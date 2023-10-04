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«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России

вчера, 14:31
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче 5-го тура Кубка России «Ахмат» разгромил «Крылья Советов» 3:0.

Голы забили Владимир Ильин (2-я минута), Мохамед Конате (8-я) и Андрей Семёнов (66-я).

«Ахмат» в группе C имеет 7 очков и идет 3-м. «Крылья» остались с 3 баллами и потеряли шансы на выход в плей-офф.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:22
Крыльям не надо было !
p4tavwwxx86x
p4tavwwxx86x
вчера в 17:02
Крылья не распыляются, будут бороться за медали
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:21
Крылышки решили слить Кубок России.
Capral
Capral
вчера в 15:52
Капелевская атака? Такая форма- была только у "Марковцев"!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:40
С самого начала не задалось в Кубке и с этим же настроением почти все игры проиграли
В чемпионате будет всё ништяк значит
протон
протон
вчера в 15:37
У Крыльев явная ставка на РПЛ, на оба турнира сил нет. Это было видно изначально.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:37
Рассуждение, как в песенке: "а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:31
Ахмат с победой!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:19
Серьёзно готовятся к Нижнему.)
Юран- это вам не Абаскаль, экзаменатор серьёзный!!!
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 15:15
Самарцы слишком рано себя чемпионами наверное посчитали после победы над Спартаком. У них главная цель лишь бы победить Спартак,а там хоть трава не расти,Крылья будут падать
Vladimir808
Vladimir808 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:13
С победой!!! Молодцы!!!
26w9dntcdwqm
26w9dntcdwqm
вчера в 15:05
Дядя Игорь Осинькин на всякую фигню не разменивается
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:03, ред.
Да не было никакого слива. Глаза Осинкина говорили другое. Понимаю, что после Спартака настрой другой, но тренерский штаб для того и получает денюжку, чтобы готовить, настраивать команду к матчу. Сама манера игры таких команд, как Ахмат, НН, Рубин неудобен для Самары. Потому-что сами играют контратакуя.Этот путь прошел КББ доведя Ростов почти до идеала в чемпионате. Из 2-4 моментов выжимать максимум. Самара демонстрирует то же самое от чего Абаскаль пострадал поведший клуб в Капелевскую атаку, или как там).
lotsman
lotsman
вчера в 14:59
Самарцы видимо решили не тратить силы на кубок и сосредоточиться на чемпионате, где у них сейчас не плохие показатели. Но система - здесь играю, здесь не играю, может плохо отразиться на дальнейших показателях. А Ахмат, судя по всему, хочет выйти на вторую строчку в группе и пройти дальше, в борьбе за кубок, не ослабевая борьбу в чемпионате.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53, ред.
«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России .

Всех болельщиков Ахмата с заслуженной Победой !

Молодцы ребятушки, хороший футбол показали. Как говорится, матч в одни ворота.

Видимо крайний матч Крылышек с московским Спартаком, где они одержали победу с разгромным счётом сделала своё дело забрав все силы и эмоции, которых совершенно не осталось на этот матч.

Крылышки не смогли даже забить гол престижа, играя на своём родном стадионе. И это команда которая в чемпионате забивает больше всех мячей. Да, и такое бывает в футболе.

Вообще-то ничего страшного для Крылышек не произошло. Есть чемпионат, где у Крылышек довольно всё неплохо происходит, команда на данный момент времени находится на второй строчке турнирной таблице. Так что теперь можно сосредоточиться на играх во внутреннем чемпионате.

Пожелаю им только Удачи !
valt134
valt134
вчера в 14:47
Как-то уж слишком откровенно «слили» Кубок. Футбольный БОГ такое не прощает.
Futurista
Futurista
вчера в 14:47, ред.
Здесь играем , здесь не играем...здесь рыбу заворачиваем....футбол накажет Самару за такое...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:33
Молодцы!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:31
Самара просто никакая была... Видимо к Юрану готовились перед своими болельщиками...
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