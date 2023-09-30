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«Барселона» объявила о временном прекращении отношений с «Севильей»

вчера, 09:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Барселона» отреагировала на решение «Севильи» отказаться от стандартного протокола Ла Лиги перед очным матчем чемпионата Испании.

ФК «Барселона» желает публично продемонстрировать своё осуждение необоснованного и неуместного поведения «Севильи» после того, как клуб отказался принимать участие в официальном обеде директоров перед игрой между двумя командами на стадионе «Олимпико де Монжуик», где его представители также отказались занять места в VIP-ложе.

Кроме того, андалусийский клуб опубликовал заявление, в котором выражает своё «осуждение и возмущение действиями бывших директоров ФК „Барселона“, упомянутых в деле Негрейры». ФК «Барселона» считает это атакой на каталонский клуб и неприемлемым правонарушением.

Вышеупомянутое дело Негрейры не может быть использовано в качестве оправдания для таких мер, учитывая, что судебное дело находится на очень ранней стадии, а позиция ФК «Севилья» явно наносит ущерб фактам, которые ещё предстоит установить в какой-либо форме.

Более того, объявленное юридическое решение никоим образом не меняет юридическую и фактическую позицию ФК «Барселона» в этом процессе, которое является юридически спорным, оно не основано на какой-либо твёрдой почве и будет обжаловано клубом.

Более того, президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта выступил на внеочередном собрании Ла Лиги, созванном именно по этому делу, где дал исчерпывающие разъяснения и пояснения по этому вопросу.

Таким образом, позиция ФК «Севилья» выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, она игнорирует презумпцию невиновности, а с другой – лишает ФК «Барселона» права на защиту в продолжающемся в настоящее время судебном процессе.

В свете этой неприемлемой и неоправданной позиции ФК «Севилья» ФК «Барселона» считает, что все институциональные отношения с севильским клубом будут разорваны до тех пор, пока их нынешняя позиция не изменится.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:44
спешить не надо было
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:26
Обиделись…
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:11, ред.
Хотелось бы, чтобы Барселона еще с Манчестер Сити прекратила отношение, а то Гюндогана бесплатно забрали, а еще жалуются, что Сити поступают плохо не продав им Бернарду за бесценок)
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:55
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 10:41
    Вот вам и отношения
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    вчера в 10:35
    Обычно карма работает. Севилья столкнётся с большими неприятностями.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:37
    Презумпция невиновности?)....каталонский дед Боррель об этом много может рассказать Лапорте))...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:34
    Что там за детский сад ??!)))
    протон
    протон
    вчера в 09:32
    глупо будет выглядеть руководство Севильи, если Барсу оправдают. бегут впереди паровоза, конечно
    Гость
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