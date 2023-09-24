На Зимнем кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов».
Ранее президент лиги Александр Алаев сообщил о завершении переговоров по турниру, который пройдёт в ОАЭ.
По информации источника, Зимний кубок пройдёт с 1 по 15 февраля 2024 года в формате четырёх клубов. Вероятно, участие примут две команды из Эмиратов. Если они не смогут сыграть, рассматривается возможность с приглашением «Урала» и «Сочи».
В феврале 2023 года турнир, тоже проходивший в ОАЭ, выиграл «Спартак». Тогда в нём также участвовали «Краснодар», «Сочи» и «Ростов».