Никиту Симоняна наградили медалью имени Льва Яшина

Министр спорта России Олег Матыцин наградил медалью имени Льва Яшина олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиту Симоняна.
Сегодня, 12 октября, бывшему нападающему «Спартака» и сборной СССР исполнилось 97 лет. Симонян прокомментировал:
Для меня большая честь получить сегодня из ваших рук медаль имени Льва Ивановича Яшина. Мы с Левой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе и я с большой теплотой вспоминаю те дни! Большое спасибо Вам за внимание ко мне, память о нашей сборной и отечественном футболе. Мы всегда были и остаемся патриотами нашей великой страны!
Никита Симонян также является четырёхкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР. Сейчас он занимает должность первого вице‑президента РФС.
Думаю, сегодня его поздравляют не только болельщики Спартака и Арарата, но и других команд, особенно советского периода, те кто был свидетелем его голов в составе Советской Сборной и особенно Спартака, долгое время оставаясь рекордсменом по забитым голам в одном чемпионате, а в последствии и чемпионской работы на посту Главного тренера того же Спартака и Ереванского Арарата.
Здоровья Вам и Долголетия наш Дорогой Чемпион!
Думаю, сегодня его поздравляют не только болельщики Спартака и Арарата, но и других команд, особенно советского периода, те кто был свидетелем его голов в составе Советской Сборной и особенно Спартака, долгое время оставаясь рекордсменом по забитым голам в одном чемпионате, а в последствии и чемпионской работы на посту Главного тренера того же Спартака и Ереванского Арарата.
Здоровья Вам и Долголетия наш Дорогой Чемпион!
Сразу хочу присоединиться к твоим Поздравлениям- в Честь замечательного футболиста Спартака и сборной СССР Н.ПСимоняна!!! Никита Павлович- Честь и Легенда советского футбола!!! Человек, верой и правдой служивший футболу своей Великой страны!!! Здоровья Вам, Никита Павлович!!!!!!!
В 1985г., футболист Днепра О.Протасов, в откровенном договорняке с московским Торпедо побил рекорд Н.Симоняна в одном чемпионате, забив 35 мячей и получив европейскую "Серебряную бутсу".
Сразу хочу присоединиться к твоим Поздравлениям- в Честь замечательного футболиста Спартака и сборной СССР Н.ПСимоняна!!! Никита Павлович- Честь и Легенда советского футбола!!! Человек, верой и правдой служивший футболу своей Великой страны!!! Здоровья Вам, Никита Павлович!!!!!!!
В 1985г., футболист Днепра О.Протасов, в откровенном договорняке с московским Торпедо побил рекорд Н.Симоняна в одном чемпионате, забив 35 мячей и получив европейскую "Серебряную бутсу".