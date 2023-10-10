Сборная Камеруна прибыла в Москву после двухчасовой задержки рейса

Сборная Камеруна во вторник вечером прилетела в Москву для участия в товарищеском матче с командой России.
Сообщается, что рейс из Стамбула задержали на 2 часа.
Поединок состоится 12 октября на домашнем стадионе «Динамо».
Сборная Камеруна во вторник вечером прилетела в Москву для участия в товарищеском матче с командой России.
Сообщается, что рейс из Стамбула задержали на 2 часа.
Поединок состоится 12 октября на домашнем стадионе «Динамо».
И граждане покорно засыпают..."
И граждане покорно засыпают..."