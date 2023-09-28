«Реал» может подписать Осимхена в январе

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вчера, 09:10

Нападающий может покинуть «Наполи» после скандала, который произошёл между футболистом и клубом.

Вариант с подписанием нигерийца в январе рассматривает «Реал». Также в трансфере форварда заинтересованы команды из Саудовской Аравии.