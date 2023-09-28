«Реал» может подписать Осимхена в январе

Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи» после скандала, который произошёл между футболистом и клубом.
Вариант с подписанием нигерийца в январе рассматривает «Реал». Также в трансфере форварда заинтересованы команды из Саудовской Аравии.
Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи» после скандала, который произошёл между футболистом и клубом.
Вариант с подписанием нигерийца в январе рассматривает «Реал». Также в трансфере форварда заинтересованы команды из Саудовской Аравии.
Давать оценку имеющимся футболистам и подбирать новичков, нужно исключительно под заданные критерии. Стратегия развития клуба. Стиль игры команды; Требования современного футбола; Видение главного тренера. Важно найти игроку правильную команду, подходящую ему по стилю и по уровню. Вот когда все эти составляющие сбалансированы то команда дает результат и игрок показывает то на что способен, точнее свой потенциал.
Эпилог: В Челси времен Абрамовича эти элементы работали и игроки давали результаты. Сейчас при новом руководстве, мы видим то, что мы видим.
Давать оценку имеющимся футболистам и подбирать новичков, нужно исключительно под заданные критерии. Стратегия развития клуба. Стиль игры команды; Требования современного футбола; Видение главного тренера. Важно найти игроку правильную команду, подходящую ему по стилю и по уровню. Вот когда все эти составляющие сбалансированы то команда дает результат и игрок показывает то на что способен, точнее свой потенциал.
Эпилог: В Челси времен Абрамовича эти элементы работали и игроки давали результаты. Сейчас при новом руководстве, мы видим то, что мы видим.
А чего отвечал мне, правда не то что нужно, но тем не менее???
А чего отвечал мне, правда не то что нужно, но тем не менее???
"Пудрика скоро уже за 20 млн. евро не возьмут. переоцененный игрок, хотя о чем я? в Челси игроки сейчас при новом руководстве только деградируют и травмируются."
"Пудрика скоро уже за 20 млн. евро не возьмут. переоцененный игрок, хотя о чем я? в Челси игроки сейчас при новом руководстве только деградируют и травмируются."
Если бы ты в очередной раз читал внимательно, то всё было бы тебе понятно.
Если бы ты в очередной раз читал внимательно, то всё было бы тебе понятно.
Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос уже отражает что ничего, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы.
Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос уже отражает что ничего, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы.
А Мудрик оказался Пудриком.
100 миллионный Мудрик, и 8 миллионный Хвича. Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос уже отражает что ничего, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы. Вот сравнение трансферной политики пустоголовых американцев и мудрого Де Лаурентиса.
Пудрика скоро уже за 20 млн. евро не возьмут. переоцененный игрок, хотя о чем я? в Челси игроки сейчас при новом руководстве только деградируют и травмируются.
Немного поправлю Вас «Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи» не знаю откуда взяли 13 млн. евро. Но в общей сложности в других источниках пишут до 10 млн. евро. Склонен полагать что за 10 млн. Рубин продал игрока, но уж точно не за 13 млн. евро. Это есть факт. То что озвучили тут это не означает что истина. Забейте в гугле и вы все узнаете.
В сентябре начале месяца муссировалась информация что Наполи не отдаст Хвичу в Барсу меньше 100 млн. евро. Ну время покажет помимо этого еще канониры интересовались игроком Хвичи.
А Мудрик оказался Пудриком.
100 миллионный Мудрик, и 8 миллионный Хвича. Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос уже отражает что ничего, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы. Вот сравнение трансферной политики пустоголовых американцев и мудрого Де Лаурентиса.
Пудрика скоро уже за 20 млн. евро не возьмут. переоцененный игрок, хотя о чем я? в Челси игроки сейчас при новом руководстве только деградируют и травмируются.
Немного поправлю Вас «Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи» не знаю откуда взяли 13 млн. евро. Но в общей сложности в других источниках пишут до 10 млн. евро. Склонен полагать что за 10 млн. Рубин продал игрока, но уж точно не за 13 млн. евро. Это есть факт. То что озвучили тут это не означает что истина. Забейте в гугле и вы все узнаете.
В сентябре начале месяца муссировалась информация что Наполи не отдаст Хвичу в Барсу меньше 100 млн. евро. Ну время покажет помимо этого еще канониры интересовались игроком Хвичи.
Аплодирую стоя и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аплодирую стоя и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чуть ли с Месси не сравнивали игрока.
Чуть ли с Месси не сравнивали игрока.