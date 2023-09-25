В ассоциации футбола Египта не против проведения ответного матча с Россией

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар высказался о возможности проведения ответного матча между сборными России и Египта.
Ответный матч сборных России и Египта в России в октябре невозможен, потому что у нас уже другие планы. Возможно, позже. В целом, мы не против поездки в Россию. Это вопрос планов сборной. Одно могу сказать, мы на связи с моим другом, генеральным секретарём РФС Максимом Митрофановым.
В сентябре российская команда провела две встречи с олимпийской сборной Египта в Суэце (1:1 и 1:2).
боялся, что они против ...
боялся, что они против ...