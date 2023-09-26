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Стало известно, где состоится контрольный матч сборных России и Камеруна

сегодня, 12:46

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о дате и месте проведения контрольной игры местной национальной команды со сборной России.

Переговоры между нашими федерациями велись еще с лета. К сожалению, из-за жесткого графика мы не смогли провести товарищескую встречу в июне, но мы хотели сыграть с командой России. В октябре такая возможность появилась, и в кратчайшие сроки ФФК и РФС договорились.

Для нас не проблема сыграть товарищескую встречу в Москве или другом российском городе. Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и «Динамо» в Москве. Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:34
вот подфартило-то
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:05
Сильный соперник, должно быть интересно
sihafazatron
sihafazatron ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 13:46
Не думаю, что это их трогает как-то. Обычный товарняк с неграми)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:14
...и пусть УЕФА, а заодно и ФИФА от бессильной злобы загнутся...
7f4cvbvgsejb
7f4cvbvgsejb
сегодня в 13:14
Контрольный матч он трудный самый
Гость
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