В 2024 году может пройти ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов»

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин рассказал о том, какие ещё матчи пройдут в рамках Лиги легенд.

В этом году, с учётом игр сборной, заключительным мероприятием Лиги легенд станет реконструкция золотого матча 2002 года между «Локомотивом» и ЦСКА . РФС продолжит проведение матчей Лиги легенд в 2024 году. Тогда же может состояться и ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов». Что касается ноябрьской игры между «Локомотивом» и ЦСКА , то перед ней болельщики смогут также посетить ретро-дискотеку на площади « РЖД Арены».