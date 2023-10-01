Нани, Балотелли и другие футболисты поддержали клуб российской Второй лиги

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вчера, 15:57

«Электрон» может прекратить существование из-за финансовых проблем.

В поддержку клуба записали видеообращения различные футболисты, среди которых , , Шахруддин Магомедалиев, и .

Команда из Великого Новгорода занимает последнее 18-е место в Группе 2 Дивизиона «Б» Второй лиги.