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В матче Лиги Конференций разразился скандал

вчера, 12:09
АЗ АлкмарЛоготип футбольный клуб АЗ Алкмар1 : 0Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Вчера в матче 2-го тура Лиги Конференций «АЗ Алкмар» переиграл дома «Легию» со счётом 1:0.

Перед началом встречи произошло столкновение местной полиции с фанатами варшавского клуба, которые пытались пройти на стадион без билетов. После окончания матча делегацию «Легии» выпустили последней, это вызвало недовольство представителей команды. Во время посадки в автобус ситуация вышла из под контроля, были избиты владелец польского клуба Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке. Позже полицейские арестовали двух игроков «Легии» полузащитника Жозуэ и защитника Радована Панкова.

В ситуацию вмешалось правительство Польши. Однако ситуация осложняется тем, что задержанные футболисты являются гражданами Португалии и Сербии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что такое обращение с игроками «Легии» недопустимо.

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Аксинья
Аксинья
вчера в 16:37, ред.
Какая песня без баяна, какой без кипочки еврей, какой габонец без банана, какой поляк без "звездюлей"...
a-league
a-league ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 12:34
По Твардовскому мне и медальки было бы достаточно, но по ходу "дома нет никто"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:29
Я бы поерничал, но лучше остаться человеком и запастись семечками).
Вещий
Вещий ответ a-league (раскрыть)
вчера в 12:29
Да за такой кэф не медальку, а целый орден нужно давать...:))))
shlomo
shlomo
вчера в 12:20
Пшеки везде умудряются найти себе скандал... гнилая нация....
Гость
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