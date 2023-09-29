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Модрич и Кроос недовольны своим положением в «Реале»

вчера, 16:23

Полузащитников Луку Модрича и Тони Крооса не устраивает положение в «Реале».

По данным источника, оба футболиста считают, что могут играть в стартовом составе. Они разочарованы количеством игровых минут, которое они проводят на поле.

Кроме того, Модрича и Крооса раздражают постоянные разговоры об их возрасте.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:39
А кому нравится приближение пенсии
t7tq7msmzc3v
t7tq7msmzc3v
вчера в 19:00
Их потихоньку списали
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:59
Я думаю что это опять чьи-то больные фантазии. Не верю в такие новости, от слова Абсолютно !
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:21
Синдром Роналду.)) Нет, они многое отдали Реалу, но пора давать дорогу молодым.
salleeh
salleeh
вчера в 17:40
Модрич и в 38 может дать фору, работяга ещё тот, а вот Кроос – тот ещё «дохляк»… Помню его интервью, когда он жаловался на усталость из за частых игр в ЛЧ, за сборную, в Ла-лиге и все такое. Игроки тоже люди и они не успевают восстановиться… Пусть теперь восстанавливается, всё как и хотел, что здесь не так!?
протон
протон ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:03
Главное что руку свою помнит)
протон
протон
вчера в 17:03
Модрич тянет на топ уровне 1 из 5 матчей, а Кроос да, все еще топ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:48
Что за вброс, Модрич и в прошлом году на замену выходил часто, а теперь вдруг недоволен?) Смешно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:38, ред.
При всём уважении к Модричу, а на что он рассчитывал в 38 лет?

В карьере любого футболиста главное вовремя уйти чтобы не стать клоуном.

Если Модрич считает, что он достоин старта, а тренер считает, что есть лучше игроки, то выход только один - Модрич должен уйти туда где ему будет гарантировано место в старте, но это скорее даже не клубы топ-5.

Кроссу тоже не надо стонать, а делать выводы.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:37
Возраст? Чай не мальчики уже. Былые заслуги это здорово, но тренеру на сегодняшний день видней, кто чего стоит.
Даже великого Дзюбу тренер Сергей Богданович в силу возраста (а также лени, отсутствия мотивации и должной работоспособности) не видел более в стартовом составе. Отчего Дзюба теперь никак не может вспомнить, кто такой Семак (а может из-за забывчивости в силу своего почтенного возраста).
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