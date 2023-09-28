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Изидор рассказал, что мотивирует его играть в РПЛ

вчера, 11:30

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что мотивирует его играть в Чемпионате России, несмотря на отсутствие еврокубков.

Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаётся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – всё это потрясающее и невероятное. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита». Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдёт в ближайшем будущем.

Изидор выступает в российской Премьер-Лиге с января 2022 года. 9 сентября 2023 года француз перешёл из «Локомотива» в «Зенит» в аренду с правом выкупа. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 9 матчей, забил три мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку.

Ранее Изидор высказался по поводу своего трансфера.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:49
Я ничего не пытаюсь вам доказывать и тем более что-то утверждать, я просто сказал: мотивация для Изидора жирный контракт (зарплата по которому почти в полтора раза превышает ту, что была у него в Локо и, если как вы утверждаете, что он туда был сослан насильно, то для чего тогда ему поднимать её), а не эфемерное участие питерцев в ЛЧ, а вы уже дальше раздули теорию заговора вселенского масштаба организатором которого являюсь я.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:43
Обратись Локо не к Медведеву, а к Галицкому...
Это звучит как утверждение, как сбывшейся факт.
Сначала пишите утвердительно, а потом после того как просят привести доказательства, говорите, что это было сказано для примера.

К примеру я могу сказать, что Ростов занимается договорниками и Карпин перед игрой советуется с игроками какую сумму загадать сопернику за проигрыш.
А потом сослаться на то, что это я условно говорю и подобное может случиться в любом клубе.

Лучше уж не утверждать если не можешь доказать, а тем более если не знаешь, а сам всё придумываешь.
stanichnik
stanichnik ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:32
Вы опять придираетесь к словам, в данном контексте Медведев и Галицкий употреблены вместо названия клубов. Я принципиально в своих постах не использую название клуба с берегов Невы после прихода Газпрома, при этом не оскорбляя чувства болельщиков нашего чемпиона.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:29
Пример был крайне неудачным, а названия клуба не имеет никакого значения, так как никаких предложении не было.
Это тоже самое, что сейчас рассуждать, а если бы Реал с Барсой поссорились из-за того, что не обращались в Локо по поводу покупки Изидора.
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:27
А Ростов я привёл в качестве примера, назвав первое, что пришло на ум, применив термин "Условный".
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:27
А что Локо обращался к Медведеву?
Вы откуда такую информацию взяли, раскройте секрет.
stanichnik
stanichnik ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:23
Обратись Локо не к Медведеву, а к Галицкому, там наверняка был бы такой же сценарий, просто железнодорожники пошли по самому простому пути, зная. что в Газпроме торговаться не будут.
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:20
О том, что Локо решил все свои проблемы стало ясно, когда были оглашены условия аренды с обязательным выкупом игрока питерцами после её окончания
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:04
Вы зачем размышляете о том чего нет?
Тем более про какое то там затуманенное бедующее.
Вот когда Ростов или Рубин разбогатеют... а собственно к теме Изидора и Локо это уже не будет иметь никакого значения.
Вся суть сводится к тому, что Локо изначально не хотел отпускать Изидора просто в аренду. Тогда даже Зенитом и не пахло.
Европейские клубы и в частности французские готовы были взял Изи, но только в аренду, да и то платить только половину зарплаты, вторую пришлось бы платить Локо.
Естественно Локо такая постанова не устраивала и было только два варианта, либо покупаете сразу, либо аренда с обязательным выкупом. Но никто не согласился и Изи пришлось вернутся в Локо, но тут появился Зенит и по сути он уже сейчас купил Изидора.
Говорите через год Ростов разбогатеет? Пусть богатеет я не против, но если он захочет купить Изидора, то пусть с Зенитом договариваются, а Локо уже сейчас его продал, только деньги получать по окончанию сезона.
Заметьте Изи уже не игрок Локо, он уже можно сказать полноценный игрок Зенита!!!
Таковы условия аренды.

