Модрич и Кроос недовольны своим положением в «Реале»

Полузащитников Луку Модрича и Тони Крооса не устраивает положение в «Реале».
По данным источника, оба футболиста считают, что могут играть в стартовом составе. Они разочарованы количеством игровых минут, которое они проводят на поле.
Кроме того, Модрича и Крооса раздражают постоянные разговоры об их возрасте.
Даже великого Дзюбу тренер Сергей Богданович в силу возраста (а также лени, отсутствия мотивации и должной работоспособности) не видел более в стартовом составе. Отчего Дзюба теперь никак не может вспомнить, кто такой Семак (а может из-за забывчивости в силу своего почтенного возраста).
Даже великого Дзюбу тренер Сергей Богданович в силу возраста (а также лени, отсутствия мотивации и должной работоспособности) не видел более в стартовом составе. Отчего Дзюба теперь никак не может вспомнить, кто такой Семак (а может из-за забывчивости в силу своего почтенного возраста).
В карьере любого футболиста главное вовремя уйти чтобы не стать клоуном.
Если Модрич считает, что он достоин старта, а тренер считает, что есть лучше игроки, то выход только один - Модрич должен уйти туда где ему будет гарантировано место в старте, но это скорее даже не клубы топ-5.
Кроссу тоже не надо стонать, а делать выводы.
В карьере любого футболиста главное вовремя уйти чтобы не стать клоуном.
Если Модрич считает, что он достоин старта, а тренер считает, что есть лучше игроки, то выход только один - Модрич должен уйти туда где ему будет гарантировано место в старте, но это скорее даже не клубы топ-5.
Кроссу тоже не надо стонать, а делать выводы.