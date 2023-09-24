Стали известны дата и место проведения матча России против Кении

16 октября сборная России сыграет со сборной Кении. Игра пройдёт в Турции.
Напомним, 12 октября российская команда сыграет с Камеруном.
16 октября сборная России сыграет со сборной Кении. Игра пройдёт в Турции.
Напомним, 12 октября российская команда сыграет с Камеруном.
Ещё и матч в Турции, зачем, господи, для кого? Не для болельщиков точно, раз не в России, не для футболистов тоже точно, учитывая, что эта Кения просто полный аутсайдер всех турниров, так для кого?
Ещё и матч в Турции, зачем, господи, для кого? Не для болельщиков точно, раз не в России, не для футболистов тоже точно, учитывая, что эта Кения просто полный аутсайдер всех турниров, так для кого?