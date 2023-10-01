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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2023/2024

Нани, Балотелли и другие футболисты поддержали клуб российской Второй лиги

вчера, 15:57

«Электрон» может прекратить существование из-за финансовых проблем.

В поддержку клуба записали видеообращения различные футболисты, среди которых Нани, Марио Балотелли, Шахруддин Магомедалиев, Виктор Васин и Алексей Исаев.

Команда из Великого Новгорода занимает последнее 18-е место в Группе 2 Дивизиона «Б» Второй лиги.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:14
Ну это позор - прежде всего для РФС.
KWW19
KWW19
вчера в 16:21
3
KWW19
KWW19
вчера в 16:20
2
KWW19
KWW19
вчера в 16:19
Добрый день !
Будьте так добры проясните ситуацию ,
в команде Брентфорд 2 игрока с именем Брайан Мбеумо
и B. Mbeumo , но система не находит их при формировании
команды для Fantasy !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:11, ред.
Лучше бы Семака поддержали
Гость
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