Марио Фернандес рассказал о своей главной ошибке за последний год

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вчера, 10:25

Защитник «Зенита» рассказал, что считает своей главной ошибкой за последний год.

Главная ошибка за последний год? Уехать играть в Бразилию. Вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. В России всё как-то понятнее.

Также 33-летний бразилец сообщил, с кем из представителей ЦСКА он общался по поводу своего возможного возвращения.

Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлёва. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовёт „Зенит“. За вами — последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.

Ранее игрок рассказал, что однажды уже отказал клубу из Санкт-Петербурга.

Фернандес перешёл в «Зенит» 17 июля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2024-го. В текущем сезоне защитник провёл 11 матчей в Чемпионате и Кубке России.