ЦСКА оставил записку в раздевалке «Открытие Банк Арена»

Вчера в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью. После игры «армейцы» оставили послание «красно-белым» в раздевалке.
«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, а ЦСКА 7-е.
Вчера в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью. После игры «армейцы» оставили послание «красно-белым» в раздевалке.
«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, а ЦСКА 7-е.
Так и надо поступать, соперничество должно быть только на поле
Так и надо поступать, соперничество должно быть только на поле