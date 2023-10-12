«Реал» претендует на защитника «Милана»

Защитник Малик Тиав имеет шансы перейти из «Милана» в «Реал».
Во многом интерес «сливочных» к игроку продиктован травмой Эдера Милитао и физической формой Давида Алабы.
Стоимость возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро.
Защитник Малик Тиав имеет шансы перейти из «Милана» в «Реал».
Во многом интерес «сливочных» к игроку продиктован травмой Эдера Милитао и физической формой Давида Алабы.
Стоимость возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро.
А Малик Тиав добротный игрок, ничего плохого в нём нет, возможно для ротации сливочным подойдёт
А Малик Тиав добротный игрок, ничего плохого в нём нет, возможно для ротации сливочным подойдёт