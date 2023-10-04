«Динамо» крупно обыграло «Спартак» в матче Кубка России

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).
На 42-й минуте встречи Битело вывел москвичей вперёд. Даниил Фомин на 45-й удвоил преимущество хозяев. На 90+6-й Иван Зазвонкин забил 3-й мяч «бело-голубых».
«Динамо» занимает 2-е место в группе D, имея в активе 8 очков. «Спартак» — лидер квартета с 12 баллами.
от важности каждого из них- это было бы довольно глупо, так что прохладца Спартака была ожидаема, ему в этой кубковой группе уже ничего не нужно.
Как следствие, такой вот расслабленный и не зубастый Спартак для нас
оказался удобным спарринг-партнёром, об которого Динамо сегодня пыталось
шлифовать взаимопонимание игроков..
И это, в общем-то, удавалось.
Отрабатывалось активное движение, коллективный прессинг, игра в касание,
часто проходили проникающие передачи в опорную зону и штрафную соперника.
Всё увереннее чувствуют себя Битело и Фомин, продолжает реанимироваться
Лесовой. Только вот Гладышев как был в плохонькой форме, так в ней пока
и остаётся, этот матч мало что ему дал, а вот Личке инфу об устойчиво негативном состоянии Ярика дал, похоже, немалую..
За первый тайм динамовцы создали массу голевых моментов, но их реализация
долго хромала на обе ноги, разродившись лишь в раздевалку.)
Но разродилась целой двойней, так что на перерыв уходили комфортно.
После него активность немного снизилась, но острые моменты Динамо продолжало создавать.
Один из них и реализовал Ванька Зазвонкин.
Первый официальный матч парня, и сразу забил- молоток, улыбаемся и машем)
СораДников с победой и приятным бонусом- команда не унывает и развивается.
Личке респект и ребятам тоже.
от важности каждого из них- это было бы довольно глупо, так что прохладца Спартака была ожидаема, ему в этой кубковой группе уже ничего не нужно.
Как следствие, такой вот расслабленный и не зубастый Спартак для нас
оказался удобным спарринг-партнёром, об которого Динамо сегодня пыталось
шлифовать взаимопонимание игроков..
И это, в общем-то, удавалось.
Отрабатывалось активное движение, коллективный прессинг, игра в касание,
часто проходили проникающие передачи в опорную зону и штрафную соперника.
Всё увереннее чувствуют себя Битело и Фомин, продолжает реанимироваться
Лесовой. Только вот Гладышев как был в плохонькой форме, так в ней пока
и остаётся, этот матч мало что ему дал, а вот Личке инфу об устойчиво негативном состоянии Ярика дал, похоже, немалую..
За первый тайм динамовцы создали массу голевых моментов, но их реализация
долго хромала на обе ноги, разродившись лишь в раздевалку.)
Но разродилась целой двойней, так что на перерыв уходили комфортно.
После него активность немного снизилась, но острые моменты Динамо продолжало создавать.
Один из них и реализовал Ванька Зазвонкин.
Первый официальный матч парня, и сразу забил- молоток, улыбаемся и машем)
СораДников с победой и приятным бонусом- команда не унывает и развивается.
Личке респект и ребятам тоже.