Модрич и Кроос недовольны своим положением в «Реале»

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вчера, 16:23

Полузащитников и не устраивает положение в «Реале».

По данным источника, оба футболиста считают, что могут играть в стартовом составе. Они разочарованы количеством игровых минут, которое они проводят на поле.

Кроме того, Модрича и Крооса раздражают постоянные разговоры об их возрасте.