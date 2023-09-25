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Товарищеский матч между Россией и Кенией, скорее всего, пройдёт в Анталье

вчера, 11:59

Контрольный матч между сборными России и Кении с большой долей вероятности пройдёт в Анталье.

По информации источника, место было выбрано в том числе по причине того, что в этом городе много туристов из России, которые смогут поддержать национальную команду. Также в Анталье хорошего качества поля.

Ранее появилась информация, что поединок состоится 16 октября.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:07
Других равноценных (?)вариантов у РФС нет? То есть опять все за государственные деньги : перелет Кении, ее проживание и питание ,аренда стадиона? Премиальные игрокам и федерации футбола Кении тоже? И оно точно надо? Товарняк с таким соперником? Не обошлись бы? Разумеется кроме самих трудяг из РФС.А если я не прав. И миллионы россиян его ждут? Так покажите на платном канале. Увидите скольким он нужен.
upqvzz7zsybv
upqvzz7zsybv
вчера в 14:22
Похоже уже и в Кению не пускают
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:20
Министр Матицын произнёс гордую речь о том, что у нас огромный тренерский потенциал, огромный потенциал игроков, огромные внутренние резервы, великолепная футбольная школа и Европа нам не нужна и отправил сборную играть в Европу на территорию НАТО (причём Турция - одна из старейших членов) с футбольным карликом, который ни разу на ЧМ не вышел.

Да, я чувствую здесь глубокий скрытый смысл, горы логики и некий стратегический план (но это не точно)).

Разве что шпионить они едут под прикрытием)) Но, учитывая то, что туда любой турист может приехать, тоже логики мало)
112910415
112910415
вчера в 13:58
с кентами завсегда рады !
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:53, ред.
ага
"туристы" прям сорвутся на футбол нашей сборной
было бы ради чего вообще
вы вообще видели ценники на отдых там сейчас?
предлагаете потратить время отдыха на футбол, еще сверху заплатив?

позорище при нынешней ситуации еще и играть на территории условного врага
не хватит на билет до Москвы для Кенийцев? разница в 2 часа полета
lotsman
lotsman
вчера в 13:07
Нормально определились. И лететь ближе, и поля лучше, и пляжи хорошие. Да и поддержка россиян не помешает.
Viollator
Viollator
вчера в 12:44
С Кенией надо в стаерском беге соревноваться.
Neuron0007
Neuron0007
вчера в 12:17
Человеческий разум сильнее человеческих яиц, так что не надо говорить о яйцах. Когда упоминают про яйца, это говорит о степени духовного состояния человека. Незачем мне показывать себя там, где не всё чисто, где всегда манипулируют. Просто я наивен, что до сих пор надеюсь что-то изменить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:17
Я бы лучше повалялся на пляже, чем идти на этот "суперматч"
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:05
Осталось Кении проиграть , я думаю Кенийцы да же мяч не видели в живую, там с картошкой они играют.
Гость
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