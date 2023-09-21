Кокорин впервые за 5 лет забил гол в еврокубках

Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Спартой».
Россиянин отличился на 11-й минуте встречи, реализовав пенальти.
Форвард отметился забитым мячом в еврокубках впервые с 4 октября 2018 года, когда поразил ворота «Славии» из Праги.
Респект....
Респект....
Кокорин реально переживает ренессанс своей карьеры. Кипр для него даёт возможность заново ощутить себя значимым игроком. И он пользуется своим шансом на полную. БРАВО.
Ребят, Никольская переполнена уже!
Выбирайте другие места, чтобы отметить это событие.
Ну и могли бы сделать завтра выходной тогда.
Кокорин реально переживает ренессанс своей карьеры. Кипр для него даёт возможность заново ощутить себя значимым игроком. И он пользуется своим шансом на полную. БРАВО.
Ребят, Никольская переполнена уже!
Выбирайте другие места, чтобы отметить это событие.
Ну и могли бы сделать завтра выходной тогда.