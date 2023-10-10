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Сборная Камеруна прибыла в Москву после двухчасовой задержки рейса

вчера, 22:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КамерунКамерунЗавтра в 19:00 Не начался

Сборная Камеруна во вторник вечером прилетела в Москву для участия в товарищеском матче с командой России.

Сообщается, что рейс из Стамбула задержали на 2 часа.

Поединок состоится 12 октября на домашнем стадионе «Динамо».

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:24
Всем по пиву, и забудем об этом недоразумении.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:22
От меня лайк за В.С.Высоцкого и его "Москва - Одесса". Хотя немного не по теме.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:19
"Опять дают задержку до восьми
И граждане покорно засыпают..."
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:13, ред.
Спасибо. Но всё равно посмотрю одним глазком. Обладая природной пластикой и незаурядной техникой, они могут повозить наших будь здоров.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:17
Там нечего смотреть, можно открыть Трансфермаркт, одни ноунеймы копеечные, исключение - Ангисса из "Наполи" (но он травмирован) и Онана из МЮ (но фиг его отпустят в Россию), которые вдвоем стоят как половина команды.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:08
Если есть возможность, опубликуйте, пожалуйста, список футболистов сб. Камеруна и за какие клубы за границей они играют. И играют ли. Спасибо.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:05
Это знак,значит будет 2-0 в их пользу!
Гость
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