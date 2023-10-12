Никиту Симоняна наградили медалью имени Льва Яшина

Министр спорта России Олег Матыцин наградил медалью имени Льва Яшина олимпийского чемпиона по футболу 1956 года .

Сегодня, 12 октября, бывшему нападающему «Спартака» и сборной СССР исполнилось 97 лет. Симонян прокомментировал:

Для меня большая честь получить сегодня из ваших рук медаль имени Льва Ивановича Яшина. Мы с Левой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе и я с большой теплотой вспоминаю те дни! Большое спасибо Вам за внимание ко мне, память о нашей сборной и отечественном футболе. Мы всегда были и остаемся патриотами нашей великой страны!