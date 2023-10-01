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В 2024 году может пройти ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов»

вчера, 16:46

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин рассказал о том, какие ещё матчи пройдут в рамках Лиги легенд.

В этом году, с учётом игр сборной, заключительным мероприятием Лиги легенд станет реконструкция золотого матча 2002 года между «Локомотивом» и ЦСКА. РФС продолжит проведение матчей Лиги легенд в 2024 году. Тогда же может состояться и ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов». Что касается ноябрьской игры между «Локомотивом» и ЦСКА, то перед ней болельщики смогут также посетить ретро-дискотеку на площади «РЖД Арены».

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Все комментарии
KWW19
KWW19 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:59
Но в составе Брентфорд
Брайан Мбеумо
нападающий !
А где второй -B. Mbeumo ?
Что-то не так у вас ?
Гость
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