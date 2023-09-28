«Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду могут сыграть товарищеский матч

«Интер Майами» и «Аль-Наср» могут встретиться в товарищеском матче.
По информации источника, международная маркетинговая компания намерена в Китае провести встречу с участием команд, за которые выступают нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Последний поединок с участием обоих футболистов прошёл в январе — тогда сборная звёзд Эр-Рияда уступила ПСЖ (4:5).
Если посмотреть за сколько матчей Месси выиграл титулы, то всё перечисленное теряет смысл.
В силу возраста и проведённых матчей за самые сильные клубы можно добиться этих цифр. В них нет ничего особенного! Поэтому он сам не удовлетворён этим, потому что знает, что Месси выиграл намного больше титулов и индивидуальных наград. И в споре за лучшего застолбил за собой первое место.
Если посмотреть за сколько матчей Месси выиграл титулы, то всё перечисленное теряет смысл.
В силу возраста и проведённых матчей за самые сильные клубы можно добиться этих цифр. В них нет ничего особенного! Поэтому он сам не удовлетворён этим, потому что знает, что Месси выиграл намного больше титулов и индивидуальных наград. И в споре за лучшего застолбил за собой первое место.
Можно забивать хоть сколько, бить все рекорды, а так ничего не выиграть.
И как может сравнится звание "лучший бомбардир" ЧМ со званием "чемпион мира"?
Думаю любой кто получал подобный приз, как к примеру наш Олег Саленко, обменял без раздумий на звание "чемпион мира".
Надо прежде всего смотреть на трофеи и конечно какой вклад сделал игрок в успех команды.
Можно забивать хоть сколько, бить все рекорды, а так ничего не выиграть.
И как может сравнится звание "лучший бомбардир" ЧМ со званием "чемпион мира"?
Думаю любой кто получал подобный приз, как к примеру наш Олег Саленко, обменял без раздумий на звание "чемпион мира".
Надо прежде всего смотреть на трофеи и конечно какой вклад сделал игрок в успех команды.
А здесь - про великих и недосягаемых.
А здесь - про великих и недосягаемых.
У гея - нарцисса беспонтовые рекорды, а Месси чемпион мира!!!
У гея - нарцисса беспонтовые рекорды, а Месси чемпион мира!!!
Это про деньги.
Это про деньги.
ФК "Аль-Наср"
Теперь официально, Криштиану Роналду - рекордсмен по количеству беспроигрышных матчей. После матча азиатской ЛЧ с иранским «Персеполисом» (2:0) 38-летний игрок провёл свой 1000-й матч без поражений. После этого коллектив португальца одолел «Аль-Ахли» (4:3). Теперь у звёздного нападающего в активе 1001 встреча, не завершившаяся поражением. Он стал первым, кому удалось этого добиться.
Криштиану Роналду провёл 1000 матчей без поражений
Если посмотреть на цифры, то всего в истории Криштиану 777 побед и 224 ничьих. На этап в «Аль-Насре» пришлось 33 игры, из которых 28 его команда не проиграла. Разумеется, наибольший толчок к рекорду выпал на отрезок, проведённый в «Реале» - 368. Следом идут «Манчестер Юнайтед» (284), сборная Португалии (168), «Ювентус» (114) и «Спортинг» (21).
И если учитывать тот факт, что за всю свою карьеру португалец провёл 1183 игры, становится приятно и одновременно страшно - на какие нечеловеческие свершения всё ещё способен Криштиану Роналду.
==============================================
Просто вдумайтесь в эти цифры.
Из 1183 матчей, он проиграл только 182.😱😱😱
ФК "Аль-Наср"
Теперь официально, Криштиану Роналду - рекордсмен по количеству беспроигрышных матчей. После матча азиатской ЛЧ с иранским «Персеполисом» (2:0) 38-летний игрок провёл свой 1000-й матч без поражений. После этого коллектив португальца одолел «Аль-Ахли» (4:3). Теперь у звёздного нападающего в активе 1001 встреча, не завершившаяся поражением. Он стал первым, кому удалось этого добиться.
Криштиану Роналду провёл 1000 матчей без поражений
Если посмотреть на цифры, то всего в истории Криштиану 777 побед и 224 ничьих. На этап в «Аль-Насре» пришлось 33 игры, из которых 28 его команда не проиграла. Разумеется, наибольший толчок к рекорду выпал на отрезок, проведённый в «Реале» - 368. Следом идут «Манчестер Юнайтед» (284), сборная Португалии (168), «Ювентус» (114) и «Спортинг» (21).
И если учитывать тот факт, что за всю свою карьеру португалец провёл 1183 игры, становится приятно и одновременно страшно - на какие нечеловеческие свершения всё ещё способен Криштиану Роналду.
==============================================
Просто вдумайтесь в эти цифры.
Из 1183 матчей, он проиграл только 182.😱😱😱