«Зенит» после поражения в матче с «Локомотивом» провёл закрытое собрание

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вчера, 11:40

Игроки и тренеры «Зенита» после поражения от «Локомотива» в домашнем матче 9-го тура РПЛ (1:2) провели собрание за закрытыми дверьми.

По информации источника, о том, что оно состоится, в микст-зоне сообщил полузащитник петербуржцев , который не принимал участия в поединке из-за травмы.

«Зенит» с 17 очками занимает 3-е место в Премьер-Лиге.