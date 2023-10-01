Это'О отрицает обвинение в организации договорных матчей

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вчера, 10:57

В камерунском футболе грядёт грандиозное расследование. Оно касается коррупции в Федерации футбола Камеруна в период пребывания в должности президента, и в нём могут участвовать до 40 человек. Причиной этого стали несколько странных матчей во втором дивизионе.