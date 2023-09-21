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Кокорин впервые за 5 лет забил гол в еврокубках

вчера, 22:23
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Прага)3 : 2Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисМатч завершен

Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Спартой».

Россиянин отличился на 11-й минуте встречи, реализовав пенальти.

Форвард отметился забитым мячом в еврокубках впервые с 4 октября 2018 года, когда поразил ворота «Славии» из Праги.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 06:14
Раз в пять лет, с пенальти это серьезное достижение!
ABir
ABir
сегодня в 06:07
И это только начало, жаль не забил два и не помог своей команде уйти от поражения
112910415
112910415
сегодня в 05:39
талант весь-то не пропьёшь !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:12
Раз в пять лет и палка стреляет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:12, ред.
Наверное сарказм и троллинг....тут не уместны...
Респект....
протон
протон
сегодня в 00:08, ред.
Дайте стул, я присяду!
Кокорин реально переживает ренессанс своей карьеры. Кипр для него даёт возможность заново ощутить себя значимым игроком. И он пользуется своим шансом на полную. БРАВО.
Ребят, Никольская переполнена уже!
Выбирайте другие места, чтобы отметить это событие.
Ну и могли бы сделать завтра выходной тогда.
qm2g2abu8r4a
qm2g2abu8r4a
вчера в 23:26
Тьфу ты, я думал он с детства за Пафос, а оказалось за Арис...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:21, ред.
И что в этом удивительного. А кто-то вообще не забил и наврядли хоть кого-то это сможет сделать . Завидуйте молча в тряпочку !)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
вчера в 23:02
Стулом забил, пенальти Мамаев заработал
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 22:47
Стулом слёта...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:47
Эту машину не остановить! ЗМ будет у Сашки!
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE
вчера в 22:32
Новая звезда на европейском футбольном небосклоне зажигается. Правда возраст не юный, да и репутация не ахти, но все же пенальти забил (не иначе в падении через себя)
Гость
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