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«Севилья» отказалась от присутствия своих представителей в матче с «Барсой»

вчера, 08:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Севилья» отказалась от присутствия своих представителей на выездном матче команды с «Барселоной». Об этом сообщила пресс-служба андалусийского клуба.

Выражаем полное возмущение действиями бывших должностных лиц ФК «Барселона», которым предъявлено обвинение по делу Негрейры, согласно постановлению суда, распространенному в СМИ, а также осуждаем их.

Мы не приемлем поведение ФК «Барселона» в то время, когда имели место эти предполагаемые преступления. По этой причине мы приостановили действие обычного протокола матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» и не будем иметь представительства в VIP-ложе стадиона «Олимпико де Монжуик».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:47
это решение надо оценить как поспешное
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:15
Молодцы Севилья!! Остальным клубам следует поступить так же.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:01
Если они оправдают "Барселону" после перевода 7.5 миллионов Негрейре, конечно, будет смешно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Справедливый Хам (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:59
Ахаха, это про человека, который персональный Хейтер Рона и не включил его в число ста важнейших футболистов Ла Лиги XXI века?)
Igo0rek
Igo0rek ответ Справедливый Хам (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:43
Я ненавижу Тебаса, и улыбнулся если б увидел на соккере новость о Тебасе, в которой отключены комментарии. Но каким образом этот умалишенный мог возбудить уголовное дело против Барселоны? Если он просто предоставил доказательства, тогда правильно сделал. А на выдуманных фактах, без доказательной базы уголовные дела не заводят.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:37
А как же презумпция невиновности? Решение суда еще не было.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 11:18
Значит у Севильи были разные эпизоды в матчах с барсой
Были большие подозрения
А теперь картина вырисовывается полностью
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 10:30
Повелись на слухи в СМИ андалусийские девочки.
Не нужны такие в VIP - ложе Барселоны.
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:56
Кому и что севильцы хотят доказать
Логики вообще ноль
ABir
ABir
вчера в 09:52
А если быть до конца принципиальными, то надо было вообще отказаться выходить на поле в матче с Барселоной.
lotsman
lotsman
вчера в 09:51
Весь спорт стали использовать в политических целях. Если надо на кого то надавить, стали использовать спортивную составляющую, надеясь на возмущение болельщиков.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:47
Ложечки найдутся, да только осадочек может остаться.
Futurista
Futurista
вчера в 09:42, ред.
Испанский гусь каталонской свинье не товарищ)...

Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 09:05
Еще не доказано ничего, а эти уже как девки обиделись. Мерзкий клуб Севилья.
adekvat
adekvat
вчера в 09:02
Хозяин барин, не хотите и не надо.
Гость
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