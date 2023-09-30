Дзюба опасен для «Локомотива». Перестал забивать, постоянно скандалит, забыл Семака

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вчера, 21:56

Пороки проявляются во всей красе.

Артём Дзюба был одним из главных творцов возрождения «Локомотива» во второй части минувшего сезона. Теперь «железнодорожники» пытаются сделать новый рывок – и вернуться в эшелон грандов, закрепившись в топ-3. Только на этот раз фамилии 35-летнего форварда в списке наиболее заметных нет.

Показывал себя хорошо, когда что-то надо было доказывать

Это уже аксиома. 11 мячей за «Спартак» в чемпионате-11/12 Артём забил после ссылки в «Томь», где он и выстрелил впервые. Затем – аренда в «Ростов» в сезоне-13/14. Период карьеры в «Зените» — попадание в немилость Роберто Манчини и яркая весна-2018 за тульский «Арсенал», после которой форвард стал героем сборной России на домашнем ЧМ .

И самый свежий пример – минувшая весна. Претензий у возрастного страйкера накопилось немало. Артёму не понравилось, как с ним расставались в «Зените». Не удалось проявить себя в «Адане Демирспор». Пошли разговоры о несостоятельности – никто не верил, что Дзюба может вернуться на прежний уровень. Плюс к этому – отказ от игрока в «Торпедо» и «Пари НН». В итоге «Локо» и Артём нашли друг друга. Первым нужен был по-спортивному злой лидер раздевалки, наставник для молодого состава. Последний спокойно это мог дать – но при условии, что ему доверятся и позволят отомстить всем обидчикам.

За 11 матчей чемпионата-22/23 Дзюба забил 8 мячей, отдал 5 ассистов, не пожал руку Семаку, оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина. Летом с футболистом продлили контракт. И договорились на оптимальных для клуба условиях. До лета 2024-го, с опцией продления ещё на год. Так «Локо» и сам не становится заложником контракта Артёма, и лидера сохраняет.

Преследуют скандалы

Спортивной злости не хватает и потому, что Дзюба – заведомо игрок старта. Его не смог подвинуть даже эффективный Изидор. Теперь же француз в «Зените», а вторым форвардом взяли молодого Тимура Сулейманова.

Сейчас к этому добавляются постоянный поток скандалов. Начиная с апреля Дзюба с Леонидом Слуцким ведёт одно юмористическое шоу – аналог «Что было дальше?» Но грань юмора и оскорблений часто нарушается. Даже сообщалось, что «красно-зеленые» могут отказаться от футболиста из-за угрозы репутационных потерь.

Потом – слив новых интимных видео. Критика от игрока в адрес журналистов – снова он с ними был готов общаться, если те «придумают нормальные вопросы». Начало августа – очередная стычка с журналистом и реплика:

Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь.

Итог последнего – дисквалификация на 2 матча. Позже в ответ на этот инцидент комментатор Роман Нагучев 30 минут матча между «Локо» и «Сочи» не называл фамилию Дзюбы – друзья футболиста обещали трудоустроить его рот.

И последнее – Артём после матча с «Зенитом» в ответ на вопрос о примирении с Семаком спросил: «А кто это?» Теперь футболиста не поддержал даже Леонид Слуцкий.

Граница между Дзюбой-игроком и Дзюбой-шоуменом стёрта

И футбольная сторона отходит в тень. Дзюба как шоумен – гарантия яркого инфоповода примерно раз в месяц. О потоке скандалов мы уже написали. С другой стороны – скверная статистика. В текущем сезоне 35-летний нападающий забивал только «Факелу» и «Балтике». С калининградцами также отметился ассистом, ещё одна голевая – на мяч в ворота «Сочи». И всё. Не помог Артём ни с ЦСКА , ни с «Зенитом», ни даже с «Пари НН», а в общей сложности не набирает очков уже 4 матча подряд.

На этом фоне акцент очевидно смещается в сторону скандалов – такой Дзюба в разы интереснее. Есть о чём поговорить. И пока предпосылок к тому, что об Артёме-футболисте перестанут забывать, нет.

Ничего хорошего для клуба

«Железнодорожникам» нужен Дзюба-лидер раздевалки. Такой, который был во второй части минувшего сезона. Понятно, что его подписание изначально было рискованным – никто не знал, в какой форме исполнитель и как отреагирует на давление. Но если на первых порах эффект был в пользу коллектива, то теперь Артём превращается в токсичный актив. Постоянные скандалы, необходимость давать по ним комментарии, защищать игрока – всё это бьёт по репутации москвичей.

И это при том, что ситуация в «Локомотиве» такая же напряженная – по итогам пяти туров подопечные Михаила Галактионова шли на 10-м месте. Рывок в топ-3 совершили благодаря четырём победам в следующих 5 матчах Премьер-Лиги (в том числе над «Зенитом»). Но на этих позициях ещё нужно закрепиться – свои матчи пока не сыграли «Спартак» с «Динамо». И те, и другие в случае побед поравняются с «Локо». Петербуржцы отстают от команды на 1 балл, отрыв от 7-й строчки – 3 пункта. И предстоящие встречи с «Уралом», «Динамо» и «Ростовом» будут определяющими.

Вместе с тем Галактионов даже не может усадить Дзюбу на скамейку, хотя тот и не помогает в завершении. Опять же из-за того, что Артём – бомба замедленного действия. Инцидент с Семаком показал, что футболист мгновенно забывает всё хорошее – даже совместно добытые титулы. При таком шаге гнев 35-летнего страйкера обернётся против собственной команды. Как поступить в сложившейся ситуации – вопрос не только для Дзюбы и «красно-зелёных». Это загадка всего человечества.