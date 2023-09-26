Стало известно, где состоится контрольный матч сборных России и Камеруна

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о дате и месте проведения контрольной игры местной национальной команды со сборной России.

Переговоры между нашими федерациями велись еще с лета. К сожалению, из-за жесткого графика мы не смогли провести товарищескую встречу в июне, но мы хотели сыграть с командой России. В октябре такая возможность появилась, и в кратчайшие сроки ФФК и РФС договорились.