Кокорин впервые за 5 лет забил гол в еврокубках

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вчера, 22:23

Нападающий «Ариса» из Лимассола открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Спартой».

Россиянин отличился на 11-й минуте встречи, реализовав пенальти.

Форвард отметился забитым мячом в еврокубках впервые с 4 октября 2018 года, когда поразил ворота «Славии» из Праги.