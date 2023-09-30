«Севилья» отказалась от присутствия своих представителей в матче с «Барсой»

«Севилья» отказалась от присутствия своих представителей на выездном матче команды с «Барселоной». Об этом сообщила пресс-служба андалусийского клуба.
Выражаем полное возмущение действиями бывших должностных лиц ФК «Барселона», которым предъявлено обвинение по делу Негрейры, согласно постановлению суда, распространенному в СМИ, а также осуждаем их.
Мы не приемлем поведение ФК «Барселона» в то время, когда имели место эти предполагаемые преступления. По этой причине мы приостановили действие обычного протокола матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» и не будем иметь представительства в VIP-ложе стадиона «Олимпико де Монжуик».
Были большие подозрения
А теперь картина вырисовывается полностью
Были большие подозрения
А теперь картина вырисовывается полностью
Не нужны такие в VIP - ложе Барселоны.
Не нужны такие в VIP - ложе Барселоны.
Логики вообще ноль
Логики вообще ноль
https://youtu.be/feOQgsjs5Ic?feature=shared