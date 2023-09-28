Изидор рассказал, что мотивирует его играть в РПЛ .

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вчера, 11:30

Нападающий «Зенита» рассказал, что мотивирует его играть в Чемпионате России, несмотря на отсутствие еврокубков.

Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаётся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – всё это потрясающее и невероятное. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита». Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдёт в ближайшем будущем.

Изидор выступает в российской Премьер-Лиге с января 2022 года. 9 сентября 2023 года француз перешёл из «Локомотива» в «Зенит» в аренду с правом выкупа. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 9 матчей, забил три мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку.

Ранее Изидор высказался по поводу своего трансфера.