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В «Зените» рассчитывают на Бакаева

вчера, 11:11

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе ждут полузащитника «Аль-Вахды» Зелимхана Бакаева после истечения срока аренды.

Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным. Думаю, что Бакаев будет играть и вернётся к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждём Зелимхана и верим, что он перезагрузится.

19 сентября Бакаев перешёл на правах годичной аренды в футбольный клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. За «Зенит» Зелимхан выступал с лета 2022 года. На его счету: 34 игры, 3 гола, 3 голевых передачи и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:37
Если бы рассчитывали на него, то бразильцев не покупали на его позицию.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:59
Предложение показалось ему интересным.

А Зелимхан не такой дурак как кажется на первый взгляд.
lotsman
lotsman
вчера в 14:10
Вообще то он не нужен в Зените. Пусть развивается в "Аль-Вахда".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39, ред.
Офис Зенита...12 часов дня...диалоги в коридоре...

- Ты рассчитываешь на Бакаева??
- Нет.
- А вы рассчитываете?
- Да, конечно. А кто это?
- А вы рассчитываете??
- Нет. Но обязательно начну рассчитывать как Александр Иванович.
adekvat
adekvat
вчера в 12:09
Сильно расчитывают, что он назад не вернется.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:53
Можно его и дома использовать!
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:46
    Сп62
    Сп62
    вчера в 11:35
    Только уехал, а уже ждут обратно.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 11:32, ред.
    Дежурные слова. Не вернётся он. Голубое топливо ещё долго греть будет души "бомжей" но не Бакаева.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:21
    Поиграет,может и вернуться в Зенит.
    Гость
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