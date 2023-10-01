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В «Балтике» рассказали о целях на сезон

вчера, 10:27

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, какие задачи стоят перед клубом.

Как бы это банально ни звучало, но сейчас целью является победа в каждом матче, для нас важно набирать очки. Само собой, мы хотим остаться в РПЛ по итогам сезона. Но мы всё-таки хотим закончить выше, не хотим бороться за место в Премьер-Лиге в конце сезона, хотим бороться за середину таблицы. Пока это ещё реально. Наш губернатор заявлял цель перед сезоном, что нужно 10-е место. Мы продолжаем двигаться в этом направлении.

В текущей таблице российской Премьер-Лиги «Балтика» занимает 14-е место. Вчера клуб из Калининграда уступил ЦСКА.

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Балтика
Источник: tass.ru
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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:36
Цели логичные и вполне достижимые
Игнашевичу нужна удача и помощь коллег по тренерскому цеху
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:35
На фоне "нынешних достижений" это прозвучало не "банально",а нелепо.Хотелка-за 13-14 место. И удача в переходняках.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:35
10 место это конечно здорово , но надо быть реалистами и просто постараться не "вылететь" в этом сезоне.
Гость
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