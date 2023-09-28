Изидор рассказал, что мотивирует его играть в РПЛ .

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что мотивирует его играть в Чемпионате России, несмотря на отсутствие еврокубков.
Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаётся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – всё это потрясающее и невероятное. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита». Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдёт в ближайшем будущем.
Изидор выступает в российской Премьер-Лиге с января 2022 года. 9 сентября 2023 года француз перешёл из «Локомотива» в «Зенит» в аренду с правом выкупа. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 9 матчей, забил три мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку.
Ранее Изидор высказался по поводу своего трансфера.
Выбора у Изи просто нет от слова совсем, причём не только в РПЛ, но и вообще где либо, к чему сейчас это лицемерие.
Пусть скажет спасибо Локо, что отнеслись к нему по человечески и разрешили хоть за Зенит играть, а не гнить на лавке считая мух.
Выбора у Изи просто нет от слова совсем, причём не только в РПЛ, но и вообще где либо, к чему сейчас это лицемерие.
Пусть скажет спасибо Локо, что отнеслись к нему по человечески и разрешили хоть за Зенит играть, а не гнить на лавке считая мух.
Изи не повёлся на жирный контракт Зенита, у него просто не было выбора.
В данной ситуации только Локо решал где будет играть Изидор, а Изи покорно подчинялся.
Это он сейчас оперился, а после неудачного побега во Францию сидел и молчал ждя участи как бедная овечка.
А в Локо посчитали, что "с паршивой овцы хоть шерсти клок" и продали его Зениту как ненужную вещь.
Изи не повёлся на жирный контракт Зенита, у него просто не было выбора.
В данной ситуации только Локо решал где будет играть Изидор, а Изи покорно подчинялся.
Это он сейчас оперился, а после неудачного побега во Францию сидел и молчал ждя участи как бедная овечка.
А в Локо посчитали, что "с паршивой овцы хоть шерсти клок" и продали его Зениту как ненужную вещь.
Изидор ушел в Питер пока еще на правах аренды, а не по полноценному трансферу. И если следовать логике из ваших слов(хоть шерсти клок) на этих условиях он мог оказаться и в условном Ростове или Рубине, или где-то еще, но он тем не менее выбрал Питер. Напрашивается вывод, что там у него самые привлекательные условия.
Изидор ушел в Питер пока еще на правах аренды, а не по полноценному трансферу. И если следовать логике из ваших слов(хоть шерсти клок) на этих условиях он мог оказаться и в условном Ростове или Рубине, или где-то еще, но он тем не менее выбрал Питер. Напрашивается вывод, что там у него самые привлекательные условия.