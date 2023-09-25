«Зенит» после поражения в матче с «Локомотивом» провёл закрытое собрание

Игроки и тренеры «Зенита» после поражения от «Локомотива» в домашнем матче 9-го тура РПЛ (1:2) провели собрание за закрытыми дверьми.
По информации источника, о том, что оно состоится, в микст-зоне сообщил полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой, который не принимал участия в поединке из-за травмы.
«Зенит» с 17 очками занимает 3-е место в Премьер-Лиге.
- Ну как вам, ребята?
- Извините, Сергей Богданович, мы старались...
- Да забейте, я не про футбол, на меня посмотрите. Вот, вчера пришёл только, Chesare Nastrugalli, к этим ребятам запись на год, там только ручная работа и шьют только победительницы конкурсов Мисс Италия из шёлка шелкопрядов, которые питались только тутовым деревом, посаженным собственноручно внучатой плямянницей Мао Дзедуна. Как раз передо мной в очереди был Барак Обама, а после меня Илону Маску уже шить будут.
- Поздравляем, Сергей Богданович.
- Эх, ребята, знали бы вы, как я рад, это самый счастливый день в моей жизни, теперь я идеально модный тренер! А насчёт поражения не расстраивайтесь, Медведев мне уже сказал, что это его недоработка и скауты уже отправились в Бразилию и скоро привезут пять новых топ-игроков, задачи-то всё-таки надо решать!
- Ну как вам, ребята?
- Извините, Сергей Богданович, мы старались...
- Да забейте, я не про футбол, на меня посмотрите. Вот, вчера пришёл только, Chesare Nastrugalli, к этим ребятам запись на год, там только ручная работа и шьют только победительницы конкурсов Мисс Италия из шёлка шелкопрядов, которые питались только тутовым деревом, посаженным собственноручно внучатой плямянницей Мао Дзедуна. Как раз передо мной в очереди был Барак Обама, а после меня Илону Маску уже шить будут.
- Поздравляем, Сергей Богданович.
- Эх, ребята, знали бы вы, как я рад, это самый счастливый день в моей жизни, теперь я идеально модный тренер! А насчёт поражения не расстраивайтесь, Медведев мне уже сказал, что это его недоработка и скауты уже отправились в Бразилию и скоро привезут пять новых топ-игроков, задачи-то всё-таки надо решать!
Поэтому в экспертно-судейскую комиссию РФС обращаться не будем... Пока не будем...
Поэтому в экспертно-судейскую комиссию РФС обращаться не будем... Пока не будем...