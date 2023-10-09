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ЦСКА оставил записку в раздевалке «Открытие Банк Арена»

вчера, 09:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вчера в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью. После игры «армейцы» оставили послание «красно-белым» в раздевалке.

ЦСКА оставил записку в раздевалке «Открытие Банк Арена»

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, а ЦСКА 7-е.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:52
Этот плюшевый конь напоминает куклу ВУДУ . Нет ? Осталось найти булавки ! ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 11:40
Японца в составе не оказалось ,а то и на стадионе заставил бы убраться . ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:38
Явно ,торопились ребята ! )
Futurista
Futurista
вчера в 11:23, ред.
Во втором шкафчике вешалка не по уставу висит...в армии должно быть даже если и безобразно, но единообразно)....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:08
Пора переименовать ф/кл ЦСКА в ф/кл Шныри). Иначе эти метки с90-х не остановить).
протон
протон
вчера в 11:00
Так вот зачем Федотову ручка
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:38
Надо было ещё добавить , "скажите спасибо что отскочили."
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:54
Хороший юмор, молодцы
Так и надо поступать, соперничество должно быть только на поле
ОПС
ОПС
вчера в 09:54
Вот весной и напомним про эту записку, если вдруг забудут.
idres
idres
вчера в 09:51
Хорошо что после такого матча осталось чувство юмора....)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:42
А мусор со стадиона почему не убрали.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:36
Вызов брошен-Вызов принят!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:34
Ну, что ж за уборку - спасибо, что касается счета в весенним матче - посмотрим.)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:34
Я в ЦСКА УЖЕ НЕ ОЧЕНЬто и верю,надо напов покупать!
Гость
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