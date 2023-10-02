«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Манчестер Сити»

Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити».
В подписании хавбека в январе заинтересован «Арсенал», который намерен укрепить среднюю линию.
Филлипс может уйти из «Манчестер Сити», чтобы получать больше игровой практики.
Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити».
В подписании хавбека в январе заинтересован «Арсенал», который намерен укрепить среднюю линию.
Филлипс может уйти из «Манчестер Сити», чтобы получать больше игровой практики.
Арсеналу игроки в центр будут нужны, т.к возможно команду покинут Парти и Жоржиньо, но не думаю,что клуб пойдет за Филлипсом
Арсеналу игроки в центр будут нужны, т.к возможно команду покинут Парти и Жоржиньо, но не думаю,что клуб пойдет за Филлипсом