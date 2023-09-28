Марио Фернандес рассказал о своей главной ошибке за последний год

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что считает своей главной ошибкой за последний год.
Главная ошибка за последний год? Уехать играть в Бразилию. Вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. В России всё как-то понятнее.
Также 33-летний бразилец сообщил, с кем из представителей ЦСКА он общался по поводу своего возможного возвращения.
Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлёва. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовёт „Зенит“. За вами — последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.
Ранее игрок рассказал, что однажды уже отказал клубу из Санкт-Петербурга.
Фернандес перешёл в «Зенит» 17 июля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2024-го. В текущем сезоне защитник провёл 11 матчей в Чемпионате и Кубке России.
Они не только умолчали о данной истории, но ещё и специально замалчивали, что Марио уже давно не является игроком ЦСКА.
Они Марио ассоциировали как игрока ЦСКА и до последнего молчали и уже когда он заключил контракт с Зенитом, они нехотя и признали данный факт и то через несколько дней.
Болельщики ЦСКА кстати верили руководству и оскорбляли как Марио, так и Зенит обвиняя его в нарушении джентельменского договора между клубами.
Получается ЦСКА подставили не только Марио, ну и Зенит.
Кстати извинений перед Марио и Зенитом до сих пор нет.
А вопрос, а если совесть и честь у Бабаева?
Думаю, что нет!!!
Они не только умолчали о данной истории, но ещё и специально замалчивали, что Марио уже давно не является игроком ЦСКА.
Они Марио ассоциировали как игрока ЦСКА и до последнего молчали и уже когда он заключил контракт с Зенитом, они нехотя и признали данный факт и то через несколько дней.
Болельщики ЦСКА кстати верили руководству и оскорбляли как Марио, так и Зенит обвиняя его в нарушении джентельменского договора между клубами.
Получается ЦСКА подставили не только Марио, ну и Зенит.
Кстати извинений перед Марио и Зенитом до сих пор нет.
А вопрос, а если совесть и честь у Бабаева?
Думаю, что нет!!!