Надеюсь вы сейчас наконец то поняли, что Зенит уже избавил Локо от всех проблем?
Изидор это уже 100% проблема Зенита.
Даже если Изи и с Зенита рванёт после окончания сезона, то Зенит в любом случае должен заплатить Локо, таковы условия, а сделка уже не зависит от клубов, она произойдёт автоматический и суммы уже прописаны.
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:41
А что касается всех подробностей внутреннего конфликта игрока и клуба, тут вы правы, я действительно не в теме, сужу из того, что освещают в СМИ.
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:19, ред.
Ключевое слово, УСЛОВНЫЙ. Да и тот же Ростов, пусть у него сегодня нет денег выкупить Изидора сразу, ну дак и Локомотив не требует от питерцев деньги сразу, а только через год и за это время и Ростов может чудесным образом разбогатеть. А если не Ростов, то у хозяина Сочи или Краснодара уж точно нашлись бы деньги, хоть сейчас, хоть через год, скажите просто, что Газпром не будет торговаться, а в течении пяти минут даст согласие и избавит Локомотив от ненужной волокиты.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:41
Кстати насчёт условных Ростове и Рубине.
Назовите мне хоть одну реальную команду, ну кроме Зенита разумеется, которая предлагала купить Изидора?
Такие команды как Ростов и Рубин просто не потянули бы данный трансфер.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:37
А в каком месте он выбрал Питер?
Ну серьёзно когда это случилось?
Вы явно не в теме.
Изи сбежал во Францию и хотел продолжит карьеру там, но Локо не дало ему такое право, а по новым правилам ФИФА ему грозила дисквалификация и выплата Локо огромную неустойку. А если какой-нибудь клуб заключил бы с ним контракт, то подвергся бы наказанию.
Изи пришлось вернуться в Локо, как бы ему не хотелось по другому.
Потом появился Зенит и Локо предложение устроило, но они его не просто в аренду отдали, они его продали!!! Зенит не имеет право его не выкупить после этого сезона!!!
У Изи просто не было другого выхода как ехать играть в Питер за Зенит, иначе сгнил бы в дубле Локо, да ещё бы и унижаться пришлось прося прощения у всех.
Ну и где здесь Изидор сам выбрал Зенит?
У Изи вообще никто слово не спрашивал, даже агент ранее сам признал, что их мнением даже не поинтересовались, Локо и Зенит договорились между собой, их к переговорам не подпускали. Потом сообщили, что надо ехать в Зенит, вот и вся история.
Я к вам конечно с уважением отношусь, но вы перед тем как, что то писать хоть узнайте в полном объёме всю историю.
У Изидора просто не было шансов играть в каком либо другом клубе.
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:21
Доброго Здоровья Байкал!
Изидор ушел в Питер пока еще на правах аренды, а не по полноценному трансферу. И если следовать логике из ваших слов(хоть шерсти клок) на этих условиях он мог оказаться и в условном Ростове или Рубине, или где-то еще, но он тем не менее выбрал Питер. Напрашивается вывод, что там у него самые привлекательные условия.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:18
Изидор рассказал, что мотивирует его играть в РПЛ .
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:20
В данном случае вы не правы!
Изи не повёлся на жирный контракт Зенита, у него просто не было выбора.
В данной ситуации только Локо решал где будет играть Изидор, а Изи покорно подчинялся.
Это он сейчас оперился, а после неудачного побега во Францию сидел и молчал ждя участи как бедная овечка.
А в Локо посчитали, что "с паршивой овцы хоть шерсти клок" и продали его Зениту как ненужную вещь.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:15
Что мотивирует Изидора играть в РПЛ за Зенит?
Выбора у Изи просто нет от слова совсем, причём не только в РПЛ, но и вообще где либо, к чему сейчас это лицемерие.
Пусть скажет спасибо Локо, что отнеслись к нему по человечески и разрешили хоть за Зенит играть, а не гнить на лавке считая мух.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:05, ред.
Главная мотивация для него это жирный контракт, который может предложить только Газпром, где мечты сбываются у всех легионеров, выступающих за питерский клуб.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:35, ред.
Ясно и так :С детства мечтал посвятить жизнь любому клубу страны ,исторически борющейся за равноправие цветного населения мира.И деньги тут ни при чём!
Гость
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