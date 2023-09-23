В «Зените» рассчитывают на Бакаева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе ждут полузащитника «Аль-Вахды» Зелимхана Бакаева после истечения срока аренды.
Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным. Думаю, что Бакаев будет играть и вернётся к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждём Зелимхана и верим, что он перезагрузится.
19 сентября Бакаев перешёл на правах годичной аренды в футбольный клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. За «Зенит» Зелимхан выступал с лета 2022 года. На его счету: 34 игры, 3 гола, 3 голевых передачи и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.
А Зелимхан не такой дурак как кажется на первый взгляд.
А Зелимхан не такой дурак как кажется на первый взгляд.
- Ты рассчитываешь на Бакаева??
- Нет.
- А вы рассчитываете?
- Да, конечно. А кто это?
- А вы рассчитываете??
- Нет. Но обязательно начну рассчитывать как Александр Иванович.
- Ты рассчитываешь на Бакаева??
- Нет.
- А вы рассчитываете?
- Да, конечно. А кто это?
- А вы рассчитываете??
- Нет. Но обязательно начну рассчитывать как Александр Иванович.