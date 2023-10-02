«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Манчестер Сити»

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вчера, 17:12

Полузащитник может покинуть «Манчестер Сити».

В подписании хавбека в январе заинтересован «Арсенал», который намерен укрепить среднюю линию.

Филлипс может уйти из «Манчестер Сити», чтобы получать больше игровой практики.