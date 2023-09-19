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Матыцин высказался на тему отъезда футболистов из РПЛ

вчера, 11:40

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что футболистам нужно покидать РПЛ.

Мы страна с очень богатыми традициями. И надо, прежде всего, быть требовательным по отношению к себе и футболистам, и тренерам. Если искать всё время какие-то внешние факторы, которые нас заставят лучше тренироваться и лучше играть, то это неправильный путь. У нас богатые тренерские школы. Должна быть внутренняя мотивация, чтобы наш чемпионат был ярким, чтобы там была создана конкурентная среда для попадания в клубы РПЛ. За счёт внутренней борьбы, будет и сильная сборная. Если конкуренции и требований к самим себе у футболистов и тренеров не будет, а они будут только ждать, когда кто-то им определит очень жёсткие условия подготовки, тогда, конечно, трудно ожидать хороших результатов.

Я неспокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную. Отечественный футбол, во всяком случае длительный промежуток времени, был очень успешным. У нас есть хорошие тренерские школы, для этого есть возможности, созданные здесь. Наверное, надо более жёстко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды.

Ранее на эту тему высказался президент РПЛ Александр Алаев.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:28
Что он несёт? Очевидно, же играя в чемпионатах 1й пятёрки футболисты будут прогрессировать. И это только лучше для сборной команды, так как уровень будет выше. Карпин в интересах сборной как раз говорил.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:04, ред.
Вспомнил крылатую фразу Петра Ручникова, вора в законе, из "Место встречи изменить нельзя" : "Тебе бы, начальник, книжки писать" (сокращ.).
Все комментарии по делу, повторяться нет смысла.
bashnat013
bashnat013
вчера в 15:42
О какой конкуренции о какой Мотивации в на турнирные таблицы кубка России посмотрите кому он нужен одно бла была бла,дублерам себя попробовать ,но у них свой чемпионат есть
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 13:08
Нас, рядовых любителей футбола и не только, уже давно держат за быдло, которое схавает любой бред. Причем сейчас уже никто не стесняется это нарочито показывать, в том числе Матыцины и им подобные. Они не собираются ничего менять, так как по их мнению у нас и так все хорошо. Ладе не так. У нас все ЛУЧШЕ ЧЕМ У ВСЕХ. Так если у нас все лучшее, зачем менять? Это их логика и спорить с этим сложно. В государстве, в котором они живут действительно лучшая медицина, образование, лучшие условия для жизни в принципе.
Пишу это, а самому так 62ово от осознания этой мысли...
d1metras
d1metras
вчера в 13:01
Как обычно - патриотизм туда сюда пятое десятое..Я только ЗА,чтоб наши молодые игроки уезжали из этого болота.. Там они будут и меньше получать и от них будут больше требовать.. а здесь в 18 лет у него уже контракт на 100 лямов.. смысл стараться? жизнь удалась.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:38, ред.
Достойный ответ Маты Цына Карпину! Ха-ха!
Сп62
Сп62
вчера в 12:25
Спортивные секции в стране платные. Большинству детей на периферии они не доступны. И о каких традициях он говорит? Мои дети ещё в советское время посещали не одну спортивную секцию и, естественно, бесплатно. Вот это были традиции и была мотивация. А в чём заключается смысл работы Матыцина, мне непонятен.
Hoahin
Hoahin
вчера в 12:22
Матицын пургу прогнал в духе доклада партийного съезда ЦК КПСС, по делу ровным счетом сказал 0. По теме отъезда футболистов тоже ни слова.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:20
Типичная вода про патриотизм, ни одной конкретной детали, зато "у нас сильная тренерская школа", "у нас сильные игроки", "все должны выкладываться", "должна быть внутренняя мотивация".

А вообще хорошая работа у Матицына, представляю из своей среды, если бы я как директор IT компании набрал новобранцев-программистов и сказал бы им:

"У нас сильная программистская школа, надо быть требовательными по отношению к себе. Должна быть внутренняя мотивация, за счёт внутренней борьбы будет и сильная команда."

Чёт не думаю, что проект был бы после этого быстрее выполнен) Думаю, он вообще не был бы никогда выполнен.
112910415
112910415
вчера в 12:14
бывший спортсмен, действующий бюрократ ...
ни одного живого, человеческого слова !
"должна быть внутренняя мотивация" -
живые люди так не говорят !
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 12:07
Что несет этот персонаж???
Опять методички в ход пошли? И ведь не надоедает им одно и то же говорить, причем это одно и то же у каждого чиновника как под копирку похоже друг на друга. Ну скажите вы хоть раз то, что реально думаете обо всем этом непотребстве(я про РПЛ, если что). Отъезд сильных футболистов в сильные чемпионаты не говорит об этих футболистах ровно ничего плохо, кроме того, что футболистам не наплевать на свою карьеру.
Очень хочется, что Матыцин, Алаев перед народом честно сказали, что считают игру с Балтиками, НН, Ахматами и т.д. лучшим предложением, нежели играть с грандами европейского футбола, пусть и в составах аутсайдеров
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:02
Карпин в скором времени вообще с футбиком завяжет. Я так думаю. А в нынешних реалиях хоть кого поставь главным - мотивации для участия в товарняках от футболистов не добьёшься.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:51
Суть сказанного - Валере скоро помашут ручкой. Нужен более требовательный тренер. Как к игрокам, так и к себе и своему штабу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:45
Много сказал... много воды и много надуманного.... конкретики почти НЕТ.
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