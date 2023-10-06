В матче Лиги Конференций разразился скандал

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вчера, 12:09

Вчера в матче 2-го тура Лиги Конференций « АЗ Алкмар» переиграл дома «Легию» со счётом 1:0.

Перед началом встречи произошло столкновение местной полиции с фанатами варшавского клуба, которые пытались пройти на стадион без билетов. После окончания матча делегацию «Легии» выпустили последней, это вызвало недовольство представителей команды. Во время посадки в автобус ситуация вышла из под контроля, были избиты владелец польского клуба Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке. Позже полицейские арестовали двух игроков «Легии» полузащитника и защитника .

В ситуацию вмешалось правительство Польши. Однако ситуация осложняется тем, что задержанные футболисты являются гражданами Португалии и Сербии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что такое обращение с игроками «Легии» недопустимо.