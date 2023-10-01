В «Балтике» рассказали о целях на сезон

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, какие задачи стоят перед клубом.

Как бы это банально ни звучало, но сейчас целью является победа в каждом матче, для нас важно набирать очки. Само собой, мы хотим остаться в РПЛ по итогам сезона. Но мы всё-таки хотим закончить выше, не хотим бороться за место в Премьер-Лиге в конце сезона, хотим бороться за середину таблицы. Пока это ещё реально. Наш губернатор заявлял цель перед сезоном, что нужно 10-е место. Мы продолжаем двигаться в этом направлении.