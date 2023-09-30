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Дзюба опасен для «Локомотива». Перестал забивать, постоянно скандалит, забыл Семака

вчера, 21:56
Артём Дзюба

Пороки проявляются во всей красе.

Артём Дзюба был одним из главных творцов возрождения «Локомотива» во второй части минувшего сезона. Теперь «железнодорожники» пытаются сделать новый рывок – и вернуться в эшелон грандов, закрепившись в топ-3. Только на этот раз фамилии 35-летнего форварда в списке наиболее заметных нет.

Показывал себя хорошо, когда что-то надо было доказывать

Это уже аксиома. 11 мячей за «Спартак» в чемпионате-11/12 Артём забил после ссылки в «Томь», где он и выстрелил впервые. Затем – аренда в «Ростов» в сезоне-13/14. Период карьеры в «Зените» — попадание в немилость Роберто Манчини и яркая весна-2018 за тульский «Арсенал», после которой форвард стал героем сборной России на домашнем ЧМ.

И самый свежий пример – минувшая весна. Претензий у возрастного страйкера накопилось немало. Артёму не понравилось, как с ним расставались в «Зените». Не удалось проявить себя в «Адане Демирспор». Пошли разговоры о несостоятельности – никто не верил, что Дзюба может вернуться на прежний уровень. Плюс к этому – отказ от игрока в «Торпедо» и «Пари НН». В итоге «Локо» и Артём нашли друг друга. Первым нужен был по-спортивному злой лидер раздевалки, наставник для молодого состава. Последний спокойно это мог дать – но при условии, что ему доверятся и позволят отомстить всем обидчикам.

За 11 матчей чемпионата-22/23 Дзюба забил 8 мячей, отдал 5 ассистов, не пожал руку Семаку, оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина. Летом с футболистом продлили контракт. И договорились на оптимальных для клуба условиях. До лета 2024-го, с опцией продления ещё на год. Так «Локо» и сам не становится заложником контракта Артёма, и лидера сохраняет.

Преследуют скандалы

Спортивной злости не хватает и потому, что Дзюба – заведомо игрок старта. Его не смог подвинуть даже эффективный Изидор. Теперь же француз в «Зените», а вторым форвардом взяли молодого Тимура Сулейманова.

Сейчас к этому добавляются постоянный поток скандалов. Начиная с апреля Дзюба с Леонидом Слуцким ведёт одно юмористическое шоу – аналог «Что было дальше?» Но грань юмора и оскорблений часто нарушается. Даже сообщалось, что «красно-зеленые» могут отказаться от футболиста из-за угрозы репутационных потерь.

Потом – слив новых интимных видео. Критика от игрока в адрес журналистов – снова он с ними был готов общаться, если те «придумают нормальные вопросы». Начало августа – очередная стычка с журналистом и реплика:

Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь.

Итог последнего – дисквалификация на 2 матча. Позже в ответ на этот инцидент комментатор Роман Нагучев 30 минут матча между «Локо» и «Сочи» не называл фамилию Дзюбы – друзья футболиста обещали трудоустроить его рот.

И последнее – Артём после матча с «Зенитом» в ответ на вопрос о примирении с Семаком спросил: «А кто это?» Теперь футболиста не поддержал даже Леонид Слуцкий.

Граница между Дзюбой-игроком и Дзюбой-шоуменом стёрта

И футбольная сторона отходит в тень. Дзюба как шоумен – гарантия яркого инфоповода примерно раз в месяц. О потоке скандалов мы уже написали. С другой стороны – скверная статистика. В текущем сезоне 35-летний нападающий забивал только «Факелу» и «Балтике». С калининградцами также отметился ассистом, ещё одна голевая – на мяч в ворота «Сочи». И всё. Не помог Артём ни с ЦСКА, ни с «Зенитом», ни даже с «Пари НН», а в общей сложности не набирает очков уже 4 матча подряд.

На этом фоне акцент очевидно смещается в сторону скандалов – такой Дзюба в разы интереснее. Есть о чём поговорить. И пока предпосылок к тому, что об Артёме-футболисте перестанут забывать, нет.

Ничего хорошего для клуба

«Железнодорожникам» нужен Дзюба-лидер раздевалки. Такой, который был во второй части минувшего сезона. Понятно, что его подписание изначально было рискованным – никто не знал, в какой форме исполнитель и как отреагирует на давление. Но если на первых порах эффект был в пользу коллектива, то теперь Артём превращается в токсичный актив. Постоянные скандалы, необходимость давать по ним комментарии, защищать игрока – всё это бьёт по репутации москвичей.

