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«Оренбург» победил «Сочи» в матче 5-го тура Кубка России

вчера, 17:02
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче 5-го тура Кубка России «Оренбург» победил «Сочи» 2:1.

Артем Мещанинов вывел сочинцев вперед на 17-й минуте. На 27-й Владимир Обухов с пенальти провел ответный мяч. На 63-й Джимми Марин забил второй гол гостей. На 89-й минуте у «Оренбурга» был удален Михаил Сиваков.

«Оренбург» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в плей-офф. У «Сочи» 5 баллов и последнее место.

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Все комментарии
arsworld
arsworld
вчера в 18:51
что то Сочи никак от чачи не отойдут) )
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:23
Болельщиков Оренбурга с выходом в следующую стадию Кубка страны в Пути РПЛ.
А сочинцам необходимо срочно искать хорошего Главного тренера.
112910415
112910415
вчера в 18:19
ура Оренбургу, молодцы !
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Болельщиков Оренбурга с заслуженной Победой !
Ну а Сочи по моему стремятся в ФНЛ с такой игрой.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:46
Оренбург, как и в прошлом году, радует своей игрой...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:05
МОЛОДЦЫ!!!!.... поздравляю с выходом из группы... НО главное не расслаблять "булочки"...:)))
nubom
nubom
вчера в 17:04
Поздравляю оренбуржцев с первым местом в группе!
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