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«Балтика» готова помочь сербу Радмановачу с получением российского паспорта

вчера, 16:13

«Балтика» будет содействовать сербскому защитнику Николе Радмановачу в получении российского гражданства. Об этом сообщил генеральный директор калининградского клуба Кирилл Волженкин:

Если Никола будет готов получить российское гражданство и все требования законодательства для осуществления этой процедуры будут выполнены, конечно, клуб поддержит футболиста и будет всячески способствовать этому начинанию.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:21
А я грешным делом думал, что только бразильским футболистам наше гражданство дают по упрощённой форме.)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:41
Спартачи будут против!!!
В России всего год, брата ножом не тыкал, в нарко бизнес деньги не вкладывал...
newrez8vq3qc
newrez8vq3qc
вчера в 17:09
Станет теперь Николаем Радмановым
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:37
Из Европы скоро все подтянуться в Россию и к арабам
Гость
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