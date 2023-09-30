«Барселона» объявила о временном прекращении отношений с «Севильей»

«Барселона» отреагировала на решение «Севильи» отказаться от стандартного протокола Ла Лиги перед очным матчем чемпионата Испании.

ФК «Барселона» желает публично продемонстрировать своё осуждение необоснованного и неуместного поведения «Севильи» после того, как клуб отказался принимать участие в официальном обеде директоров перед игрой между двумя командами на стадионе «Олимпико де Монжуик», где его представители также отказались занять места в VIP-ложе.

Кроме того, андалусийский клуб опубликовал заявление, в котором выражает своё «осуждение и возмущение действиями бывших директоров ФК „Барселона“, упомянутых в деле Негрейры». ФК «Барселона» считает это атакой на каталонский клуб и неприемлемым правонарушением.

Вышеупомянутое дело Негрейры не может быть использовано в качестве оправдания для таких мер, учитывая, что судебное дело находится на очень ранней стадии, а позиция ФК «Севилья» явно наносит ущерб фактам, которые ещё предстоит установить в какой-либо форме.

Более того, объявленное юридическое решение никоим образом не меняет юридическую и фактическую позицию ФК «Барселона» в этом процессе, которое является юридически спорным, оно не основано на какой-либо твёрдой почве и будет обжаловано клубом.

Более того, президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта выступил на внеочередном собрании Ла Лиги, созванном именно по этому делу, где дал исчерпывающие разъяснения и пояснения по этому вопросу.

Таким образом, позиция ФК «Севилья» выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, она игнорирует презумпцию невиновности, а с другой – лишает ФК «Барселона» права на защиту в продолжающемся в настоящее время судебном процессе.