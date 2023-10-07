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Игроков «Легии» освободили после задержания в Нидерландах

вчера, 08:47
АЗ АлкмарЛоготип футбольный клуб АЗ Алкмар1 : 0Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Футболисты «Легии» освобождены после задержания в Нидерландах.

Два футболиста польского клуба — Жозуэ и Радован Панков, были задержаны после матча Лиги Конференций с «АЗ Алкмар», предположительно, после того, как травмировали стюарда. Кроме того, различные источники сообщают о том, что президент «Легии» Дариуш Миодуски получил удар по лицу от сотрудников полиции, досталось и тренеру по физической подготовке.

Во время встречи команд также происходили столкновения между болельщиками гостей и полицейскими.

Ранее правительство Польши и футбольные руководители выразили протест по поводу задержаний и потребовали объяснений от властей, Министерство иностранных дел Польши заявило о вызове посла Нидерландов на встречу по поводу произошедшего.

В заявлении голландской полиции говорится, что, вопреки предыдущим соглашениям о безопасности со своими польскими коллегами и клубом, болельщики «Легии» прибыли на игру неорганизованно и штурмовали вход на арену, ранив троих полицейских, один из которых потерял сознание. По данным полиции, у некоторых фанатов были обнаружены мощные файеры, угрожающие безопасности.

Некоторые болельщики отобрали у полиции дубинки и перцовый газ, а также вошли на стадион без билетов, говорится в заявлении полиции Нидерландов.

По сообщениям польских репортёров, после матча полиция перекрыла некоторые выходы с арены, что привело к новым столкновениям.

«АЗ Алкмар» обвиняет «Легию» и её болельщиков в том, что они спровоцировали агрессию, которая привела к дракам с полицией.

УЕФА заявил, что собирает доказательства для рассмотрения возможных дисциплинарных дел. Клубы несут ответственность за поведение своих болельщиков на стадионах во время еврокубковых матчей.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:09
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 11:00
    виноваты болельщики, а накажут как всегда клуб
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 10:49, ред.
    Ну, игроков футбольных клубов держать в участке действительно нет никакой необходимости. Они никуда не денутся от наказания, никуда не сбегут от следствия и вообще, заинтересованы в справедливом расследовании со стороны УЕФА. Если действительно виновны, так получат штрафы или дисквалификацию. Но не держать же ценный актив клуба за решеткой, лучше тренировками загрузить в три смены, чтобы сил хулиганить не оставалось
    Palex
    Palex ответ 55tun9uhcwe6 (раскрыть)
    вчера в 10:41
    Когда, кого- то много, они все шумные и агрессивные. Особенно, когда пьяные.
    55tun9uhcwe6
    55tun9uhcwe6
    вчера в 10:34
    Поляки вообще агрессивные и шумные когда их много
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:11
    На свободу с чистой совестью. Правда с чистой совестью как то не укладывается.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:56
    Поляки вообще бесшабашные и нагловатые.
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 09:51
    Поляки сами виноваты, провоцируют - получают - жалуются
    w2cw5pbb35sx
    w2cw5pbb35sx
    вчера в 09:18
    Надо было бы ещё подержать для ума
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:01
    Хулиганить то не надо было!
    Гость
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