«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России .

В матче 5-го тура Кубка России «Ахмат» разгромил «Крылья Советов» 3:0.
Голы забили Владимир Ильин (2-я минута), Мохамед Конате (8-я) и Андрей Семёнов (66-я).
«Ахмат» в группе C имеет 7 очков и идет 3-м. «Крылья» остались с 3 баллами и потеряли шансы на выход в плей-офф.
Всех болельщиков Ахмата с заслуженной Победой !
Молодцы ребятушки, хороший футбол показали. Как говорится, матч в одни ворота.
Видимо крайний матч Крылышек с московским Спартаком, где они одержали победу с разгромным счётом сделала своё дело забрав все силы и эмоции, которых совершенно не осталось на этот матч.
Крылышки не смогли даже забить гол престижа, играя на своём родном стадионе. И это команда которая в чемпионате забивает больше всех мячей. Да, и такое бывает в футболе.
Вообще-то ничего страшного для Крылышек не произошло. Есть чемпионат, где у Крылышек довольно всё неплохо происходит, команда на данный момент времени находится на второй строчке турнирной таблице. Так что теперь можно сосредоточиться на играх во внутреннем чемпионате.
Пожелаю им только Удачи !
Всех болельщиков Ахмата с заслуженной Победой !
Молодцы ребятушки, хороший футбол показали. Как говорится, матч в одни ворота.
Видимо крайний матч Крылышек с московским Спартаком, где они одержали победу с разгромным счётом сделала своё дело забрав все силы и эмоции, которых совершенно не осталось на этот матч.
Крылышки не смогли даже забить гол престижа, играя на своём родном стадионе. И это команда которая в чемпионате забивает больше всех мячей. Да, и такое бывает в футболе.
Вообще-то ничего страшного для Крылышек не произошло. Есть чемпионат, где у Крылышек довольно всё неплохо происходит, команда на данный момент времени находится на второй строчке турнирной таблице. Так что теперь можно сосредоточиться на играх во внутреннем чемпионате.
Пожелаю им только Удачи !