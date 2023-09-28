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Марио Фернандес рассказал о своей главной ошибке за последний год

вчера, 10:25

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что считает своей главной ошибкой за последний год.

Главная ошибка за последний год? Уехать играть в Бразилию. Вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. В России всё как-то понятнее.

Также 33-летний бразилец сообщил, с кем из представителей ЦСКА он общался по поводу своего возможного возвращения.

Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлёва. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовёт „Зенит“. За вами — последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.

Ранее игрок рассказал, что однажды уже отказал клубу из Санкт-Петербурга.

Фернандес перешёл в «Зенит» 17 июля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2024-го. В текущем сезоне защитник провёл 11 матчей в Чемпионате и Кубке России.

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Все комментарии
Forwert
Forwert
вчера в 13:22
Пусть радуется, что не вернулся в цска, где нет никакой перспективы.
lotsman
lotsman ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:05
Переход откуда? Из Бразилии он уехал, ЦСКА от него открестился, других предложений не было. Откуда он переходил?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:55
Дзюба, Бакаев, Фернандес в анналах истории Зенита и мы должны это уважать.
LOpp
LOpp
вчера в 12:25
главная ошибка переход в Зенит. Считай поставил крест на своей карьере.
Сп62
Сп62
вчера в 12:08
В конечном итоге родная рубашка Марио оказалась ближе к телу, чем рубашка Бабаева.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:21
Руководство ЦСКА полупило не хорошо по отношению к Марио Фернандесу, даже можно сказать подло.
Они не только умолчали о данной истории, но ещё и специально замалчивали, что Марио уже давно не является игроком ЦСКА.
Они Марио ассоциировали как игрока ЦСКА и до последнего молчали и уже когда он заключил контракт с Зенитом, они нехотя и признали данный факт и то через несколько дней.
Болельщики ЦСКА кстати верили руководству и оскорбляли как Марио, так и Зенит обвиняя его в нарушении джентельменского договора между клубами.
Получается ЦСКА подставили не только Марио, ну и Зенит.
Кстати извинений перед Марио и Зенитом до сих пор нет.
А вопрос, а если совесть и честь у Бабаева?
Думаю, что нет!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:18, ред.
А если бы в Урал к Гончаренко, с которым дважды обыгрывал Реал?)) Там и Помазун и Чалов бы скоро подтянулся с такой игрой в аренду))
Хотя уже и Игорь в антисборную попадает, может и он присоединится))
112910415
112910415
вчера в 11:01
знаем про эту ошибку
Futurista
Futurista
вчера в 10:49
Перешел бы в Спартак, Динамо или Локомотив меньше вопросов было бы)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:38, ред.
Рассказал ?! А, собсно, зачем ? О ней известно каждому россиянину, живущему за МКАДом и имеющему "счастье" подключить газ к дому.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:37
ПОйду-ка я почитаю всё его интервью,поищу на других ресурсах.Уже понятно,что сегодня "для прокорма" будут целый день цедить "отрывки из обрывков",а страсти кипеть,делая рейтинг.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:37, ред.
Бабаев, это рупор ЕЛГ. Два сапога пара. Один думает, другой сказал. Я верю Марио, но инфа поздняя, как снег на голову. Остановите землю! Я сойду).
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 10:35, ред.
Ещё бы, целых полгода жизни потерял он без газпромовской зарплаты. Надо было ещё в январе переходить в зенитушку.
Futurista
Futurista
вчера в 10:26
Мало денег у Зенита попросил?)...
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