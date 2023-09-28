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«Реал» может подписать Осимхена в январе

вчера, 09:10

Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи» после скандала, который произошёл между футболистом и клубом.

Вариант с подписанием нигерийца в январе рассматривает «Реал». Также в трансфере форварда заинтересованы команды из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 12:28
Абсолютно не согласен в корне с твоим мнением, еще как завесит и во многом. Можно в пример привести клуб тот же Челси.  времен абрамовича и после. Грамотное управление при абрамовиче и давала те результаты, сейчас вроде вкладывают большие деньги, но толку не видно.  аналитики - подсказывают главному тренеру нюансы игры с точки зрения тактики, тренеры по физ. подготовки - следят за игровой формой спортсмена, ассистенты - формируют микроциклы и составляют план тренировочных занятий и т.д. Ну вот когда этого всего нет, как может игрок развиваться и показывать результат тот же Мудрик Пудрик? Нужен толковый ген, директор, спорт директор эти все нюансы основополагающие элементы прогресса в клубе и прямо влияют на игровую практику в клубе. Чуть не забыл еще селекционный отдел.   Футбольная команда - это живой организм, он растет, развивается и меняется.
Давать оценку имеющимся футболистам и подбирать новичков, нужно исключительно под заданные критерии. Стратегия развития клуба. Стиль игры команды; Требования современного футбола; Видение главного тренера.  Важно найти игроку правильную команду, подходящую ему по стилю и по уровню. Вот когда все эти составляющие сбалансированы то команда дает результат и игрок показывает то на что способен, точнее свой потенциал.
Эпилог: В Челси времен Абрамовича эти элементы работали и игроки давали результаты. Сейчас при новом руководстве, мы видим то, что мы видим.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:03
Да ты что!
А чего отвечал мне, правда не то что нужно, но тем не менее???
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:58
Переоценённость игрока в данном случае не зависит от того, что творится в клубе, жаль ты этого понять не можешь.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 17:33
Диаметрально противоположный ответ Я не читал твои вопросы.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 17:32
В том то и дело что ты не вникаешь в суть изречений. внимательно прочитай тот мой комментарий. написано черным по белому. в Челси игроки деградируют и травмируются.
"Пудрика скоро уже за 20 млн. евро не возьмут. переоцененный игрок, хотя о чем я? в Челси игроки сейчас при новом руководстве только деградируют и травмируются."
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:04
Причём тут Челси, если ты сам назвал Мудрика переоценённым игроком???
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:03
Я и не собираюсь отвечать, я даже не читал твой комментарий. Ты мне в теме про СА так и не ответил про Ибаньеса.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 16:49
Насчет Мудрика я сказал что в Челси он не показывает весь свой потенциал. в клубе бардак тот клуб который был при роме его нет давно, нет таких, как Грановская. Переход в Челси это закат карьеры игроку.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 16:46
Ты мне не ответил. Мой комментарий, где я высказываюсь на счет токсичного Неймара. Зачем ты показывал?
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:46
Ты назвал Мудрика переоценённым игроком. Причём тут Челси??? Здесь речь чисто об игроке.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:44
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Я провел анализ тщательный за пол года игрока. И пришел к выводу что грузин никакой. За пол года один мяч.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Ладно, я скину что написал по этому поводу, скрином что бы не подумали отредактировано
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:40
    Относительно Мудрика да, но не более того. И это специально для капрала было написано, который пиарил украинца вовсю.

    Если бы ты в очередной раз читал внимательно, то всё было бы тебе понятно.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:39
    На счет этого комментария чуть отметил с ответом.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:38
    Не обязательно что ты в прямом смысле слова это сказал, косвенные очертания твоих комментариев натолкнули меня на такую мысль.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:37
    Ну вот, когда по факту преподношу. Ты не соглашаешься с моими комментариями. Вчера грузин был для тебя хороший, сегодня оказался плохим игроком.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 16:31
    Капрал, как тебе вот эта фраза???

    Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос уже отражает что ничего, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 16:26
    Капрал, а вот это протон писал две недели назад. Как тебе?

    А Мудрик оказался Пудриком.
    100 миллионный Мудрик, и 8 миллионный Хвича. Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос уже отражает что ничего, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы. Вот сравнение трансферной политики пустоголовых американцев и мудрого Де Лаурентиса.

    Пудрика скоро уже за 20 млн. евро не возьмут. переоцененный игрок, хотя о чем я? в Челси игроки сейчас при новом руководстве только деградируют и травмируются.

    Немного поправлю Вас «Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи» не знаю откуда взяли 13 млн. евро. Но в общей сложности в других источниках пишут до 10 млн. евро. Склонен полагать что за 10 млн. Рубин продал игрока, но уж точно не за 13 млн. евро. Это есть факт. То что озвучили тут это не означает что истина. Забейте в гугле и вы все узнаете.
    В сентябре начале месяца муссировалась информация что Наполи не отдаст Хвичу в Барсу меньше 100 млн. евро. Ну время покажет помимо этого еще канониры интересовались игроком Хвичи.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:25
    Где я по другому написал??? Примеры в студию. Ты ни одного комментария не найдёшь где я называю грузина топ-игроком. Если только относительно Мудрика, но не более того.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:20
    протон!
    Аплодирую стоя и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:20
    Зачем ты мне это пишешь. Твои комментарии абсолютно неуместны, учитывая, что я не считаю грузина большим игроком.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Видишь, теперь ты уже по другому написал.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Хвича Кварацхелия не забивал в 20 матчах подряд. Возможно творил потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение «я должен» вот и сдулся. Игрок одного сезона. игрок который может играть только против слабых, когда сильные попадаются он становится призраком. Кем он был? Марадоной? Или кем там?
    Чуть ли с Месси не сравнивали игрока.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Мне плевать. Я сам писал, что де Лаурентис может пожалеть ещё. Мне вообще не нравится грузин и хорошим игроком его не считаю. И получал большое удовольствие, когда Милан наглухо его выключил из игры. То же самое касается матча с Интером в первом круге, когда с ним играли жёстко и плотно, постоянно бив по ногам и он чаще валялся, чем что-то мог сделать в игре.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:08
    Помнится Милош Красич тоже бодро начал в Юве, а потом резко сдулся. Ожидаю такой же сценарий скоро. Уже есть результат за пол года. с марта месяца.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:07
    Хвичи всегда был топом в играх против более-менее слабых команд, он и в Рубине зажигал в подобных играх, проблема Хвичи всегда был в том что против "топ" или просто сильных команд, Хвичи всегда включал режим невидимки и просто исчезал на поле, разрыватель этакий Удинезе.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 15:33
    По моему, ты только сам с собой споришь дешёвка грузин или нет.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 15:02
    Не хотелось бы, чтоб Витёк уезжал в Аравию, хочется посмотреть на него в большом европейском топ клубе! Думаю, если этот комфликт не замять,то желающих подписать нигерийца будет много, главное, что бы Де Лаурентис не загнул слишком заоблочну сумму за игрока. А так, Осимхэн и Мадридскому Реалу подошел бы, хотя Флорентино будет экономить деньги на Мбаппе и его з/п, но если сейчас взять Виктора, а допустим летом придет и Мбаппе, то тогда смело можно продавать Родриго, тем более, что Ливерпуль рассматривает его для усиления атаки и как замену Салаху, который скорее всего перейдет в Аль-Иттихад.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 14:48
    А кто спорит что грузин дешёвка??? Только он в 10 раз круче бесполезного Мудрика.
    Гость
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