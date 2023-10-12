Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Реал» претендует на защитника «Милана»

Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 06:09
20 миллионов за 22-летнего игрока с контрактом еще на 4 года? «Милан» вряд ли его отпустит, учитывая, что у самих некем в обороне играть.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:31
Салиба из Арсенала больше подходит Мадриду
А Малик Тиав добротный игрок, ничего плохого в нём нет, возможно для ротации сливочным подойдёт
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:33
Что с игроками из БЛ? Что Кроос уже в 32 не мог темп держать и с 32 игроком ротации по сути является, что Алаба в 31 никакой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:27
То что Реал нуждается в качественном защитнике , это бесспорно .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 