«Балтика» готова помочь сербу Радмановачу с получением российского паспорта

«Балтика» будет содействовать сербскому защитнику в получении российского гражданства. Об этом сообщил генеральный директор калининградского клуба Кирилл Волженкин:

Если Никола будет готов получить российское гражданство и все требования законодательства для осуществления этой процедуры будут выполнены, конечно, клуб поддержит футболиста и будет всячески способствовать этому начинанию.