«Севилья» отказалась от присутствия своих представителей в матче с «Барсой»

«Севилья» отказалась от присутствия своих представителей на выездном матче команды с «Барселоной». Об этом сообщила пресс-служба андалусийского клуба.

Выражаем полное возмущение действиями бывших должностных лиц ФК «Барселона», которым предъявлено обвинение по делу Негрейры, согласно постановлению суда, распространенному в СМИ , а также осуждаем их.