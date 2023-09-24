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Стали известны дата и место проведения матча России против Кении

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Ислам Курбанов
Ислам Курбанов
вчера в 17:04
Мой шок в шоке 🤦🏻‍♂️
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:07
Пора сборникам начинать усиленно заниматься беговой подготовкой - ведь кенийцы прекрасные бегуны, а то во время матча можно и не "догнать" )))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:48
Мне стыдно за сборную, мне стыдно за РФС, мне стыдно за Россию ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:19, ред.
Тут уже хочется сказать "Остановитесь". Зачем эта клоунада, 100+ команда в рейтинге, которая никогда не играла на ЧМ, зачем нужно тратить огромные деньги на всякие сборы, перелёты, игры с ней, когда вы Узбекистан и Таджикистан обыграть не можете, а они под боком, а она вдобавок не сильнее их.

Ещё и матч в Турции, зачем, господи, для кого? Не для болельщиков точно, раз не в России, не для футболистов тоже точно, учитывая, что эта Кения просто полный аутсайдер всех турниров, так для кого?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:53
не вижу смысла в этих играх
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:53
Поиграть в Турции одно удовольствие!
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