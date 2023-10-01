Это'О отрицает обвинение в организации договорных матчей

В камерунском футболе грядёт грандиозное расследование. Оно касается коррупции в Федерации футбола Камеруна в период пребывания Самуэля Это'О в должности президента, и в нём могут участвовать до 40 человек. Причиной этого стали несколько странных матчей во втором дивизионе.
Это'О обратился с открытым письмом к президенту ФИФА, подписанным действующими камерунскими футболистами. На сегодняшний день бывший нападающий «Барселоны» ни разу не был вызван в суд и не был уведомлён о существовании какого-либо судебного разбирательства в отношении него. В случае начала расследования Это'О считает, что он станет потерпевшим, а не обвиняемым. Представители президента Федерации футбола Камеруна сообщают, что 42-летний функционер намерен бороться с клеветой.