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В Сети появились фото мяча чемпионата Европы 2024 года

вчера, 12:58

Появились первые фотографии мяча чемпионата Европы 2024 года.

Мяч выполнен преимущественно в белом цвете с узорами чёрного, жёлтого, красного и зелёного цветов.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

В Сети появились фото мяча чемпионата Европы 2024 года

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Перевод с footyheadlines.com Фото: Страница Footy Headlines в соцсети «X»
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Все комментарии
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:31
Намек? я озвучил на радужность цветов, с каждым разом по нарастающий. Речь, оговорюсь, не шла изначально об ЛГБТ. Если Вы заметили, я выговорился как дизайнер, что ни о чем дизайн. Эту тему решили поднять Вы, а дальше я ответил тем, что тенденция очевидна.
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:20
В мяче Евро 24 где хоть один намек на эту тему?)
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:02
Если Вы прочитали вначале то я не огласил речь про ЛГБТ.. Но если уж речь зашла то эти европейские ценности которые толкают по всюду. Да хотя бы возьмем повязки этого сообщества. Однако, все больше футбольных ассоциаций и клубов выступают в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Один из примеров борьбы за права ЛГБТ-сообщества в спорте - Союз футболистов Швеции (SFS), в 2011 году подписавший меморандум о ненавиственном поведении. В США, "North American Gay Amateur Athletic Alliance" уже давно проводит "Gay Games". Также наравне с футболом существуют еще множество видов спорта с ЛГБТ-тематикой. Футбол, как наиболее популярный вид спорта в мире, не мог остаться в стороне от этой тенденции. И все чаще в логотипах и прочих элементах мы видим некие косвенные введения. Будь это мяч, футболка, бутсы и прочие аксессуары.
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:45
Я не понимаю как вы все к этим цветам притягиваете за уши ЛГБТ тему. Как вообще можно цвета ассоциировать с гендером и каким-то движением?
протон
протон
вчера в 17:03, ред.
Как дизайнер скажу коротко. Мячик не очень. Не лучше им сразу перекрасить в цвета радуги? С каждым евро цветовых оттенков всё больше.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:58
Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
В кружочке я заметил буквы GER (германия) это понятно, страна хозяйка, а вот, что делают там буквы ENG (Англия) мне лично не понятно.
Или это какой то намёк на финал или...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:12
Я вот читаю тут один комментарий, и недоумеваю как можно быть настолько ограниченным человеком... Смотреть на мир сквозь призму своего снобизма, причем гиперемированного, жить в узких рамках. Я таких людей стараюсь стороной обходить.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:29
Главное датчик туда установить на гол "волосами". А то мало ли что.. Хе..
FenixSL
FenixSL ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:29
    Capral
    Capral
    вчера в 13:17, ред.
    Вероятно, я- неисправимый консерватор, но мне, нравится только один мяч, которым играли в 70-х, а также- черные бутсы с тремя белыми полосками из того жe периода. А нынешние, клоунские тапки раноцветные, и мячики, напоминающие детский сад- я не приeмлю.

    Собственно, и судьи могли бы вернуться к черной форме. А то, бегают в голубой и розовой, как из ЛГБТ-Сообщества...
    Mekail
    Mekail
    вчера в 13:14
    Скоро мячик на мячик не будет похож... :))
    Гость
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