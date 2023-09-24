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вчера, 13:21

На Зимнем кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов».

Ранее президент лиги Александр Алаев сообщил о завершении переговоров по турниру, который пройдёт в ОАЭ .

По информации источника, Зимний кубок пройдёт с 1 по 15 февраля 2024 года в формате четырёх клубов. Вероятно, участие примут две команды из Эмиратов. Если они не смогут сыграть, рассматривается возможность с приглашением «Урала» и «Сочи».