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«Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду могут сыграть товарищеский матч

вчера, 20:29

«Интер Майами» и «Аль-Наср» могут встретиться в товарищеском матче.

По информации источника, международная маркетинговая компания намерена в Китае провести встречу с участием команд, за которые выступают нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Последний поединок с участием обоих футболистов прошёл в январе — тогда сборная звёзд Эр-Рияда уступила ПСЖ (4:5).

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:35
Всё пытаешься выдать за сверхъестественное?))
Если посмотреть за сколько матчей Месси выиграл титулы, то всё перечисленное теряет смысл.
В силу возраста и проведённых матчей за самые сильные клубы можно добиться этих цифр. В них нет ничего особенного! Поэтому он сам не удовлетворён этим, потому что знает, что Месси выиграл намного больше титулов и индивидуальных наград. И в споре за лучшего застолбил за собой первое место.
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 09:31
Никак не отстанут от Месси. Чемпиону мира, самому титулованному игроку в истории футбола не нужна товарищеская игра вообще, даже если будет играть против Роналду.
ВОRDERLANDS
ВОRDERLANDS
сегодня в 09:03
Главное чтобы полурослик не полез целоваться в шею,У него явно в этом направлении свои страсти))))))))))
ВОRDERLANDS
ВОRDERLANDS
сегодня в 09:02
КриРо научит безделушку играть в футбол...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:34
Если честно, то никогда не придавал беспонтовой статистике особый смысл.
Можно забивать хоть сколько, бить все рекорды, а так ничего не выиграть.
И как может сравнится звание "лучший бомбардир" ЧМ со званием "чемпион мира"?
Думаю любой кто получал подобный приз, как к примеру наш Олег Саленко, обменял без раздумий на звание "чемпион мира".
Надо прежде всего смотреть на трофеи и конечно какой вклад сделал игрок в успех команды.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:27
Проиграл 182 игры. И все они были важные, поэтому трофеев мало.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 08:15
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 06:55, ред.
Про деньги - это когда в Магните подсолнечное масло с пальмухой народу впаривают (от которого он, к слову, и дохнет).
А здесь - про великих и недосягаемых.
112910415
112910415
сегодня в 06:14
хм, креативная выдумка !
Байкал-38
Байкал-38 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:16
Просто вдумайся!
У гея - нарцисса беспонтовые рекорды, а Месси чемпион мира!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:37
Это не про футбол...
Это про деньги.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:21, ред.
Последняя их встреча была на ЧМ. Один "танцевал" после забитого левого пеналя - другой улыбался позади с плаката.. Хе.. С тех пор их дорожки разошлись.. Один пошёл в подтрибунное с заслуженными слезами - второй чуть позже помахал ему вслед Кубком Мира.. С тех пор один хочет кому-то что-то доказать и сгладить позор 22-го года - второй успокоился и забыл первого.. Финита ля комедия, придуманная Авейру и его любителями закончилась драмой.. Которую они не хотят признавать.. Им же хуже... 👍👏..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:43
Если отталкиваться от того, что у каждого есть своё призвание, то у португальца явно присутствует дар устанавливать новые достижения, и неважно, в каких обстоятельствах он находится. Криштиану уже принадлежит рекорд по количеству голов, забитых в официальных матчах (853). Теперь же пришло время для нового свершения.


ФК "Аль-Наср"
Теперь официально, Криштиану Роналду - рекордсмен по количеству беспроигрышных матчей. После матча азиатской ЛЧ с иранским «Персеполисом» (2:0) 38-летний игрок провёл свой 1000-й матч без поражений. После этого коллектив португальца одолел «Аль-Ахли» (4:3). Теперь у звёздного нападающего в активе 1001 встреча, не завершившаяся поражением. Он стал первым, кому удалось этого добиться.

Криштиану Роналду провёл 1000 матчей без поражений

Если посмотреть на цифры, то всего в истории Криштиану 777 побед и 224 ничьих. На этап в «Аль-Насре» пришлось 33 игры, из которых 28 его команда не проиграла. Разумеется, наибольший толчок к рекорду выпал на отрезок, проведённый в «Реале» - 368. Следом идут «Манчестер Юнайтед» (284), сборная Португалии (168), «Ювентус» (114) и «Спортинг» (21).

И если учитывать тот факт, что за всю свою карьеру португалец провёл 1183 игры, становится приятно и одновременно страшно - на какие нечеловеческие свершения всё ещё способен Криштиану Роналду.
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Просто вдумайтесь в эти цифры.
Из 1183 матчей, он проиграл только 182.😱😱😱
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:41
Товарищеским он не будет
salleeh
salleeh
вчера в 21:31
Пусть сразу выходят на дуэль, с пушками …)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:22
Организованная , футбольная интрига..
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:45
Это шоу
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