Сборная Камеруна прибыла в Москву после двухчасовой задержки рейса

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вчера, 22:45

Сборная Камеруна во вторник вечером прилетела в Москву для участия в товарищеском матче с командой России.

Сообщается, что рейс из Стамбула задержали на 2 часа.

Поединок состоится 12 октября на домашнем стадионе «Динамо».