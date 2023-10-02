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«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Манчестер Сити»

вчера, 17:12

Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити».

В подписании хавбека в январе заинтересован «Арсенал», который намерен укрепить среднюю линию.

Филлипс может уйти из «Манчестер Сити», чтобы получать больше игровой практики.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:00
Не думаю, что это хорошая идея. Филлипс стилестически не подходит под футбол Гвардиолы, поэтому и сидит на банке, а Артета ставит практически такой же футбол, как и его учитель, а это значит, что и нам он не подойдет. Филлипс показывал шикарный футбол играя в Лидсе еще в Чемпионшипе, а посли уже и в АПЛ, но вот переход в Сити можно назвать ошибкой, да, завоевал трофеи, но по большому счету завоевал всё это сидя на лавке. Кэлвину нужно уходить из Сити но в клуб, который не играет в постоянный контроль мяча! Думаю условный Ньюкасл отлично подошел бы ему
Арсеналу игроки в центр будут нужны, т.к возможно команду покинут Парти и Жоржиньо, но не думаю,что клуб пойдет за Филлипсом
Elliada
Elliada
вчера в 17:42
МС поставщик игроков для Арсенала и Барселоны
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:24
В Арсенал решили отправлять тех кто не заиграл в МС и в Челси )
Гость
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