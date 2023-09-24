«Динамо» планирует сохранить Тюкавина на долгие годы

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вчера, 10:52

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с контрактом нападающего «бело-голубых» и сборной России .

Послушайте, до завершения контракта Константина ещё достаточно времени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком своей родной и любимой команды — московского «Динамо».

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 21-летний игрок сыграл 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7 миллионов евро.