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«Зенит» после поражения в матче с «Локомотивом» провёл закрытое собрание

вчера, 11:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Игроки и тренеры «Зенита» после поражения от «Локомотива» в домашнем матче 9-го тура РПЛ (1:2) провели собрание за закрытыми дверьми.

По информации источника, о том, что оно состоится, в микст-зоне сообщил полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой, который не принимал участия в поединке из-за травмы.

«Зенит» с 17 очками занимает 3-е место в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
Добрый вечер ..господа...

Вопрос повышений ЧТС (часовой тарифной ставки) назревал давно....
Бедность и нищета давно прописались в стане зенитовцев....
Стыд и позор когда у такого игрока как Вендел нет денег на билет чтоб вернуться в Питер из отпуска.....да что Вендел....у Ивана Сергеева нет элементарщины - денег на бритвенный станок....Кассьерру в сетевике встретил, не узнал...он футболку на 2 глазированных сырка менял....

Давно...давно пора было собрание ...замутить...сколько можно терпеть....
протон
протон
вчера в 17:04
Проблемы Зенита, сейчас, в мотивации и в отношении к делу. Отсюда и собрание. Что бы не говорили, но данный момент это самая сильная команда в чемпионате в игровом плане и матч с Локомотивом это показал. Когда им надо было - они просто вжали Локо в штрафную и при соответствующей концентрации довели бы игру до победы. Локомотив же порадовал своей отдачей. С учетом того, что там тоже много мастеровитых игроков - это сделало свое дело.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:19
Решали вопрос повышения премиальных за факт выхода на поле в матче.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:46, ред.
Зитц собрание миллионеров...
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:52
Плакали и глушили горькую...
adekvat
adekvat
вчера в 13:39
Тренер нужен Зениту хороший.
kow13
kow13
вчера в 13:20
чего собираться то? проиграли по игре более классному в конкретном матче сопернику, судья старался газпрому помочь, особенно в 1ом тайме, не вышло
112910415
112910415
вчера в 12:44
потом парочку открытых, и дела наладятся
Сп62
Сп62
вчера в 12:13
Перелом оказался не закрытым, а открытым.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:03, ред.
Посовещались и подытожили: газ газом, но без паровозов страна тоже... В общем как ни крути, а стране ну никак нельзя без паровозов...

Поэтому в экспертно-судейскую комиссию РФС обращаться не будем... Пока не будем...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:52
Собрались, значит, все игроки, а там мой Сережа Манекен приходит весь сияющий, новый костюм переливается, видно идеальное шитьё.

- Ну как вам, ребята?

- Извините, Сергей Богданович, мы старались...

- Да забейте, я не про футбол, на меня посмотрите. Вот, вчера пришёл только, Chesare Nastrugalli, к этим ребятам запись на год, там только ручная работа и шьют только победительницы конкурсов Мисс Италия из шёлка шелкопрядов, которые питались только тутовым деревом, посаженным собственноручно внучатой плямянницей Мао Дзедуна. Как раз передо мной в очереди был Барак Обама, а после меня Илону Маску уже шить будут.

- Поздравляем, Сергей Богданович.

- Эх, ребята, знали бы вы, как я рад, это самый счастливый день в моей жизни, теперь я идеально модный тренер! А насчёт поражения не расстраивайтесь, Медведев мне уже сказал, что это его недоработка и скауты уже отправились в Бразилию и скоро привезут пять новых топ-игроков, задачи-то всё-таки надо решать!
ОПС
ОПС
вчера в 11:51
Не надо делать трагедии из поражения. А то сначала собрание, потом и оргвыводы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:49
Плакали сидели?
Гость
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