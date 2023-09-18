В Сети появились фото мяча чемпионата Европы 2024 года

Появились первые фотографии мяча чемпионата Европы 2024 года.
Мяч выполнен преимущественно в белом цвете с узорами чёрного, жёлтого, красного и зелёного цветов.
Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Появились первые фотографии мяча чемпионата Европы 2024 года.
Мяч выполнен преимущественно в белом цвете с узорами чёрного, жёлтого, красного и зелёного цветов.
Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
В кружочке я заметил буквы GER (германия) это понятно, страна хозяйка, а вот, что делают там буквы ENG (Англия) мне лично не понятно.
Или это какой то намёк на финал или...
В кружочке я заметил буквы GER (германия) это понятно, страна хозяйка, а вот, что делают там буквы ENG (Англия) мне лично не понятно.
Или это какой то намёк на финал или...
по твоему оно первоначально появилось а не цвет?
с какого перепуга целый ряд оттенков стал не для мужиков?
это просто дело вкуса
а нормальный уверенный в себе мужик и в розовом одеянии останется мужиком без каких либо проблем и без потери традиционной ориентации
по твоему оно первоначально появилось а не цвет?
с какого перепуга целый ряд оттенков стал не для мужиков?
это просто дело вкуса
а нормальный уверенный в себе мужик и в розовом одеянии останется мужиком без каких либо проблем и без потери традиционной ориентации
Собственно, и судьи могли бы вернуться к черной форме. А то, бегают в голубой и розовой, как из ЛГБТ-Сообщества...
Собственно, и судьи могли бы вернуться к черной форме. А то, бегают в голубой и розовой, как из ЛГБТ-Сообщества...