В Сети появились фото мяча чемпионата Европы 2024 года

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вчера, 12:58

Появились первые фотографии мяча чемпионата Европы 2024 года.

Мяч выполнен преимущественно в белом цвете с узорами чёрного, жёлтого, красного и зелёного цветов.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.