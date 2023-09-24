«Динамо» планирует сохранить Тюкавина на долгие годы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с контрактом нападающего «бело-голубых» и сборной России Константина Тюкавина.
Послушайте, до завершения контракта Константина ещё достаточно времени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком своей родной и любимой команды — московского «Динамо».
Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 21-летний игрок сыграл 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7 миллионов евро.
Уверен, что от матча к матчу его взаимодействие с новичками будет только улучшаться и Костя вновь начнёт забивать, а Газпром пожелает перетащить его к себе, вот тогда и посмотрим на его преданность московскому клубу и чтобы этого не случилось, необходимо продолжать работать над заключением нового контракта, только на разумных условиях. А пока удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Уверен, что от матча к матчу его взаимодействие с новичками будет только улучшаться и Костя вновь начнёт забивать, а Газпром пожелает перетащить его к себе, вот тогда и посмотрим на его преданность московскому клубу и чтобы этого не случилось, необходимо продолжать работать над заключением нового контракта, только на разумных условиях. А пока удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Повезло что Захаряна продали за 10млн., просто сказочное везение!!!
ДИНАМО надо подумать, как в срочном порядке искать забивного форварда, потому Тюкавин явно не тянет. Мне лично не понятно почему руководство так держится за Тюкавина.
В моём понимании, в понимании человека видевшего настоящих нападающих ДИНАМО, Тюкавин очень ограниченный нападающий.
Не знаю, возможно его прорвёт и он начнет забивать, но пока этого не видно.
Повезло что Захаряна продали за 10млн., просто сказочное везение!!!
ДИНАМО надо подумать, как в срочном порядке искать забивного форварда, потому Тюкавин явно не тянет. Мне лично не понятно почему руководство так держится за Тюкавина.
В моём понимании, в понимании человека видевшего настоящих нападающих ДИНАМО, Тюкавин очень ограниченный нападающий.
Не знаю, возможно его прорвёт и он начнет забивать, но пока этого не видно.
Сегодня в Питере и без Тюкавина есть кому играть, и пока будет действовать непонятно для чего(наши клубы не играют в Еврокубках) придуманный нынешний лимит на легов, разрешающий находится восьми иностранцам на поле, вполне обойдуться без него, но подленькая политика Газпрома, направленная на ослаблении конкурентов, как это уже было не раз, даёт основание полагать, что они прикупят Костика и отправят куда-нибудь в аренду "на острова", даже необязательно в РПЛ, а куда-нибудь в Европу осуществлять Тюкавинскую мечту.
Сегодня в Питере и без Тюкавина есть кому играть, и пока будет действовать непонятно для чего(наши клубы не играют в Еврокубках) придуманный нынешний лимит на легов, разрешающий находится восьми иностранцам на поле, вполне обойдуться без него, но подленькая политика Газпрома, направленная на ослаблении конкурентов, как это уже было не раз, даёт основание полагать, что они прикупят Костика и отправят куда-нибудь в аренду "на острова", даже необязательно в РПЛ, а куда-нибудь в Европу осуществлять Тюкавинскую мечту.