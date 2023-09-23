В «Зените» рассчитывают на Бакаева

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вчера, 11:11

Председатель правления «Зенита» заявил, что в клубе ждут полузащитника «Аль-Вахды» после истечения срока аренды.

Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным. Думаю, что Бакаев будет играть и вернётся к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждём Зелимхана и верим, что он перезагрузится.