушайте, до завершения контракта Константина ещё достаточно времени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком своей родной и любимой команды — московского «Динамо».

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 21-летний игрок сыграл 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7 миллионов евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:33
Приветище и Салютище- Дружище!!!
Ну, вобщем, да, конечно, если в плане отправить в аренду, то вполне возможен и такой вариант. Но- это одна сторона. А с другой стороны, отсутствие такого Тюкавина как сейчас- это не ослабление ДИНАМО как конкурента. Другое дело, что у нас нет замены, даже такому Тюкавину... Всех накупили, на все позиции, а форварда забивного не купили. Если в ДИНАМО нет нападающего способного забивать и много, в этом случае, должна играть вся команда- по примеру Спартака при Бескове. Ведь по большому счету, Родионов не был особо ярким нападающим. Но в Спартаке были блистательные Гаврилов и Федя, которые помогали атаке Спартака!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:27
А то, что он сейчас перестал забивать, это надо использовать, как рычаг в переговорах по продлению контракта в пользу клуба.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:15
Доброго Здоровья Capral!
Сегодня в Питере и без Тюкавина есть кому играть, и пока будет действовать непонятно для чего(наши клубы не играют в Еврокубках) придуманный нынешний лимит на легов, разрешающий находится восьми иностранцам на поле, вполне обойдуться без него, но подленькая политика Газпрома, направленная на ослаблении конкурентов, как это уже было не раз, даёт основание полагать, что они прикупят Костика и отправят куда-нибудь в аренду "на острова", даже необязательно в РПЛ, а куда-нибудь в Европу осуществлять Тюкавинскую мечту.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:52
Ваня, ты действительно считаешь, что Зенит нацелен на Тюкавина, тем более, такого как сейчас? При всех возможностях Питера, Тюкавин- точно не кандидатура для Зенита. Да, были разговоры, после того, как Костя забил в Питере. Но для нападающего- стабильность важнее всего, он должен забивать, а этого, у Тюкавина не наблюдается...
Capral
Capral
вчера в 11:48, ред.
7млн., евро?! Да вы что, ребята, с дуба упали?!

Повезло что Захаряна продали за 10млн., просто сказочное везение!!!

ДИНАМО надо подумать, как в срочном порядке искать забивного форварда, потому Тюкавин явно не тянет. Мне лично не понятно почему руководство так держится за Тюкавина.

В моём понимании, в понимании человека видевшего настоящих нападающих ДИНАМО, Тюкавин очень ограниченный нападающий.

Не знаю, возможно его прорвёт и он начнет забивать, но пока этого не видно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:39, ред.
Безусловно из четвёрки российских нападающих нынешнего Динамо Тюкавин играет эффективнее всех, хотя в последнее время не столь результативен, как в стартовых матчах сезона. Может это прежде всего связано с уходом Захаряна в Испанию и распадом эффективной связки, прозванной в народе" ТюЗом", а влившиеся в Динамо новички, используемые Личкой на позиции Арсена, пока ещё не достаточно сыгрались.

Уверен, что от матча к матчу его взаимодействие с новичками будет только улучшаться и Костя вновь начнёт забивать, а Газпром пожелает перетащить его к себе, вот тогда и посмотрим на его преданность московскому клубу и чтобы этого не случилось, необходимо продолжать работать над заключением нового контракта, только на разумных условиях. А пока удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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