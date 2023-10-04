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«Динамо» крупно обыграло «Спартак» в матче Кубка России

вчера, 18:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).

На 42-й минуте встречи Битело вывел москвичей вперёд. Даниил Фомин на 45-й удвоил преимущество хозяев. На 90+6-й Иван Зазвонкин забил 3-й мяч «бело-голубых».

«Динамо» занимает 2-е место в группе D, имея в активе 8 очков. «Спартак» — лидер квартета с 12 баллами.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 14:32
Чтоб Краснодару насолить
Kosmos58
Kosmos58 ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 14:19
Чтоб насолить Краснодару
cska1948
cska1948 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 08:57
Зачем иностранцы приезжают в РПЛ? Правильно, за деньгами. И Абаскаль не исключение. Так что САМ он в отставку не подаст. Будет сидеть пока не выгонят и заплатят неустойку.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:55
Дверью хлопают когда уходят по собственному желанию, а не когда тебя уходят.
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 08:48
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:04, ред.
    У Абаскаля шанс исправиться......несомненно будет.....
    Федуна нет....даже после 5-го поражения меньше чем за 2 месяца - нынче не повод для увольнения....
    Из следующих 6-ти официальных матчей 5 играют в Москве....
    Дерби покажет....
    Хотя....с интересной статистикой они к нему подошли.....
    У испанца 0:7 в двух последних матчах....у Федотова 9 последних игр - 1 победа....
    Даже потеря 14-ти очков из 30-ти оставляют шанс этим клубам на место в итоговой тройке....ибо оторвавшиеся лидеры Краснодар и Крылья наверняка всё равно будут терять очки...им только предстоит выезд в Питер.....где у Семака уже нет права на осечки....
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 00:20
    Спартак самая читаемая команда в РПЛ, Абсыкаль уже не тренер а беженец который мечтает сбежать из России, пока это руководство не поймет мы будем лететь на вылет(( Динамо с победой, кого дальше с победой поздравлять?))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:07
    спасибо, понаблюдаю за эти Беллингемом РПЛ
    Сп62
    Сп62 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Сегодня, глядя на игру Динамо, ощущение было такое, что игрой руководил не тренер, а полузащитник Битело. На протяжнии всего матча нити игры были в его руках. Динамовцам с трасфером этого игрока здорово повезло. Можно сказать, что РПЛ потерял Малкома, а приобрёл Битело. Украшение чемпионата.
    True Story
    True Story
    вчера в 21:03
    7-0 за два матча: неплохо, Спартак, неплохо.
    Это как с Ливерпулем, только в два раза лучше!
    Ев17
    Ев17
    вчера в 20:59
    Вместо не акклиматизировавшихся латинов наши играли, сразу другая игра.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Уверен, что после этой игры его никто не уволит. Разве только он сам в отставку подаст, что было бы правильнее.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:36
    Динамо с победой - неплохой результат.
    Верг
    Верг
    вчера в 20:12
    Зарема верим! Каррера спасет!
    ABir
    ABir
    вчера в 20:06
    Такое ощущение, что Спартак, уже решивший все ближайшие задачи в кубковом турнире, решил помочь землякам динамовцам поправить свое турнирное положение в благодарность за те очки, которые Динамо регулярно поставляет красно-белым в чемпионате России
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ТерSpark (раскрыть)
    вчера в 20:05
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:04
      У Динамо есть тренер, вопреки многим прогнозам. 45 ударов по воротам Абаскаля за два матча и 20 в створ, полная деквалификация
      ТерSpark
      ТерSpark
      вчера в 19:55
      Такое ощущение что игроки сливают Абаскаля,что то происходит с командой. Не может так быть, чтоб игроки забыли как играть в футбол. Игру с армейцами думаю проиграют и в понедельник уйдет Абаскаль,но вопрос кто придет вместо него???? Черчесов,Карпин? Только не они.
      pomor45
      pomor45 ответ альсато (раскрыть)
      вчера в 19:51
      Это, надо полагать, следующая стадия. Всё ещё впереди.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 19:51
      Увольнять Абаскаля перед дерби будет глупейший и некрасивейшей ошибкой, а обьявить о прощальном матче было бы неплохо, чтобы хлопнуть дверью.
      adekvat
      adekvat ответ Vadik (раскрыть)
      вчера в 19:43
      Нынешний спартак по другому не может.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 19:41
      И с высоко поднятой головой?! Я только "ЗА!"
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 19:38
      Как, тренеришку ещё не уволили???
      Vadik
      Vadik ответ Kosmos58 (раскрыть)
      вчера в 19:37
      Ну не с крупным же счётом проигрывать
      альсато
      альсато
      вчера в 19:37
      Вот интересно..до сегодня счет 3-зеро-был как разгром!...а в случаи со Спартаком-всего лишь крупный проигрыш)))
      Futurista
      Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 19:36
      Хлопнет дверью коней напоследок и уйдет)...
      альсато
      альсато ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 19:28
      так и я про это-лучше грудь в крестах, чем голова в кустах))))
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 19:28
      Сомнений на этот счёт нет. Уволят и не моргнут на
      радость коню).
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ альсато (раскрыть)
      вчера в 19:26
      А я всегда Чапаева Василия Ивановича, царствия ему небесного, вспоминаю.
      cska1948
      cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 19:25
      Соглашусь с вами, но разгромное поражение сегодня не добавляет в копилку Абаскаля вистов. И если он проиграет нам, то это уже точно будет его последний матч в России.
      Гость
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