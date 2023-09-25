Товарищеский матч между Россией и Кенией, скорее всего, пройдёт в Анталье

Контрольный матч между сборными России и Кении с большой долей вероятности пройдёт в Анталье.
По информации источника, место было выбрано в том числе по причине того, что в этом городе много туристов из России, которые смогут поддержать национальную команду. Также в Анталье хорошего качества поля.
Ранее появилась информация, что поединок состоится 16 октября.
Да, я чувствую здесь глубокий скрытый смысл, горы логики и некий стратегический план (но это не точно)).
Разве что шпионить они едут под прикрытием)) Но, учитывая то, что туда любой турист может приехать, тоже логики мало)
Да, я чувствую здесь глубокий скрытый смысл, горы логики и некий стратегический план (но это не точно)).
Разве что шпионить они едут под прикрытием)) Но, учитывая то, что туда любой турист может приехать, тоже логики мало)