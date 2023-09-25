Товарищеский матч между Россией и Кенией, скорее всего, пройдёт в Анталье

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вчера, 11:59

Контрольный матч между сборными России и Кении с большой долей вероятности пройдёт в Анталье.

По информации источника, место было выбрано в том числе по причине того, что в этом городе много туристов из России, которые смогут поддержать национальную команду. Также в Анталье хорошего качества поля.

Ранее появилась информация, что поединок состоится 16 октября.