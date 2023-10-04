«Динамо» крупно обыграло «Спартак» в матче Кубка России

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вчера, 18:44

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).

На 42-й минуте встречи Битело вывел москвичей вперёд. Даниил Фомин на 45-й удвоил преимущество хозяев. На 90+6-й Иван Зазвонкин забил 3-й мяч «бело-голубых».

«Динамо» занимает 2-е место в группе D, имея в активе 8 очков. «Спартак» — лидер квартета с 12 баллами.