Месси случайно испортил карьеры многим талантам. Мбаппе может стать следующим

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вчера, 13:59

Старший Боатенг поделился важным инсайдом.

Мало кто задумывается о влиянии на жизнь других

Лишь в XXI веке впервые в истории родители задумываются, как их поведение влияет на детей. Начиная от излишней токсичности и несправедливых придирок без учета уровня развития детского мозга до работы над собственными психологическими проблемами, чтобы детям доставалось меньше. Лишь в 21 веке первые робкие и нечастные попытки начальников думать о судьбе подчиненных, заботиться об условиях труда. Хотя и это редкость, как здоровые отношения родителей и детей.

Обычно люди не думают, как влияют на других. Вот Кевин-Принс Боатенг был хулиганом. Бродил улицами родного Берлина и царапал ключами припаркованные машины незнакомым людям. Старший Боатенг не скрывает, что без футбола стал бы бандитом. Его старший брат Джордж рано сел в тюрьму. Это родной брат Кевина-Принса, в отличие от сводного Джерома, тоже футболиста. К игре парни относились по-разному. Младший вырос в звезду «Баварии» и выиграл чемпионат мира.

Старший не реализовал талант, с юности проблемы с дисциплиной. Проще говоря, Кевин-Принс большой эксперт в нарушении трудовой этики. И он поднял одну редкую, но важную тему. Как большие звезды влияют на свои коллективы. Боатенг вспомнил Месси в «Барселоне»:

Пока тренер давал нам установку перед первым матчем с «Ливерпулем», который мы выиграли 3:0, Месси сидел с телефоном. Лионель общался с кем-то в Facetime: «Да, да, конечно». За тридцать секунд до выхода Месси встал, надевал куртку и говорил: «Вперед, вперед». Вот так.

Вальяжный подход Месси вредил его коллегам, что Боатенг подтверждает:

Молодые игроки в «Барселоне» смотрели на Месси и не тренировались, поэтому получали травмы. Малком, Дембеле, у них постоянно были травмы. Они не тренировались на 100 %. Месси единственный в мире человек, который может так поступать.

Боатенг не фанат «Барселоны» и Месси, но он прав. Наличие Лионеля расслабляло отдельных футболистов – отдай мяч аргентинцу, он обеспечит результат. А особый подход молодого Месси к футболу, начиная от диеты из шоколадок и газировки по ночам и заканчивая пешеходным футболом, повлиял на карьеры разных звезд.

Неймар тоже стал жертвой обманчивой легкости Месси

Лионель ел много быстрых углеводов и не толстел. Редко получал травмы. Не просто талантливый, но также везучий человек. Пьет, но не стал зависимым от алкоголя. С детства будущая жена под боком, мало личных драм. Уникальный путь рожденного для футбола человека. Но всем хочется легкости бытия, поэтому молодые футболисты, вроде Неймара, брали пример с Месси.

А поначалу от чужого влияния оградили самого Лионеля. Два прекрасных футболиста и опытных алкоголика – Деку и Роналдиньо, быстро покинули «Барселону». Юный тренер Гвардиола заявил руководству, что не будет работать с людьми, которые приходят с перегаром на тренировки. Хосеп был прав. Ему нужны люди, которые не пьют накануне важных занятий.

Грилиш, Марез и Уокер частенько бывали в ночных клубах Манчестера, но не накануне утреннего занятия или матча, а перед выходным днем. А вот в «Барселоне» Неймар, Малком, Дембеле, Афеллай, Кркич, Коутиньо, Алексис Санчес, Тельо, Эль-Хаддади, Алькасер, Андре Гомеш и Денис Суарес снижали к себе требования, когда видели вроде бы легкий подход Месси.

Даже Арда Туран, которого в «Атлетико» держали в узде, в «Барселоне», где Алвес и Неймар не прочь были уйти в загул и сходить налево, а Месси не демонстрировал рвение на тренировках, стремительно скатился. Но сильнее всех в то, что можно повторять за Лионелем и стать великим, поверил Неймар. И цепочка продолжилась, когда бразилец встретил Мбаппе.

Мбаппе заменил Неймара в должности короля вечеринок

Разумеется, Месси не главный виновник, что Неймар не реализовал талант, не получит «Золотой мяч», не станет наместником Пеле на грешном футбольном газоне. Успех или неудача складываются из десятков факторов, но дисциплина в спорте на одном из первых мест. А Месси никогда не был прилежным игроком в классическом понимании, примером для подражания.

Лионель в первом матче за сборную Аргентины получил красную карточку. Саботировал тренировки Гвардиолы, когда обижался на тренера. Творил, что хотел, поскольку сразу понял, что особенный талант. Ему наоборот пеший футбол и слабые тренировки продлили спортивную жизнь, но это уникальный случай. Месси даже лень сделал оружием, но так бывает редко.

Футболисты с детства под большими нагрузками, в подростковом возрасте часто бунтуют против системы, где в основе дисциплина. Но когда с восемнадцати лет у человека миллионы евро на счетах, к двадцати пяти уже побеждал, то найти мотивацию становится сложнее. И вот тут вспоминаем о Мбаппе. Килиан чемпион мира, автор хет-трика в ещё одном финале.

Но форвард застрял на половину карьеры во Франции. Нет мотивации, только её имитация. Парижские журналисты сообщают, что Мбаппе повторяет ошибки Неймара. Стал королем вечеринок после отъезда бразильца в Саудовскую Аравию. Моделей в Париже много, а Мбаппе холостяк. У него плохой вкус, выбирает жертв карательной пластической хирургии.

Даже если Килиан не пьет, не играет в казино и не проводит ночи с джойстиком в руках, как Неймар, то не отдыхает. Тренируется слабо, что видно не только в день разгрома от «Ньюкасла». Ленивый на тренировках Месси случайно потащил вниз десяток талантливых игроков. Это как заведомо бессмысленные курсы «успешного успеха», за которые платят деньги.

Сразу понятно, что это бред, но спрос есть. Каждому хочется выиграть в лотерею – ничего не делать, а получить награду. Но нет, если не тренироваться, нарушить режим сна и не следить за питанием, то не сможете стать успешным атлетом с многолетней карьерой. Конечно, сотни спортсменов пьют, курят, постоянно меняют женщин и ночами играют в видеоигры.

Все они люди. Но по другим лень бьет намного сильнее, чем по Месси. И даже Лионель пришел к новому рациону, чтобы продлить карьеру. Также Месси спит дома, в отличие от юных напарников по «Барселоне» и сборной Аргентины. Неймару, Малкому, Дембеле, Дибале и Мбаппе отсутствие дисциплины и тренировок навредит намного сильнее, поскольку они не Лионель.