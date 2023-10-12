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Никиту Симоняна наградили медалью имени Льва Яшина

вчера, 16:53

Министр спорта России Олег Матыцин наградил медалью имени Льва Яшина олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиту Симоняна.

Сегодня, 12 октября, бывшему нападающему «Спартака» и сборной СССР исполнилось 97 лет. Симонян прокомментировал:

Для меня большая честь получить сегодня из ваших рук медаль имени Льва Ивановича Яшина. Мы с Левой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе и я с большой теплотой вспоминаю те дни! Большое спасибо Вам за внимание ко мне, память о нашей сборной и отечественном футболе. Мы всегда были и остаемся патриотами нашей великой страны!

Никита Симонян также является четырёхкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР. Сейчас он занимает должность первого вице‑президента РФС.

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Все комментарии
dem5d6kyhs4z
dem5d6kyhs4z
вчера в 19:03
Ого, почётный возраст!
Поздравления и долгих лет жизни.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:48
Привет, Ваня!!!
Сразу хочу присоединиться к твоим Поздравлениям- в Честь замечательного футболиста Спартака и сборной СССР Н.ПСимоняна!!! Никита Павлович- Честь и Легенда советского футбола!!! Человек, верой и правдой служивший футболу своей Великой страны!!! Здоровья Вам, Никита Павлович!!!!!!!

В 1985г., футболист Днепра О.Протасов, в откровенном договорняке с московским Торпедо побил рекорд Н.Симоняна в одном чемпионате, забив 35 мячей и получив европейскую "Серебряную бутсу".
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:30
С Днём Рождения Никита Павлович! И с почётной Наградой!
Думаю, сегодня его поздравляют не только болельщики Спартака и Арарата, но и других команд, особенно советского периода, те кто был свидетелем его голов в составе Советской Сборной и особенно Спартака, долгое время оставаясь рекордсменом по забитым голам в одном чемпионате, а в последствии и чемпионской работы на посту Главного тренера того же Спартака и Ереванского Арарата.
Здоровья Вам и Долголетия наш Дорогой Чемпион!
shlomo
shlomo
вчера в 17:59
Это все очень правильно и хорошо... эх если бы еще и фото этой медальки было.....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
С днём рождения Никита Павлович!
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