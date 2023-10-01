Нани, Балотелли и другие футболисты поддержали клуб российской Второй лиги

«Электрон» может прекратить существование из-за финансовых проблем.
В поддержку клуба записали видеообращения различные футболисты, среди которых Нани, Марио Балотелли, Шахруддин Магомедалиев, Виктор Васин и Алексей Исаев.
Команда из Великого Новгорода занимает последнее 18-е место в Группе 2 Дивизиона «Б» Второй лиги.
Будьте так добры проясните ситуацию ,
в команде Брентфорд 2 игрока с именем Брайан Мбеумо
и B. Mbeumo , но система не находит их при формировании
команды для Fantasy !
Будьте так добры проясните ситуацию ,
в команде Брентфорд 2 игрока с именем Брайан Мбеумо
и B. Mbeumo , но система не находит их при формировании
команды для Fantasy !