«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России .

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вчера, 14:31

В матче 5-го тура Кубка России «Ахмат» разгромил «Крылья Советов» 3:0.

Голы забили Владимир Ильин (2-я минута), Мохамед Конате (8-я) и Андрей Семёнов (66-я).

«Ахмат» в группе C имеет 7 очков и идет 3-м. «Крылья» остались с 3 баллами и потеряли шансы на выход в плей-офф.