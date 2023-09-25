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В ассоциации футбола Египта не против проведения ответного матча с Россией

вчера, 12:27

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар высказался о возможности проведения ответного матча между сборными России и Египта.

Ответный матч сборных России и Египта в России в октябре невозможен, потому что у нас уже другие планы. Возможно, позже. В целом, мы не против поездки в Россию. Это вопрос планов сборной. Одно могу сказать, мы на связи с моим другом, генеральным секретарём РФС Максимом Митрофановым.

В сентябре российская команда провела две встречи с олимпийской сборной Египта в Суэце (1:1 и 1:2).

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112910415
112910415
вчера в 14:01
уф, от сердца отлегло !
боялся, что они против ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:13
Вообщем новость абсолютно не о чём . Зеро , пусто - пусто !)
Гость
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