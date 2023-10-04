«Оренбург» победил «Сочи» в матче 5-го тура Кубка России

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вчера, 17:02

В матче 5-го тура Кубка России «Оренбург» победил «Сочи» 2:1.

Артем Мещанинов вывел сочинцев вперед на 17-й минуте. На 27-й Владимир Обухов с пенальти провел ответный мяч. На 63-й Джимми Марин забил второй гол гостей. На 89-й минуте у «Оренбурга» был удален Михаил Сиваков.

«Оренбург» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в плей-офф. У «Сочи» 5 баллов и последнее место.