И это при том, что ситуация в «Локомотиве» такая же напряженная – по итогам пяти туров подопечные Михаила Галактионова шли на 10-м месте. Рывок в топ-3 совершили благодаря четырём победам в следующих 5 матчах Премьер-Лиги (в том числе над «Зенитом»). Но на этих позициях ещё нужно закрепиться – свои матчи пока не сыграли «Спартак» с «Динамо». И те, и другие в случае побед поравняются с «Локо». Петербуржцы отстают от команды на 1 балл, отрыв от 7-й строчки – 3 пункта. И предстоящие встречи с «Уралом», «Динамо» и «Ростовом» будут определяющими.

Вместе с тем Галактионов даже не может усадить Дзюбу на скамейку, хотя тот и не помогает в завершении. Опять же из-за того, что Артём – бомба замедленного действия. Инцидент с Семаком показал, что футболист мгновенно забывает всё хорошее – даже совместно добытые титулы. При таком шаге гнев 35-летнего страйкера обернётся против собственной команды. Как поступить в сложившейся ситуации – вопрос не только для Дзюбы и «красно-зелёных». Это загадка всего человечества.

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Все комментарии
malnef
malnef
сегодня в 14:40
Как только вижу его в рекламе и на поле - блевать охота!
протон
протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:31
Уверяю Вас это не фотомонтаж.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:29
Если это не фотомонтаж, Артёму подходит только одно определение - идиот.
viv
viv
сегодня в 11:05
Дзюба жжет
cz34adw4awhv
cz34adw4awhv
сегодня в 10:52, ред.
В рекламе снимается, зачем теперь голы забивать?
протон
протон ответ Over 9000 (раскрыть)
сегодня в 10:36
Там не гиря, а целая штанга
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:04
Автор статьи невольно провёл важный эксперимент,сместив суть обсуждения в нужном направлении(возможно,невольно).Пафос статьи в том,что футбольный Дзюба-обуза для "Локо",а обсуждается его "аморальный облик",да ещё с таким градусом ненависти,что аж экраны плавятся.А он уже "легенда" пяти-шести клубов(и славный воспитанник великого "Спартака"),многократный чемпион страны и рекордсмен по многим позициям,придуманным статистиками.Про маленький нюанс,что с такой "обузой" "Локо" из подвала упорно лезет вверх таблицы,упоминать не нужно,очевидно.И подразумевается,что без него команда была бы лидером чемпионата с отрывом в -дцать очков???
Forwert
Forwert
сегодня в 09:24
Гнилая сущность рукоблуда проявляется все больше и больше.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:31
Дерево стало футболистом. Это самое страшное, что могло случиться. В жизни людям за ошибки многое не прощается и шанса не даётся без блата. Почему теперь болельщик должен терпеть этого "героя" наблюдая за его "подвигами"? 👎
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:51
Дзюба как футболист давно уже деградирует.
Без него Локо был бы сильнее.
протон
протон
сегодня в 07:19, ред.
Семак, наверное, самый неконфликтный человек в нашем футболе, чтобы с ним испортить отношения, надо было постараться. То когда Семак не пожал руку этому рукаблуднику тренер был во всем прав, рука то была запачкана.
ГЕЮ дырявому дзюбе по больше мозгов, тогда дырке и цены не будет.
Over 9000
Over 9000
сегодня в 06:42
в футбольном плане это гиря на на ноге локомотива.
я не знаю вообще как Галактионов подписался на это
скорее всего против был, но заставили взять дзюбу
ну а то что "как человек" он не человек, он 75 и мразь это не новость
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:55, ред.
Я вообще считаю, что Артём - самый переоценённый игрок РПЛ. Вокруг этого футболиста слишком много шумихи, которая, предположу, сыграла с ним злую шутку, и которая "отвлекает" его от футбола. Кто виноват в этой шумихе ? Мы сами и виноваты; сотворили из Артёма во - и после ЧМ кумира, некую икону: награды, интервью, крики "браво", всхлипывания поклонниц, слёзы умиления старушек и т.п., и теперь расхлёбываемся, разгребаем кучи дер-ма, которые он после себя оставляет. Парень почувствовал себя неким идолом с о. Пасхи. Может, действительно его туда отправить ? Он бы хорошо смотрелся в их ряду. Особенно в профиль.
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 23:37
Плохо, когда акая гнусная личность как Дзюба так много и часто обсуждается. Он обычный быдлогопник.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:29
Заголовок хорош,понятно,дальше не читается.Наверное,именно поэтому "Локомотив" уже в лидерах чемпионата.
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