Игроков «Легии» освободили после задержания в Нидерландах

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вчера, 08:47

Футболисты «Легии» освобождены после задержания в Нидерландах.

Два футболиста польского клуба — и , были задержаны после матча Лиги Конференций с « АЗ Алкмар», предположительно, после того, как травмировали стюарда. Кроме того, различные источники сообщают о том, что президент «Легии» Дариуш Миодуски получил удар по лицу от сотрудников полиции, досталось и тренеру по физической подготовке.

Во время встречи команд также происходили столкновения между болельщиками гостей и полицейскими.

Ранее правительство Польши и футбольные руководители выразили протест по поводу задержаний и потребовали объяснений от властей, Министерство иностранных дел Польши заявило о вызове посла Нидерландов на встречу по поводу произошедшего.

В заявлении голландской полиции говорится, что, вопреки предыдущим соглашениям о безопасности со своими польскими коллегами и клубом, болельщики «Легии» прибыли на игру неорганизованно и штурмовали вход на арену, ранив троих полицейских, один из которых потерял сознание. По данным полиции, у некоторых фанатов были обнаружены мощные файеры, угрожающие безопасности.

Некоторые болельщики отобрали у полиции дубинки и перцовый газ, а также вошли на стадион без билетов, говорится в заявлении полиции Нидерландов.

По сообщениям польских репортёров, после матча полиция перекрыла некоторые выходы с арены, что привело к новым столкновениям.

« АЗ Алкмар» обвиняет «Легию» и её болельщиков в том, что они спровоцировали агрессию, которая привела к дракам с полицией.